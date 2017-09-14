Питер Болтон: один клуб — одна любовь

История болельщика, который не пропустил ни одного матча «Манчестер Юнайтед» за 43 года.

Он посетил 40 стран, побывал на пяти континентах. Это история не путешественника, а простого таксиста из Англии, который очень любит футбол. С 1974 года Питер Болтон не пропустил ни одной игры английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», ради неё он даже не пошел на свадьбу брата.

Фото: Из личного архива Питера Болтона

«Манчестер Юнайтед» — один из самых популярных клубов, у которого много фанатов по всему миру. Однако английский болельщик Питер Болтон, несомненно, выделяется среди них. С 1974 года Питер не пропустил ни одну игру клуба, будь то домашние или же выездные игры. Футбол с самого рождения был неотъемлемой частью его жизни. И семье Питера приходится с этим мириться. Как рассказывал сам Болтон в различных интервью, его жена Фрэнсис с самого начала знала, что он является болельщиком.



«Когда я встретил свою жену на дискотеке в 1976 году, она спросила меня, буду ли я тут на следующей неделе? Нет, мы играет со «шпорами» на выезде,- ответил я. Мы поженились в 1979 году, я выбрал один из прекрасных июньских дней, ведь тогда не было игр!»



Они женаты почти 40 лет, однако Фрэнсис была с ним лишь на одном матче «красных дьяволов».



«В том матче «Юнайтед» проиграл. После этого она больше не приходила на матчи. Она лишь смотрит на результат, чтобы знать, в каком настроении я вернусь домой!»

Питер даже пропустил свадьбу своего брата Алана, ведь в тот день играл его клуб.



«Он не был расстроен, сейчас мы даже смеёмся над этим. В любом случае этот брак не продлился долго, и он снова женился. В этот раз свадьба была в июне, когда не было игр, поэтому в этот раз я пошел на нее»



Он сам понимает, что многие считают его странным и даже сумасшедшим. «Я не хожу на игры, чтобы просто сказать, что сделал это. Я хочу ходить на игры, потому что мне это нравится. Я люблю «Манчестер Юнайтед»

Однако Питеру все-таки пришлось пропустить один матч своей команды, но не по своей воле – из-за проблем с визой. Произошло это во время выездного матча «Юнайтед» в Лиги чемпионов с «Ростовом».



«Я был опустошен и чувствовал себя странно, ведь уже и не помнил, когда в последний раз смотрел матч по телевизору»



После этого он следит за преждевременным получением визы. И информирует других болельщиков:

Любовь к футболу и к «Манчестер Юнайтед» у Питера с самого детства — от отца и дедушки. У них были абонементы на игры «Манчестера» и в начале 60-х годов они взяли 6-летнего Питера на игру «красных дьяволов».



«В 1963 году был финал Кубка Англии, на котором «Манчестер» играл с «Лестером». Но только мой папа и дедушка могли пойти на него, ведь у нас было всего два билета, а мне пришлось стоять на улице с мамой и братом».



После этого он не пропустил ни одного финала Кубка Англии.

На каждый матч, где бы он не проходил, Болтон приносит с собой флаг с надписью: «One Love, MUFC». Как рассказывал Болтон, его жена не очень любит этот флаг, что неудивительно.

«Однако надпись «три любви» на ней смотрелась бы странно» -, прокомментировал Питер. Три любви в жизни Питера — это его жена Фрэнсис и их дочь Анна-Мари. А последняя и так очевидна.

Футбол помогал Питеру в самые трудные минуты его жизни. Два года назад его жена перенесла инсульт.



«Я действительно был беспомощным тогда. Я провел рядом с ней 12 часов, после чего врачи сказали, что прямо сейчас я не могу ей помочь и лучше мне поехать домой и отдохнуть..»



Однако Питер пошел туда, куда шел на протяжении более 50 лет – на игру «Манчестер Юнайтед».

Фото: Из личного архива Питера Болтона

«Я знаю, это звучит немного странно, что я пошел на матч, пока моя жена боролась за свою жизнь. Но в игре «Юнайтед» я нашел утешение. Это помогло мне справиться с давлением в ту ночь, как это было в течение многих лет. Просмотр матчей «Манчестер Юнайтед» является для меня образом жизни..»



В ту ночь молодежная команда «Юнайтед» выиграла у «Ливерпуля». После игры он остался в полном одиночестве, опасаясь за будущее своей жены и размышляя о том, что если его жена проиграла свой бой? К счастью, она победила, однако в результате инсульта правая часть тела была парализована, возникли проблемы с речью. Впереди был долгий путь к восстановлению, но Питер был рядом со своей женой.



«Я работал таксистом на протяжении 30 лет. Я бросил работу, продал свое такси и стал опекуном своей жены после этого случая»



Однако даже после пережитого он продолжает посещать матчи любимой команды. Конечно, Питер размышлял над тем, что однажды у него не будет денег, чтобы пойти на матч. «Однако до тех пор, я не остановлюсь. Просто я слишком сильно люблю это!»

Фото: Из личного архива Питера Болтона

За столько лет Питер побывал на многих играх своей любимой команды, но самый запоминающийся матч в его жизни состоялся 21 марта 1984 года во время Кубка Кубков между «Манчестером» и «Барселоной»:

На протяжении многих лет лишь одно неизменно в жизни Питера – преданность клубу. Будь то игры молодежной команды или же финал Лиги Чемпионов, мужчина с усами, в футболке «Манчестер Юнайтед» и с флагом «One Love, MUFC», несомненно, будет там!