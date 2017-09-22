Московский Марафон и ASICS: традиции, технологии и движение вперёд

ASICS стал генеральным спортивным спонсором Московского Марафона.

22 сентября в японском посольстве в Москве прошла пресс-конференция, посвященная началу партнёрства известного мирового бренда ASICS с Московским Марафоном в качестве генерального спортивного спонсора, а также презентация новой коллекции беговых кроссовок серии FlyteFoam. Генеральный директор ASICS Россия Глеб Лебедев рассказал, как возникло это сотрудничество.

Фото: asics.ru

«Партнёрство между нами и Московским марафоном началось семь месяцев назад. С самого начала у нас возникло понимание, о том, как должна развариваться наша совместная работа. Я много слышал о Московском марафоне, это очень важное событие, которое проходит каждый год. Весь дух нашей компании — в желании совершенствоваться и стремлении к максимальному результату. Московский марафон привлекает к себе очень много людей и нам приятно, что теперь мы стали частью этого события.

Дата проведения марафона: 23 сентября. Маршрут Промсвязьбанк Московского Марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки мимо Москва-Сити, по Садовому кольцу, через Крымский мост, Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и под стенами Кремля.



Наш бренд — это традиции, технологии и постоянное движение вперёд. Марафон — это постоянная кропотливая работа, которая отражается в наших кроссовках. Бег безусловно является ключевым нашим спортом, где масса разработок позволяет нашим бегунам добиваться максимальных результатов, что мы обязательно продемонстрируем на Московском марафоне. Уверен, что большая часть участников будут бежать в кроссовках ASICS», — передаёт слова Лебедева корреспондент «Чемпионата».