5 ошибок на пути к красивому прессу. Что вы делаете не так?

Почему долгожданный рельеф никак не появляется? Как накачать пресс правильно.

Так бывает часто: пресс качается с завидной регулярностью, а тот самый долгожданный рельеф не спешит появляться. Почему же это происходит? Возможно причина кроется на поверхности: красивый пресс — это не только результат изнурительных тренировок, но и правильное, сбалансированное питание. Но что делать, если ваш рацион максимально приближен к советам фитнес-гуру и квалифицированных диетологов, а “животик” всё ещё находится на том месте, где вот-вот должны появиться кубики.

В нашем материале мы рассмотрим пять типичных ошибок, связанных с неправильной техникой выполнения упражнения на пресс.

Задержка дыхания

Задерживая дыхание, вы лишаете тело необходимого количества кислорода, тем самым уменьшая эффект от упражнения. Совет: выполняйте движение вверх на выдохе, таким образом “разгибание туловища” автоматически произойдёт на вдохе. Интенсивный выдох во время скручивания позволит задействовать глубокие мышцы живота.

Чем полезны упражнения на пресс? Помимо того, что ваша фигура приобретёт красивые спортивные очертания, заметно изменится и ваша осанка, поскольку мышечный корсет станет более подтянутым.

Расслабление раньше времени

Многие энергично работают выполняя скручивание, а затем расслабляются, опуская тело на коврик. Если и вы поступаете так же, то делаете упражнение только наполовину. Напрягите мышцы живота во время движения вверх и просто поддерживайте это напряжение во время движения вниз. Выполняйте движение плавно, а не бросайте тело на пол.

Движение за счёт импульса, а не силы

Вы получаете меньший эффект от скручиваний, если слишком торопитесь. В подобном случае ваши движения осуществляются за счёт инерции, а не физической силы. В это же время суставы и спина получают избыточную нагрузку. Совет: в конце каждого скручивания задержитесь спиной на полу. Притормозите, прежде чем сделать следующий повтор. Это поможет не только выполнить упражнение правильно, но и снизит риск получения травмы.

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Вы включаете в процесс шейный отдел

Если вы не хотите, чтобы руки помогали вам скручиваться, не стоит переносить часть нагрузки на шею. Для достижения правильного положения тела можно скрестить руки на груди или расположить пальцы вокруг ушей (локти при этом направьте вперёд).

Слишком высокий подъём

Скручивания — это не просто подъёмы туловища. Поднимаясь слишком высоко, вы переносите нагрузку с прямых мышц живота на сгибатели бедра. Сфокусируйтесь на движении рёбер по направлению к пупку. Поднимайте грудь буквально на несколько сантиметров — этого достаточно для того, чтобы почувствовать напряжение.