Осенний режим: в чём бегать, когда холодно?

Всё о том, как правильно одеться на пробежку осенью, чтобы чувствовать себя комфортно.

На улице постепенно холодает, а это значит, что уличный беговой сезон совершенно естественно подходит к своему логическому завершению. Многие любители бега совсем скоро уйдут в спортивные залы и закрытые манежи, где и продолжат тренироваться до наступления весны. Но если вы относите себя к другой части бегового сообщества, к тем самым ребятам, кого не пугает +5 на термометре, то перед вами так или иначе встанет вопрос: как одеться на пробежку так, чтобы было комфортно? С этим вопросом мы обратились к беговым экспертам.



Миша Быков, основатель и главный тренер школы бега «Типичный марафонец», мастер спорта по лёгкой атлетике, член сборной Санкт-Петербурга по марафонскому бегу:

“В прохладную погоду всегда легче бегать чем в жару. Моросящий дождь при температура 15 градусов считается идеальной погодой для соревнований и тяжёлых тренировок. Бегается легче и не перегреешься.”

Что надеть?

Майка, футболка или лонгслив — несколько лёгких слоёв. Важно помнить, что самый важный слой тот, который прилегает к телу. Ни в коем случае нельзя надевать хлопковую одежду в качестве нижнего слоя. Во время бега вы разогреетесь и вспотеете, и, так как футболка хлопковая, она намокнет.



Надя Белкус, координатор женского бегового клуба “Girls & Sole”:

“Принцип многослойности — это очень важно. Я надеваю два слоя, если не очень холодно, и три, если подмораживает. Ещё утепляю попу, могу надеть на лосины сверху шорты.”



Ветрозащитная и водостойкая куртка — верхняя одежда должна защищать вас от ветра и влаги, если вы собрались пробежаться в легкий моросящий дождик. Это может быть ветровка, выполненная из специальных материалов, такие можно найти в линейке почти любого спортивного бренда.



Михаил Капитонов, тренер Nike:

“Часто из нескольких пар беговых кроссовок в дождливую погоду бегуны выбирают кроссовки с более агрессивным рисунком подметки (протектора) — поможет лучше сохранить сцепление со скользким покрытием, что особенно важно при беге по грунту.”



Высокие беговые носки — стоит также не забыть про высокие беговые носки, чтобы не застудить ахилловы сухожилия.



Тонкая шапка или повязка — можно бегать в тонкой шапке или повязке, которая будет закрывать уши. В этот период любой ветер очень холодный и застудить уши очень легко. При этом в шапке бегать иногда слишком жарко. Поэтому отлично подойдет специальная повязка, которая закрывает только уши.

В чём бегать не стоит?

Дождевик — ни в коем случае нельзя надевать водонепроницаемый дождевик в качестве верхнего слоя, так как он помимо основных своих функций будет задерживать внутри влагу и тепло, и ваша специальная одежда из нижнего слоя уже не спасет.



Короткие носки — в холодное время низкие носки недопустимы.

Надеемся, что эти советы помогут вам выбрать правильную одежду для тренировки, не заболеть и продолжать бегать даже тогда, когда на улице похолодало и каждая тренировка становится выходом из зоны комфорта.