Вегетарианство: как изменится ваша жизнь, если вы откажетесь от мяса?

Тренер и основатель движения «Вегетарианская сила» Олег Смирнов разрушает стереотипы о вегетарианстве.

Существует масса стереотипов о вегетарианстве и веганстве. Многие ошибочно предполагают, что все вегетарианцы имеют слабый иммунитет, не способны заниматься спортом и вести активный образ жизни. На самом деле для большинства вегетарианство — это не просто стиль питания, а стиль жизни. Кто-то отказывается от животной пищи для улучшения здоровья, другие — из жалости к животным. Чтобы развеять все самые распространённые мифы о вегетарианстве, «Чемпионат» пообщался с тренером и основателем движения «Вегетарианская сила» Олегом Смирновым.

Фото: Из личного архива Олега Смирнова

Веганство и вегетарианство: в чём разница?

Многие люди ошибочно не различают эти два понятия. Конечно, и веганы, и вегетарианцы не употребляют мясо, однако есть и другие различия.



Олег Смирнов, тренер: «Вегетарианцы не используют в пищу продукты, добываемые в результате убийства животных. Они не едят мяса, рыбу, не носят кожу и мех. Веганы же помимо всего вышеперечисленного также не употребляют продукты, получаемые в результате эксплуатации животных. Они не едят молочные продукты, яйца, не носят шерсть, шёлк, не используют косметику, которую тестируют на животных».

Отказ от мяса поможет похудеть

Отказавшись от мяса, человек всё равно не перестаёт употреблять в пищу сладкое, мучное. Чрезмерное употребление этих продуктов также может привести к избыточному весу.



«Это ошибочное мнение, что отказ от мяса поможет человеку похудеть. Худеют от недостатка калорий, а не от какого-то определённого вида пищи. Если вы будете получать калорий меньше, чем тратите, то будете худеть, и совершенно не важно, что при этом потреблять в пищу».



«Я всегда удивляюсь, когда люди меня спрашивают: что едят вегетарианцы, откуда берут белок?».

Вегетарианство и недостаток белка

Многие думают, что белок содержится исключительно в мясе. Однако это не совсем так. Белки в достаточном количестве содержатся и в растениях.



«Белок вовсе не отсутствует в рационе вегетарианцев. Просто животный белок заменяется растительным, вот и всё. Вегетарианцы употребляют некоторые животные продукты, в которых много белков. Например, яйца, творог. Поэтому и у вегетарианцев-спортсменов нет проблем с едой. Если честно, я всегда удивляюсь, когда люди меня спрашиваю, что едят вегетарианцы, откуда берут белок. Зайдите в любой супермаркет, и вы сможете купить всё необходимое. Веганам в этом плане чуть сложнее, но опять-таки если потрудиться, то в магазинах можно найти необходимые продукты, которые помогут вам чувствовать себя хорошо».

Отказ от мяса – вредно

Многие с уверенностью могут сказать это, однако обосновать вред вегетарианства сможет не каждый. Этот стереотип основан на очень старых данных, которые современной наукой опровергнуты.



«Обычно люди, которые говорят, что отказ от мяса — это вредно, не могут обосновать почему. Они просто могут услышать это где-то и повторить. У вегетарианцев не существуют никаких проблем и сложностей, связанных с отказом от мяса».



«Подход к тренировкам у вегетарианцев и мясоедов абсолютно не различаются. Если вы правильно питаетесь, получаете всё необходимое, то будете тренироваться как все остальные»

Совет для начинающих вегетарианцев

Если вы всё-таки решили стать вегетарианцем, то не стоить сразу прибегать к кардинальным мерам. Для начала нужно научиться организовывать рацион. Важно не просто вычеркнуть из своего рациона мясо, но правильно заменить этот продукт на другой.

«Нужно правильно питаться, и не важно, вегетарианец вы или нет. У нас есть определённая потребность в калориях, белках, жирах, углеводах, в витаминах, минералах. Мы должны эту потребность закрыть на 100 процентов. Начинающему вегетарианцу нужно это знать. Например, если человек привык к картошке с котлетой, а потом, став вегетарианцем, он просто исключил котлету, ничего не добавив вместо неё, то естественно, что у него уменьшится общая калорийность рациона и количество белка в организме. Человек начнёт терять вес, испытывать проблемы. Важно заменить продукт, который вы исключили из рациона, продуктом с такими же свойствами и питательными веществами. Иногда люди не заменяют продукт, а просто его исключают, что неправильно. Нужно понимать основы правильного питания, они не такие сложные».