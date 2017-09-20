Сила ветра: что нужно знать, чтобы выйти в море под парусом

Всё, что вы хотели узнать о яхтинге в России: где научиться, как получить лицензию и сколько это стоит.

Сооснователь школы обучения яхтингу «Сила ветра» Александр Сколков рассказал «Чемпионату» о том, с чего вы можете начать своё обучение в школе капитанов.

— Как и когда появилась школа «Сила ветра»?

— «Сила ветра» как организация появилась довольно давно, около 9 лет назад. Максим Пинигин, создатель «Музея советских игровых автоматов», вместе с друзьями стали делать регаты для «своих». Они выезжали большой компанией в Средиземное море, брали лодки, сами ими управляли и устраивали там различные мероприятия. Сначала мероприятия были закрытые, но со временем «Сила ветра» разрослась и стала работать с гораздо большим количеством людей.

— Вы начали проводить занятия и принимать экзамены?

— Сначала всё было не так, опытные ребята стали обучать своих друзей, которые тоже хотели стать капитанами, и отправляли их сдавать экзамены в партнерские школы, у которых были лицензии. Потом «Сила ветра» сама получила лицензию. Я присоединился к школе чуть позже, когда мы с Максом познакомились и поняли, что делаем одинаковые вещи. У меня тогда была своя небольшая организация, у него – «Сила ветра». Мы решили объединить наши активы, а название оставили.

Фото: «Сила ветра»

— Кого обучают в школе? Есть ли какие-то ограничения или обучаться может любой желающий?

— Существует разумное ограничение по возрасту, лицензии не выдаются слишком молодым людям так же, как и права на управление автомобилем. Других ограничений нет. Мы наоборот стараемся дать понять, что яхтинг доступен каждому, и совершенно не обязательно для этого становиться заправским капитаном с попугаем на плече. У нас много капитанов-девушек, и мы стараемся внедрять этот образ в массовое сознание, чтобы искоренить миф о том, что это не женское дело.

— Можно ли самостоятельно отправляться в путешествие после обучения в школе?

— Обучение состоит из теоретического курса и практического экзамена. Практика представляет собой неделю занятий с инструктором где-нибудь в Средиземном море. Выезжает небольшая группа (примерно 6 человек), и каждый день кто-то условно становится капитаном. Мы называем это «игрушечный капитан». Если вы удачно сдали экзамен, вам выдают права капитана международного класса. С ними вы смело можете отправляться в путешествие. Конечно, для первого раза лучше выбрать регион попроще, где нет сложных условий или ветров. Но с каждым путешествием приходит опыт и со временем можно выбирать регионы чуть более странные или опасные.

Фото: «Сила ветра»

— Есть ли какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание новичкам?

— У многих новичков есть одна общая черта: они слишком рьяно рвутся в бой. Думают, что быстренько получат права, через пять минут отправятся в путешествие, а завтра уже и в кругосветку можно. Опыт накапливается довольно медленно, навыки приходят только благодаря многочисленным и постоянным тренировкам, это нужно понимать. Поэтому очень хорошо, если перед тем, как вы приходите в школу, чтобы у вас уже был опыт путешествия не в качестве капитана или старшего помощника, а в качестве обычного члена команды. В нашей школе можно записаться в любое путешествие и сказать капитану, что вы хотели бы поучиться. Все наши капитаны с радостью откликнутся на вашу просьбу, им будет только приятно переложить на кого-то часть работы, параллельно обучая процессу.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим капитаном?

— Капитаном может стать любой, а вот хорошего капитана отличают такие качества как умение брать на себя ответственность за всех, быстро принимать решения и трезво оценивать свои силы. Хороший капитан всегда в состоянии отличить те умения, которыми он обладает, от умений, которыми он хотел бы обладать, но пока все-таки не готов. Иногда проще не выйти из марины в сильный ветер и, возможно, расстроить этим решением свою команду, чем выйти и попасть в условия, с которыми не в состоянии справиться.

