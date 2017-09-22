Личный опыт: как построить красивое тело без ущерба для здоровья?

Фитнес-тренер, блогер и автор школы Healthy Mind Марина Кавкаева — об идеальной тренировке и достижении желаемого результата.

На пути к заветной цели мы так часто черпаем вдохновение среди людей, которые нас окружают. Но если никто из ваших близких друзей ещё не спешит кардинально менять свою жизнь и отправляться в спортзал, на помощь приходят социальные сети, на просторах которых можно найти много мотивирующих историй, личных примеров преображений и полезных советов. В преддверии забега с препятствиями “Reebok. Стань человеком” мы встретились с амбассадором бренда Мариной Кавкаевой, чтобы узнать, как проходит её подготовка и что для неё значат такие популярные понятия, как “правильное питание” и “здоровый образ жизни”.

Фото: Из личного архива Марины Кавкаевой

— Марина, с чего начались ваши походы в спортивный зал? Какие параметры у вас были исходными и к какой форме было желание прийти?

— Первый раз в тренажёрный зал я попала ещё в школе, больше 10 лет назад, в качестве дополнительной нагрузки к занятиям баскетболом и лёгкой атлетикой. У меня была наиболее удачная для этих видов спорта фигура – худощавое телосложение при высоком росте, хорошо был развит плечевой пояс, поэтому в зале я хотела гармонизировать низ и верх и делала много упражнений на ноги.



— Многие фитнес-блогеры сильно увлекаются процессом и «перекачивают» свою фигуру, иными словами, не могут остановиться и либо чересчур худеют, либо добиваются очень явного рельефа. Как вы к этому относитесь?

— Я считаю, во всём нужна мера, и важно не терять себя в погоне за красотой. Многие начинают облагораживать внешность из разумных побуждений (забота о здоровье например), однако это не тот случай, где больше значит лучше. В любом случае надо понимать, что фитнес-мания – это всегда о психологии: люди глушат недоработки в каких-то сферах жизни с помощью самореализации через красоту и достижения в спорте.

В какой-то момент в голове щёлкнуло, что я становлюсь заложницей режима и трачу слишком много энергии на то, чтобы соответствовать нездоровым идеалам.

— Были ли у вас такие периоды и как правильно остановиться в таком случае?

— Были, конечно. В то время моя самооценка целиком и полностью зависела от капризной моды, и, попав в волну «хочу стать фитоняшкой», я почти помешалась на правильном питании и спортзале. В какой-то момент в голове щёлкнуло, что я становлюсь заложницей режима и трачу слишком много энергии на то, чтобы соответствовать нездоровым идеалам. Типичная форма «фитоняшки» — это слишком низкий для женщины процент жира и высокий процент мышц. Своим клиенткам, у кого наблюдается подобный «перекос», я доношу ту же мысль плюс даю инструменты для работы над самооценкой.

1 октября в рамках фитнес-фестиваля «Стань человеком» Марина проведёт лекцию «Фитнес для жизни: строим красивое и здоровое тело». На мастер-класс можно попасть, пройдя регистрацию на лекторий на сайте станьчеловеком.рф.

— Существуют различные фитнес-методики. Некоторые спортсмены разделяют для удобства тренировки на «день ног», «день рук» и т.д. Как вы относитесь к такому подходу? По какой методике вы сами тренируетесь?

— И я сама, и мои подопечные тренируемся по системе fullbody — на одном занятии прорабатывается всё тело. Этот подход гораздо разумнее с той точки зрения, что тело человека – это система, а не автономные части тела. Сплит-тренировки (с делением на группы мышц) оправданы только в случае, когда на первый план ставится визуальный эффект. При таком раскладе имеет смысл выделять отдельные мышцы для «прокачки». Поскольку я отталкиваюсь в тренировках от двигательных навыков и физических качеств (внешние параметры идут как приятный бонус), логично развивать их, однако изолировать работу отдельных мышц в движении на практике практически невозможно, да и незачем.



— Что изначально легло в основу ваших тренировок?

— Моя методика основана на идее, что тренировки непрофессиональных спортсменов должны быть ориентированы на улучшение самочувствия, общей физической подготовки и осанки. Желаемый результат – оптимальный, а не максимальный, как в спорте. Поэтому выбор инструментов и методик кардинально отличается от арсенала именитых спортсменов. И мера здесь играет ключевую роль – во всём должен быть баланс, в том числе в пропорциях тела (меня забавляет мода на чрезмерно развитые ягодицы у девушек) и физических навыках (тренируя силу, не забывай про гибкость и выносливость).

