Стань человеком вместе с “Чемпионатом”

Как принять участие в забеге “Стань человеком” и получить экипировку от Reebok?

30 сентября и 1 октября в Москве состоится новый этап увлекательной серии забегов с испытаниями в рамках фитнес-фестиваля «Reebok. Стань человеком». Центральной частью мероприятия станет увлекательный забег с препятствиями. Участников командного старта ждет трасса протяженностью 7 км и испытания на выносливость, силу, ловкость и командную работу.

Фото: Reebok

Список заданий по традиции держится в тайне и становится известен только накануне состязаний. Вот как выглядела трасса весной.

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В преддверии этого события “Чемпионат” совместно с командой забега “Стань человеком” разыграет слот на участие в гонке для целой команды и экипировку от Reebok. Подать заявку на участие. Мы огласим победителя 22 сентября в 12:00 (по МСК) в нашей группе Вконтакте.

Все поклонники фитнеса смогут пройти бесплатную подготовку на площадках Reebok, где есть все необходимое для занятий кроссфитом, бегом и смешанными единоборствами.

Кросс-фит. Ты сильнее, чем ты думаешь Редакция пробует и рассказывает об особенностях и эффективности круговой тренировки на свежем воздухе.

В этом году организаторы не ограничились только проведением забега. Участники и гости фестиваля прямо на площадке смогут посетить тренировки под руководством опытных наставников, а также лекции на спортивные и околоспортивные темы. Узнать расписание лектория можно здесь.