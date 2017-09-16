Благотворительный вызов: 24 часа на лыжероллерах по Москве

17 сентября на территории Гребного канала в Крылатском пройдет благотворительный пробег на лыжероллерах.

Благотворительное общество Русфонд совместно с тренерами программ Outdoor сети фитнес-клубов World Class Алексеем Хухоревым и Всеволодом Бубновым организуют сбор средств для пятилетнего Жени Чередникова. Алексей и Всеволод готовятся к серьезному испытанию: они планируют совершить 24-х часовой пробег на лыжероллерах в Москве. Несмотря на то, что оба тренера World Class Outdoor являются кандидатами в мастера спорта по лыжным гонкам и неоднократными участниками лыжных и беговых марафонов, в том числе категории «ультра», они едины во мнении, что эта акция — настоящий вызов.

Фото: World Class

«Идея нашего марафона проста, — рассказывает руководитель Outdoor-программ World Class Алексей Хухорев, — это проверить возможности организма, выйти из зоны комфорта и испытать себя на прочность, и, конечно, собрать как можно больше денег, чтобы помочь не только Жене, но и другим маленьким подопечным Русфонда, нуждающимся в дорогостоящем лечении».



Программы Outdoor сейчас очень популярны, и организаторы челленджа решили привлечь внимание поклонников активного образа жизни и тренировок на свежем воздухе к благотворительности. Все любители катания на лыжероллерах могут присоединиться к Алексею и Всеволоду на любом этапе и поддержать ребят, а также узнать у них о многообразии программ World Class Оutdoor и возможностях тренеров команды, которые могут подготовить к любым соревнованиям по бегу, плаванию и триатлону, к лыжным марафонам и велосипедным гонкам.



Если вы не умеете кататься или находитесь далеко от Москвы, вы все равно можете поддержать челлендж, перечислив любую сумму в пользу тяжелобольных детей, которым нужна помощь. Перевод можно сделать по реквизитам Русфонда или воспользоваться системой электронных платежей на сайте благотворительного общества. Сделать пожертвование можно, даже находясь заграницей.



Важно: в назначении платежа обязательно указывать имя и фамилию ребенка или программу «Русфонд. Марафон». История Жени Чередникова.



Cтарт марафона: 17 сентября в 8:00.

Финиш: 18 сентября в 8:00.



Место: мероприятие пройдет на Гребном канале в Крылатском.

Более подробная информация о марафоне.