Фото: Из личного архива Марины Кавкаевой

— Где вы черпали всю необходимую информацию?

— Основу своим знаниям я получила в FPA, когда училась на персонального тренера и проходила дополнительные тренинги. Там дают правильный старт – сразу обозначают границу между фитнес-истерией и разумным подходом. Плюс я очень любознательный человек, мне интересно всё, поэтому самообразование – это обязательное условие для того, чтобы стать грамотным специалистом. Помимо профильной литературы и исследований по теме я изучаю информацию по смежным дисциплинам (в частности, психологию, нейробиологию). Это позволяет смотреть на одну и ту же задачу более широко и мыслить масштабно, что крайне важно при работе со здоровьем.

Сейчас я не заморачиваюсь по еде – ем всё, но в меру. Стараюсь слушать организм. Как оказалось, он гораздо умнее гаджетов и лучше знает, что и в каком количестве нужно съесть.

— Говорят, что правильное питание — гораздо более важная составляющая на пути к идеальному телу, чем тренировки. Что вы думаете по этому поводу?

— С одной стороны, весом управляет энергетический баланс, т.е. мы полнеем не от взгляда на сладости — их надо для начала съесть. Другая сторона заключается в том, что идеальное тело – собирательное понятие: здесь важен не только вес как таковой, но и его распределение между тканями (жировой и мышечной), пропорции, состояние кожи. Всё это задачи для коррекции образа жизни в целом: качественный сон, активный досуг, сбалансированное питание, позитивный настрой – неполный перечень необходимых инструментов.

Фото: Из личного архива Марины Кавкаевой

— Какого стиля питания вы сами придерживаетесь?

— Умеренного. Я прошла этап, когда дотошно заморачивалась по еде, старалась употреблять только «чистую» еду, исключала сахар, глютен и лактозу. Считала калории и БЖУ, питалась по часам и т.д. Сейчас я понимаю, что это неразумно с точки зрения основного закона продуктивности: 80% усилий приносит только 20% результата. Поэтому сейчас я не заморачиваюсь по еде – ем всё, но в меру. Стараюсь слушать организм. Как оказалось, он гораздо умнее гаджетов и лучше знает, что и в каком количестве нужно съесть. Моя задача сводится к тому, чтобы успевать отслеживать свои гастрономические пристрастия и не пропускать сигнал о насыщении.



— С чего начать свой переход на ПП, чтобы не сделать этот процесс слишком резким?

— Для начала важно понять, что такое правильное питание. Это рацион, который подходит конкретному человеку с точки зрения особенностей его здоровья, предпочтений в еде, привычного уклада жизни и целей. Это не какие-то «правила» или набор продуктов, как многие о том думают, а меню, на котором человеку будет вкусно и комфортно. И оно в каждом случае индивидуальное. Кто-то любит кашу по утрам, а кого-то от неё в сон клонит, зато яичница – это другое дело. И тот и другой завтрак может быть правильным и неправильным для разных людей, поэтому для начала стоит понять – а что подходит вам?

Раньше мне нравилась Синди Кроуфорд, и под её видео я занималась, когда не было денег на абонемент в спортзал.

— Придерживаетесь ли вы какого-то питьевого режима?

— Я пью, когда испытываю жажду. В течение дня это разные напитки – чистая вода обязательно с утра натощак (привычка из детства), пара чашек кофе, чай люблю. А дальше всё по ощущениям – интуитивно ты всегда знаешь, что тебе нужно в данный момент.

— Как выглядит ваша тренировочная программа сейчас?

— Сейчас я готовлюсь к забегу «Стань человеком», и моя тренировка воспроизводит испытания. Тренируюсь на улице. Основа тренировки – это бег, который чередуется с упражнениями, часто встречающимися на забеге. Это может быть интервальная тренировка (раунд бега, раунд упражнений), либо пробежка в качестве разминки и круговая тренировка после. По настроению.



— Кто мотивировал вас в начале пути и кого с удовольствием читаете сейчас?

— На заре моего пути мне очень нравилась Памела Андерсон, наверное, именно её образ в «Спасателях Малибу» мотивировал миллионы девушек на занятия в тренажёрке. Также нравилась Синди Кроуфорд, и под её видео я занималась, когда не было денег на абонемент в спортзал. Сейчас мои мотиваторы далеки от фитнес-стандартов, точнее, я читаю их потому, как они думают, а не как выглядят. Из интернет-ресурсов это блог Дмитрия Калашникова (президента FPA) и информационный портал ассоциации. В подписках у меня можно найти зарубежных коллег – врачей-физиотерапевтов Jacob Harden и Vinh Pham. А так больше я книги люблю читать.