Найди свою силу: первая гонка с препятствиями на олимпийской трассе

Перепады высоты, недостаток кислорода, непредсказуемая дистанция. Испытай себя на новой гонке международного формата.

Продолжаем серию материалов под условным заголовком “Чем выше горы, тем..”. На этот раз спешим порадовать вас приятной новостью о том, что горные участки курорта “Роза Хутор” осваивают не только трейл-ранеры или сноубордисты, которые вот-вот откроют сезон. Впервые в сочинском среднегорье пройдёт гонка с препятствиями Rosa OCR, соответствующая всем международным форматам и стандартам.

Фото: “Чемпионат”

Сергей Перелыгин, один из сильнейших спортсменов по гонкам с препятствиями в России и Европе: “Сама гонка Rosa OCR — это уникальное событие для нашей страны, потому что она проводится у нас впервые, в настоящих горах, на хорошей высоте, и нехватка кислорода — это тоже своего рода одно из препятствий для участников. Дистанция будет проходить по олимпийским горнолыжным трассам. Я думаю, что это отличная возможность почувствовать дух прошедшей Олимпиады и стать частью новой истории гонок OCR.”

Фото: “Чемпионат”

Присоединиться к историческому старту сможет любой желающий. Для этого нужно сделать выбор в пользу одного из предлагаемых слотов с дистанцией на 13 км (30+ препятствий) или 7 км (20+ препятствий). Местом проведения станет Горная Олимпийская деревня курорта “Роза Хутор”.

Фото: “Чемпионат”

Сергей Перелыгин: “У нас на гонке будет две дистанции: 7 км и 13 км. Если знаешь, что в тебе настоящая кавказская сила, то участвуй в 13. Если чувствуешь, что ещё нужно попить минеральной водички, выбирай 7” (улыбается).

Фото: “Чемпионат”

Даты проведения мероприятия: 14-15 октября.

«Один из самых распространённых вопросов среди новичков: что надеть для прохождения дистанции? Нужно надевать на гонку одежду, которую не жалко, она может безвозвратно испачкаться и порваться. Если есть возможность, то лучше надевать компрессионную одежду прикрывающую тело полностью, это защитит от мелких натираний и согреет при холоде, а также не будет сковывать движения. На ноги нужно надевать кроссовки с протектором, чтобы сцепление с поверхностью было хорошим и толчок в гору был более продуктивным. Кроссовки с гладкой подошвой внесут максимальный экстрим в гонку и сделают её непредсказуемой особенно на спусках и поворотах. Специальную коллекцию для гонок с препятствиями и кроссовки с выведением воды предлагает компания Reebok (линейка Spartan Race).»

Фото: “Чемпионат”

Узнать более подробную информацию можно здесь.