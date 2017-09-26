Ирек Ризаев: сейчас я делаю всё, чтобы попасть на Олимпиаду

Ирек Ризаев о своём BMX-будущем, поездке на чемпионат мира и первых официальных соревнованиях в нашей стране.

С 22 по 24 сентября на площадке горнолыжного курорта «Роза Хутор» состоялись чемпионат и первенство России по BMX-фристайлу. Это мероприятие стало первым официальным соревнованием в нашей стране после включения дисциплины BMX-фристайл Park в программу Олимпийских игр.

Фото: redbullcontentpool.com

На площадке нам удалось встретиться и пообщаться с одним из участников, молодым атлетом команды Red Bull по BMX Иреком Ризаевым и поговорить о тренировках, планах и ближайшей Олимпиаде.

Ирек Ризаев



Дата рождения: 1 октября 1997 года



Место рождения: Казань, Россия



Начало карьеры: 2011 год



Жизненное кредо: «Всё возможно».

— Не так давно ты стал атлетом команды Red Bull. Каково это — быть атлетом большого бренда?

— Замечательно! Как только начал профессионально кататься на велосипеде, мечтал и стремился попасть в команду Red Bull. Это очень круто, потому что отношение к тебе меняется. Тебя зовут на соревнования, поддержка со стороны бренда очень сильная. Да и прогрессировать дальше становится легче. То есть очень много преимуществ.

Фото: redbullcontentpool.com

— Сколько времени в неделю ты уделяешь тренировкам? Это только BMX-тренировки или есть просто ОФП в зале?

— По-разному на самом деле. Я катаюсь и тренируюсь в принципе каждый день. Минимум по три часа в день. Несомненно, ОФП тоже важна, но больше уделяю внимание BMX-тренировкам.



— Где ты предпочитаешь тренироваться?

— В Краснодаре, здесь есть хорошая площадка. Ещё в Казани, иногда в Москве, периодически выезжаю за границу.

Фото: redbullcontentpool.com

— Если говорить о разных странах и возможностях для катания, то насколько тебе комфортно кататься в Москве? И в каких городах, по твоему мнению, созданы все условия для развития в области BMX?

— В Москве комфортно кататься летом, пока работают открытые парки. Остальные месяцев шесть, наверное, пока холода, практически негде. Даже летом, к сожалению, в Москве не лучшие площадки для катания. Я считаю, что лучшие условия для катания в Краснодаре. Тренировочный парк, который находится тут, как мне кажется, один из лучших в России.

Дисциплина, в которой выступает Ирек, называется BMX Park. Это направление сочетает в себе как элементы улицы (построенные парковые фигуры, имитирующие уличные препятствия (ступеньки (stairs), подкаты (banks), перила (rails), грани (ledges), волрайды (wall ride) и прочее), так и классические парковые (боул (bowl), минирампы, квотеры).

— Недавно ты посетил BMX турнир в Роза Хуторе. Как твои впечатления от катания в горах?

— Да, в Сочи проходил чемпионат России по BMX на олимпийской площадке. Площадка для проведения соревнований хорошая, единственный минус в том, что там пока нет учебных фигур. Само мероприятие прошло на высоком уровне, всё понравилось. К нам даже приезжал президент Федерации велоспорта России, готов нам помогать, отправлять на Олимпиаду.

— BMX теперь часть олимпийской программы. Есть ли у тебя желание когда-нибудь принять участие в Олимпиаде?

— Да, конечно, желание есть. Сейчас я тренируюсь, скоро поеду на чемпионат мира по BMX в Китай. Повторюсь, что желание есть и оно огромное, сейчас потихоньку делаю всё для того, чтобы принять участие в Олимпиаде.