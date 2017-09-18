Как рыба в воде: что нужно сделать, чтобы плыть долго и быстро?

Ошибки новичков на тренировке в бассейне. Советы от пятикратной IRONMAN.

Идеальный активный выходной для меня начался на тренировке в World Class Кунцево. Вместе с командой Iron Babies by World Class мы отрабатывали технику правильного плавания для подготовки к своему первому триатлон-старту. Тренировка по плаванию — один из важнейших этапов по подготовке к триатлон-гонке, а именно к той части, которая предполагает заплыв на открытой воде.

Фото: Полина Иноземцева, “Чемпионат”

В нашем материале мы собрали подборку советов от тренера World Class, пятикратной IRONMAN Виктории Шубиной, которые помогут вам начать плавать правильно уже сегодня.

Спокойствие, только спокойствие

Расслабьтесь в воде, так как при сильном напряжении вы сможете проплыть быстро, но точно недолго.

Фото: Полина Иноземцева, “Чемпионат”

Плавание и акваэробика: принципиальные отличия

Ваше тело должно лежать на поверхности воды, иначе это не скоростное/спортивное плавание. (О том, как достичь правильного положения тела в воде, читайте в нашем материале.) Аквааэробика, кстати говоря, очень полезна, но принципиально отличается по целям. В скоростном/спортивном плавании важно быстрее преодолеть дистанцию и потратить как можно меньше энергии, а в аквааэробике важно потратить как можно больше энергии, используя физические качества воды/её плотность.

Кому подойдёт плавание? Плавание поможет укрепить глубокие мышцы спины и пресса, что очень важно для лечения и профилактики «позвоночных недугов». Как только вы заходите в воду, сосуды в коже сужаются – это рефлекс. Но, как только вы вышли из бассейна, они сразу расширяются. Это очень полезно для организма. За счёт этого эффекта происходит не только тренировка сосудов (закаливание), но и снижается повышенное артериальное давление.

Что может уменьшить вашу плавучесть?

Далее необходимо работать над биомеханикой/технической составляющей: силой гребка и расслабленным быстрым проносом руки над водой, чтобы минимизировать уменьшение плавучести. Уменьшение плавучести может произойти из-за провалов противоположного плеча в воду, из-за этого увеличивается сила трения и снижается скорость.

Фото: Полина Иноземцева, “Чемпионат”

Ошибка новичка

Если вы не пловец высокой квалификации, который чувствует себя лучше в воде, чем на суше, а тот самый парень/девушка, который проснулся утром уже в достаточно взрослом возрасте и решил заняться триатлоном/плаванием… НЕ тяните высокий локоть при проносе руки над водой, это для вас неестественно.

Фото: Полина Иноземцева, “Чемпионат”

В завершении помимо полезных советов, которые вы можете уже сегодня начать использовать на практике, хотелось бы рассказать о дополнительном снаряжении для эффективной тренировки по плаванию (многое из этого вы абсолютно бесплатно можете взять в бассейне):



— колобашка — удобный аксессуар для тренировки мышц верхней части тела и улучшения общей техники плавания. Используя её, спортсмен может «забыть» о ногах, и сконцентрироваться только на движениях рук и дыхании. Иногда в дополнение к колобашке ноги обвязывают резиновым кольцом, чтобы полностью исключить движения ног;

Виктории Шубиной в «Инстаграме». Мастер-класс под руководством тренера — отличный способ отработать технику и получить ряд наставлений от профессионала, который будет наблюдать за вами со стороны. Эти рекомендации могут стать отличной основой для разработки вашей программы тренировок. Следите за расписанием ближайших мастер-классов по плаванию на странице». Мастер-класс под руководством тренера — отличный способ отработать технику и получить ряд наставлений от профессионала, который будет наблюдать за вами со стороны. Эти рекомендации могут стать отличной основой для разработки вашей программы тренировок.

— доска — приспособление плоской прямоугольной формы из лёгкого плавучего материала, используемое для обучения плаванию, совершенствования техники плавания и тренировки пловцов;

— короткие ласты для бассейна — используются для отработки техники кроля, в частности ударов ногами, так как не позволяют совершать слишком резкие движения – основную ошибку пловцов.