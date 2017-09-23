Как устанавливается рекорд России? LIVE!

Прямое включение из Конаково. Открытый кубок Флай Фест 2017 по Флайборду и Аквабайку

20 сентября в event-отеле «Конаково Ривер Клаб» начался международный фестиваль водно-экстремальных видов спорта «Fly Fest 2017». На просторах верхней Волги собрались экстремалы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Видео можно посмотреть на канале Ruptly TV

В нашей трансляции вы увидите показательные выступления от лучших спортсменов России и мира, а также сможете понаблюдать за тем, как на ваших глазах устанавливается рекорд России по самому массовому одновременному полету флайбордистов.



Программа фестиваля:



20-22 сентября — Школа по Флайборду от команды «Флайборд Россия», где каждый райдер, вне зависимости от уровня своей подготовки сможет повысить свой профессиональный навык. Тренировки будут проходить под руководством лучших райдеров России и 3-х кратного Чемпиона мира — Суксана Тонгтая.



22-24 сентября — Основные дни Фестиваля. Мастер-классы, лектории, обзоры и тест-драйвы новинок водной индустрии, открытая школа Фристайла на Аквабайке, открытый кубок Флай Фест 2017 по Флайборду и Аквабайку, активная спортивная программа (батуты, квадроциклы) и вечеринки.



23 сентября — День Рекорда — самый массовый одновременный полет флайбордистов.