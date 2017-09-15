5 приложений для телефона, которые сделают вас лучше

Беговой GPS, тренировки, программа правильного питания на каждый день и трекер для сна в вашем смартфоне.

Наша осень началась с двух ярких мероприятий — Live Workout Party на adidas BASEMOSCOW в Парке Горького и презентации обновлённого приложения Runtastic на adidas RUNBASE в Лужниках. Презентацию и тренировку для всех желающих, которые успели записаться заранее, провела Лунден Соуза — фитнес-гуру, участник экспертной группы по созданию приложения Runtastic и просто обаятельная калифорнийская девчонка.

Фото: “Чемпионат”

После тренировки по её авторской программе под зажигательный диджей-сет нам удалось пообщаться и выяснить, что Runtastic — это не только удобный беговой трекер, который теперь доступен на русском языке, но и целый набор приложений: для самостоятельных тренировок, контроля сна, а также руководство по здоровому питание и ещё многое другое. В нашем материале мы расскажем вам про все доступные обновления и опции приложения Runtastic.

Фото: “Чемпионат”

RUNTASTIC

Для чего нужно приложение? Бесплатное приложение-трекер Runtastic с точностью измеряет время, скорость, дистанцию, перепад высоты, потраченные калории и многие другие параметры тренировок, чтобы каждая пробежка, каждый заезд приносил максимум пользы и удовольствия.

Доступно на русском: да.

Это интересно: помимо прочих опций приложение даёт возможность следить за пробегом кроссовок, чтобы вовремя приобрести новую пару и отправить старую в утиль.

Возможности приложения:

— сопровождение тренировок при помощи GPS и измерение параметров в режиме реального времени, голосовое сопровождение тренера;

— возможность установить беговую цель на год;

— синхронизируется с аккаунтами друзей: можно отследить активность или рассказать и показать друзьям свою локацию для тренировки;

— встроенный музыкальный плеер и любимый Энерготрек прибавят сил;

— интеграция с MyFitnessPal и Apple Здоровье



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Фото: “Чемпионат”

RUNTASTIC PRO

Платная версия приложения-трекера Runtastic

Доступно на русском: да.

Одно из основных отличий по сравнению с обычной версией: отсутствие рекламы.

Возможности приложения:

— автопауза: тренировка автоматически приостанавливается при временном прекращении движения;

— возможность выбирать маршруты, сохранять и просматривать предыдущие тренировки;

— цветовое маркирование: цветной маршрут указывает на изменение показателей, включая темп, высоту и уклон;

— интервальные тренировки, спортивные советы и таблицы забега;

— данные прогноза погоды: температура воздуха и время восхода/захода солнца помогут спланировать тренировку.



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Фото: “Чемпионат”

RUNTASTY

Для чего нужно приложение? Приложение подойдёт для тех, кто хочет перейти на правильное питание. Видео-книга здоровых рецептов питания для разных видов диет.

Доступно на русском: нет.

Все рецепты для приложения составлены при участии диетолога Юлия Деннер. Юлия является сертифицированным диетологом и креативным поваром. Она закончила учебу в австрийском университете St. Pölten в 2011 году и работала в больнице в Вене разрабатывая диеты для пациентов после тяжелых операций. Поскольку её страсть — это питание и фитнес, она решила присоединиться к Runtastic в команде Content Marketing в 2015 году. Теперь Юлия делится своими знаниями и любимыми рецептами в блоге Runtastic и приложении Runtasty.

Возможности приложения:

— более 60 рецептов, одобренных диетологом, доступны для всех диет и диетических рецептов, одобренных диетологом, доступны для всех диет и диетических ограничений: без глютена, для вегетарианцев и мясоедов, без молочных составляющих, с низким содержанием углеводов и многое другое; калории и макросы: все рецепты включают калорийность, белки, углеводы и жиры;

— пошаговые видео: все рецепты доступны в быстром и развлекательном видео формате; 7 дополнительных практических видеороликов: кухонные лайфхаки, чтобы сделать вашу жизнь на кухне намного проще;

— рецепты фильтров, основанные на разных категориях: менее 15 минут, после тренировки, менее 200 калорий, без орехов, завтрак и многое другое!



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Фото: “Чемпионат”

SLEEP BETTER

Для чего нужно приложение? Специально разработанное приложение для отслеживания сна. Записывает длину сна, циклы и эффективность. Умный будильник пробуждает вас в идеальное время.

Доступно на русском: да.

Все приложения могут использоваться с помощью одного телефона. Также доступна синхронизация с Apple Watch, Garmin и Android Wear.

Возможности приложения:

— анализ продолжительности, эффективности и циклов сна одним нажатием;

— анализ продолжительности быстрого и медленного сна, а также времени бодрствования при засыпании и пробуждении;

— учёт индивидуальных привычек и особенностей, таких как потребление кофе и алкоголя, регулярность физических занятий и уровень стресса;

— отслеживание фаз луны;

— дневник сновидений поможет вспомнить, о чём были сновидения, и покажет процентное отношение между приятными, нейтральными и негативными снами;

— интеграция с Apple Здоровье;

— совместимо с iPad.



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Фото: “Чемпионат”

RESULTS

Для чего нужно приложение? Results — это персональный фитнес план и проверенные упражнения для похудения, сжигания жира, укрепления мышц и улучшения выносливости. Индивидуальная программа тренировок для мужчин и женщин адаптируется под индивидуальные особенности и состоит исключительно из упражнений с использованием веса тела без отягощений.

Доступно на русском: да.

Все приложения могут использоваться с помощью одного телефона. Также доступна синхронизация с Apple Watch, Garmin и Android Wear.

Возможности приложения:

— личная программа тренировок: 12 недель тренинга с адаптацией под индивидуальные особенности с использованием упражнений без оборудования для похудения дома;

— упражнения с собственным весом: не требуется никакого оборудования;

— конструктор тренировок поможет быстро создать идеальную тренировку;

— рекомендации по питанию и образу жизни. Еженедельные советы по составлению рациона и здоровому образу жизни для наилучшего эффекта от тренировок;

— более 120 HD видео с пошаговыми инструкциями для правильной и безопасной техники выполнения упражнений дома;

— интеграция с Apple Здоровье.



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