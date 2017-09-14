Sochifornia: любители серфинга встретятся в Сочи

Чемпионат России по сёрфингу и фестиваль сёрф-культуры Locals Only впервые пройдёт в Сочи.

В последние выходные сентября Сочи станет местом силы для всех любителей активного образа жизни. 30 сентября и 1 октября в порту курорта «Имеретинский» состоится фестиваль серф-культуры Locals Only. Два дня, десятки музыкантов, сотни сёрферов, тысячи зрителей со всей страны и эмоции, которые нельзя выразить в цифрах.

Фото: Locals Only

На берегу всех гостей фестиваля ждет обширная программа: зона World Class со специальной программой тренировок, кроссфит, лекторий от ведущих российских спортсменов, школы сёрфинга. Зона виртуальной реальности Tele2 даст возможность каждому желающему ощутить себя покорителем волн, а в зоне AKG пройдет незабываемый мастер-класс по диджеингу.

Фото: Locals Only

Соревновательного духа фестивалю добавить легендарный «Кубок Чемпионов», в рамках которого спортсмены будут состязаться в заплыве на открытой воде. Максимального экстрима для самых смелых гостей добавит скользкая горка с трамплином размером в трехэтажный дом. Кроме того, всех гостей ждут невероятные трюки на водных байках от самого массового фестиваля гидроциклов в стране JetCamp 2017.

Наряду с развлекательной программой в Сочи будет проходить первый официальный чемпионат России по сёрфингу Bulli Surf Cup. Среди участников — олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, звезды серфинга мирового уровня Евгений Исаков, Сергей Мысовский, Сергей Расшиваев. На кону звание чемпиона в дисциплине «Короткая доска», а также специальные подарки и денежный приз.



Начало фестиваля в 11.00, порт курорта «Имеретинский», бул. Морской.



Вход свободный.



Подробную информацию о фестивале Locals Only можно узнать на официальном сайте: www.locals-only.ru