Фото: «Сила ветра»

— Может ли позволить себе яхтенный спорт человек с небольшим доходом?

— Мы стараемся делать его доступным и демократичным, насколько это возможно. Если ходить к нам на тренировки в Подмосковье по системе абонементов, то это будет стоить около 1700 рублей за одну тренировку. Примерно столько же стоит заниматься в бассейне с тренером. Если говорить про выездной яхтинг, то и тут мы стараемся держать одну из самых низких цен на рынке. Какая-нибудь наша регата может стоить 500 евро. Конечно, сюда добавляются расходы на самолет и питание, но в целом, это та сумма, которую может себе позволить человек со средним доходом.

— Можно ли обучиться в России или обязательно выезжать за границу?

— Тут нужно рассмотреть два момента: есть яхтинг спортивный, а есть круизный. Спортивному яхтингу можно обучаться в России, прямо у нас, в Подмосковье. Приходишь на водохранилище и тренируешься хоть целыми днями. Мы уже воспитали множество талантливых молодых гонщиков, которые теперь друг с другом воюют на дистанции. Но эти тренировки не дают никаких прав. А что касается круизного яхтинга, то здесь вас обучают, затем выдают права международного класса и вы отправляетесь в путешествие на парусной яхте. Ему тоже можно обучаться в России. Мы не проводим такую практику, но есть школы, которые это делают. Можно сдавать практику во Владивостоке, в Крыму или недалеко от Питера. Но у такого обучения есть минус: права международного класса, которые вы получаете, не работают в России. Международная система, по которой аттестованы все эти школы, не дружит с Россией, поэтому если вы планируете брать лодку где-то за границей, то и сдавать экзамен лучше где-нибудь в Средиземном море. Все-таки вы будете лучше понимать условия, траффик на воде, устройство марин, где придется швартоваться, навигационные знаки и прочее.

Фото: «Сила ветра»

— Где в России можно ходить под парусом?

— В России таких мест очень много. Ходить под парусом можно и в Азовском море, и в Белом море, и в Финском заливе. Можно ходить в Черном море в Крыму или Сочи. Можно попытаться дойти от Сочи до Турции или дальше. Очень насыщенный яхтинг во Владивостоке, там есть огромный яхт-клуб «Семь футов», в котором проходит множество высококлассных регат. Следующим летом мы планируем сделать путешествие из Владивостока в Японию и обратно. На Байкале есть небольшая регата, которая называется «Baikal Sailing Week», там тоже довольно насыщенный яхтинг. Этот список можно продолжать долго, многие яхтсмены путешествуют по рекам, тренируются на водохранилищах по всей России, кто-то перегоняет лодки из Финляндии в Сочи через всю нашу речную систему, кто-то ходит на Соловках, кто-то в Баренцевом море. Но в России практически нет яхт-индустрии: нет удобных марин, нет мест, где можно взять напрокат яхту, нет систем, через которые эту яхту можно найти. И это, конечно, создает большие сложности. Но, несмотря на них, яхтинг в России все-таки постепенно продолжает развиваться.

— Есть ли у яхтенного спорта сезон?

— В России есть. Длится он приблизительно с мая по октябрь. В остальное время просто холодно. Но в холодное время года кататься можно очень много где: в Турции, на Канарских островах, на Карибах, в Таиланде. Так что при наличии денег на авиаперелеты яхтинг не имеет сезонности.

— Есть ли необходимость в собственной яхте?

— Она нужна только в том случае, если вы хотите отправиться в кругосветку. Большинство капитанов и людей, которые постоянно занимаются яхтингом, своих яхт не имеют. Вся эта система развивается таким образом, что вы всегда можете найти лодку, которую можно взять напрокат. Своя лодка нужна только в том случае, если вы хотите связать свою жизнь с постоянным пребыванием на ней, потому что она требует большого ухода и денег. Если вы не собираетесь ездить в путешествия больше 5 раз в год, то необходимости в собственной лодке нет.