Честный обзор. Xiaomi Mi Band 2: бюджетный фитнес-трекер

Минусы и плюсы продвинутой версии одного из самых продаваемых фитнес-браслетов в мире Xiaomi Mi Band 2.

Мне уже давно хотелось приобрести умные часы или рядовой пульсометр. Сразу скажу, что в тот период, когда я не занималась спортом активно, эта покупка стала бы не более чем очередной прихотью. Потому как особой нужды следить за своим пульсом по дороге от метро к работе или в перерывах между встречами у меня не было. Но потом я начала готовиться к своему первому триатлон-старту. При подготовке к IRONMAN, да, впрочем, к любым соревнованиям: забег, заплыв и тд, очень важно отслеживать вашу динамику. Понимать, на каком пульсе вы пробегаете ту или иную дистанцию, за какой отрезок времени преодолеваете круг на велотреке. Помимо этого немаловажно следить и за качеством своего сна, потому что организм должен успевать восстанавливаться. Всё это так или иначе возвращало меня к мысли о том, что мне необходимо приобрести часы или умный браслет.

Стоимость продвинутого фитнес-гаджета вроде столь популярных сейчас моделей умных часов от Garmin довольно высокая. То есть будьте готовы выложить от 25 000 рублей за спортивные часы. Если обратиться к бюджетным гаджетам, простейшим фитнес-трекерам и умным браслетам, то здесь ценник начинается примерно от 1500 рублей.

Совет: бюджетная линейка трекеров идеальна для того, чтобы понять, нужен ли вам в принципе фитнес-браслет и насколько комфортно вам будет носить его постоянно (даже во время сна).

Когда я подбирала браслет для себя, то прочитала очень много отзывов, изучила видео на форумах и решила начать изучать фитнес-гаджеты с приобретения бюджетного трекера Xiaomi Mi Band 2. Сам браслет, как мне показалось, содержит в себе максимально “навёрнутую” начинку за максимально приемлемые деньги. Стоимость варьируется от 1690 до 2500 рублей.

Что внутри?

● Материалы капсулы: поликарбонат, пластик.

● Материалы браслета: термопластичный силиконовый вулканизат.

● Класс защиты корпуса: IP67.

● Датчики: трёхосевой акселерометр, оптический пульсометр.

● Индикация: монохромный OLED-дисплей с диагональю 0,42 дюйма, вибромотор.

● Аккумулятор: встроенный литий-полимерный ёмкостью 70 мА·ч.

● Автономная работа: до 20 дней.

● Беспроводная связь: Bluetooth 4.0 LE.

● Рабочая температура: от –20 до +70 °C.

● Размеры: 40,3 × 15,7 × 10,5 мм.

● Вес: 7 г.

● Совместимость: iOS 7 / Android 4.3.

● Комплект поставки: модуль, браслет, зарядный кабель.

Для чего нужен браслет?

Теперь давайте поближе познакомимся с функциями браслета. Для своей стоимости трекер от Xiaomi обладает довольно впечатляющей начинкой. За подобные деньги большинство производителей предлагает банальный шагомер и пульсометр. Xiaomi Mi Band 2 поддерживает следующие функции:

● измерение ЧСС;

● шагомер (довольно точный, замеряла погрешность вместе с профессиональными умными часами. На простые взмахи рукой устройство уже не реагирует и это большой прогресс для производителя);

● подсчёт дистанции и потраченных калорий (основывается не только на количестве шагов, как в большинстве трекеров, но и на вашей скорости. С помощью приложения можно задать различные режимы: тренировка, прыжки, лёгкий бег, ходьба и тд.);

● мониторинг сна;

● умный будильник;

● уведомления о звонках (очень удобно, есть значки для уведомлений о сообщениях в различных мессенджерах и соц. сетях: Телеграм, Ватсап, Вконтакте и др);

● разблокировка планшета/смартфона.

Подробнее о функциях фитнес-трекера: что, зачем и почему?

Признаться честно, первое время я пользовалась всеми функциями подряд: меняла режимы, мониторила сон, но это больше похоже на эйфорию от приобретения нового гаджета. Со временем из постоянно используемых остались пульсометр, шагомер, уведомления о звонках и периодически мониторинг сна. Далее подробнее расскажу обо всех функциях:

Пульсометр — очень полезная вещь в зале, особенно тогда, когда вы уже разобрались в своих пиковых интервалах пульса и знаете в каком темпе вам нужно пройти ту или иную дистанцию. Пульсометр довольно точно измеряет ваши ЧСС и для того, чтобы выдать результат, требуется всего лишь 10 секунд и одно нажатие кнопки.

Шагомер — как уже писала выше, опция шагомера отслеживает ваши движения довольно точно. В принципе, вещь довольно полезная даже для тех, кто не занимается спортом регулярно, ведь для того, чтобы просто поддерживать себя в тонусе, необходимо проходить в день не менее 10 000 шагов. Браслет вам в этом поможет: если вы долго сидите на месте, он начинает вибрировать, сообщая владельцу о необходимости встать и немного подвигаться.

Подсчёт дистанции — на экране браслета вы можете увидеть пройденное расстояние не только в шагах, но и в километрах. Этой функцией я обычно пользуюсь во время пробежки.

Подсчёт калорий — для вашего понимания озвучу один факт: большинство недорогих умных часов и приложений рассчитывают сожжённые калории, исходя из шагов, которые вы прошли в течение дня. Но это не совсем верно. Поскольку человек, преодолевший аналогичное расстояние, но на большей скорости, сожжёт большее количество калорий. Помимо этого существует ряд статичных тренировок: йога, силовой тренинг и прочее, на которых мы не сильно перемещаемся, но при этом испытываем колоссальную физическую нагрузку. Xiaomi Mi Band 2 позволяет вам с помощью приложения выбрать тот тип нагрузки, которым вы планируете заняться в ближайшее время. Конечные данные будут основаны на нескольких параметрах: пульсовые интервалы, количество шагов и скорость.

Мониторинг сна и умный будильник — браслет отслеживает фазы быстрого и длительного сна и предлагает сразу после пробуждения оценить своё самочувствие. На фоне этого гаджет помогает пользователю установить умный будильник, который разбудит в тот самый интервал, когда вы будете максимально готовы к пробуждению.

Уведомления о звонках — если вы синхронизируете свой браслет по Bluetooth с телефоном, то ваш фитнес-трекер будет регулярно присылать уведомления об обновлениях, сообщениях и входящих звонках. Советую не забывать отключать эту функцию на ночь.

Комплектация: что вы получите за эти деньги?

В традиционной для линейки картонной коробке размещается сенсорный модуль Mi Band 2, сам браслет, в который этот модуль вставляется, инструкция и USB — зарядное устройство. Верхняя панель браслета состоит из OLED-дисплея и чувствительной к прикосновению кнопке. Изображение на экране за счёт использованной матрицы прекрасно читается на солнце и не слепит в темноте. Кнопка ёмкостная, не реагирует на сторонние предметы. В инструкции производители также сообщают, что браслет можно использовать в душе.

Xiaomi Mi Band 2: итоги

Мой вердикт этому браслету прост: покупайте, пользуйтесь и присматривайтесь к более дорогим моделям, если почувствуете в этом необходимость. Отличный трекер для того, чтобы выгружать базовые параметры о себе и своей активности: узнать оптимальный пульс, расстояние, которое вы проходите изо дня в день и понять от чего зависит качество вашего сна.