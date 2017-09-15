5 приложений для телефона, которые сделают вас лучше

Беговой GPS, тренировки, программа правильного питания на каждый день и трекер для сна в вашем смартфоне.
Наша осень началась с двух ярких мероприятий — Live Workout Party на adidas BASEMOSCOW в Парке Горького и презентации обновлённого приложения Runtastic на adidas RUNBASE в Лужниках. Презентацию и тренировку для всех желающих, которые успели записаться заранее, провела Лунден Соуза — фитнес-гуру, участник экспертной группы по созданию приложения Runtastic и просто обаятельная калифорнийская девчонка.
После тренировки по её авторской программе под зажигательный диджей-сет нам удалось пообщаться и выяснить, что Runtastic — это не только удобный беговой трекер, который теперь доступен на русском языке, но и целый набор приложений: для самостоятельных тренировок, контроля сна, а также руководство по здоровому питание и ещё многое другое. В нашем материале мы расскажем вам про все доступные обновления и опции приложения Runtastic.
RUNTASTIC
Для чего нужно приложение? Бесплатное приложение-трекер Runtastic с точностью измеряет время, скорость, дистанцию, перепад высоты, потраченные калории и многие другие параметры тренировок, чтобы каждая пробежка, каждый заезд приносил максимум пользы и удовольствия.
Доступно на русском: да.
Возможности приложения:
— сопровождение тренировок при помощи GPS и измерение параметров в режиме реального времени, голосовое сопровождение тренера;
— возможность установить беговую цель на год;
— синхронизируется с аккаунтами друзей: можно отследить активность или рассказать и показать друзьям свою локацию для тренировки;
— встроенный музыкальный плеер и любимый Энерготрек прибавят сил;
— интеграция с MyFitnessPal и Apple Здоровье
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RUNTASTIC PRO
Платная версия приложения-трекера Runtastic
Доступно на русском: да.
Возможности приложения:
— автопауза: тренировка автоматически приостанавливается при временном прекращении движения;
— возможность выбирать маршруты, сохранять и просматривать предыдущие тренировки;
— цветовое маркирование: цветной маршрут указывает на изменение показателей, включая темп, высоту и уклон;
— интервальные тренировки, спортивные советы и таблицы забега;
— данные прогноза погоды: температура воздуха и время восхода/захода солнца помогут спланировать тренировку.
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RUNTASTY
Для чего нужно приложение? Приложение подойдёт для тех, кто хочет перейти на правильное питание. Видео-книга здоровых рецептов питания для разных видов диет.
Доступно на русском: нет.
Возможности приложения:
— более 60 рецептов, одобренных диетологом, доступны для всех диет и диетических рецептов, одобренных диетологом, доступны для всех диет и диетических ограничений: без глютена, для вегетарианцев и мясоедов, без молочных составляющих, с низким содержанием углеводов и многое другое; калории и макросы: все рецепты включают калорийность, белки, углеводы и жиры;
— пошаговые видео: все рецепты доступны в быстром и развлекательном видео формате; 7 дополнительных практических видеороликов: кухонные лайфхаки, чтобы сделать вашу жизнь на кухне намного проще;
— рецепты фильтров, основанные на разных категориях: менее 15 минут, после тренировки, менее 200 калорий, без орехов, завтрак и многое другое!
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SLEEP BETTER
Для чего нужно приложение? Специально разработанное приложение для отслеживания сна. Записывает длину сна, циклы и эффективность. Умный будильник пробуждает вас в идеальное время.
Доступно на русском: да.
Возможности приложения:
— анализ продолжительности, эффективности и циклов сна одним нажатием;
— анализ продолжительности быстрого и медленного сна, а также времени бодрствования при засыпании и пробуждении;
— учёт индивидуальных привычек и особенностей, таких как потребление кофе и алкоголя, регулярность физических занятий и уровень стресса;
— отслеживание фаз луны;
— дневник сновидений поможет вспомнить, о чём были сновидения, и покажет процентное отношение между приятными, нейтральными и негативными снами;
— интеграция с Apple Здоровье;
— совместимо с iPad.
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RESULTS
Для чего нужно приложение? Results — это персональный фитнес план и проверенные упражнения для похудения, сжигания жира, укрепления мышц и улучшения выносливости. Индивидуальная программа тренировок для мужчин и женщин адаптируется под индивидуальные особенности и состоит исключительно из упражнений с использованием веса тела без отягощений.
Доступно на русском: да.
Возможности приложения:
— личная программа тренировок: 12 недель тренинга с адаптацией под индивидуальные особенности с использованием упражнений без оборудования для похудения дома;
— упражнения с собственным весом: не требуется никакого оборудования;
— конструктор тренировок поможет быстро создать идеальную тренировку;
— рекомендации по питанию и образу жизни. Еженедельные советы по составлению рациона и здоровому образу жизни для наилучшего эффекта от тренировок;
— более 120 HD видео с пошаговыми инструкциями для правильной и безопасной техники выполнения упражнений дома;
— интеграция с Apple Здоровье.
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