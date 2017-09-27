Опасный фитнес. Упражнения из сети, которые нас убивают и не делают сильнее

Почему я никогда не буду слушать фитоняшек? Разбираем инстаграм-аккаунты вместе с профессиональным тренером.

Многие небеспочвенно полагают, что фитнес и тренировки одной ногой уже стоят где-то в онлайне. Что совсем скоро на смену старым добрым занятиям придут вебинары и тренировки по «Скайпу». Однако совсем ошибочно полагать, что даже лучший YouTube-ролик сможет заменить вам личное общение с профессионалом. На старте любого эксперимента и челенджа в своей жизни совершенно точно необходимо получить экспертную оценку от надёжного тренера. Это поможет добиться идеальной техники выполнения упражнения и гораздо быстрее приведёт к намеченной цели. Одним прохладным осенним вечером мы встретились с экспертом федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Антоном Шапочкой для того, чтобы полистать инстаграм-ленту и понять, могут ли вдохновляющие ролики со страниц фитоняшек и фитнес-моделей стать реальным руководством к действию или ещё не пора убирать свой абонемент в зал на дальнюю полку.

Тренировка на диване

Антон Шапочка, мастер-тренер федеральной сети X-Fit: “Первыми же махами ног мы убиваем свою спину. В прямом смысле этого слова. Девушка, я так предполагаю, хотела поработать над своими ягодицами, но по факту получит сильнейший перегруз поясничного отдела. Это именно то место, где обычно у всех всё болит. Второе упражнение из видео выглядит как “привет из 80-х”. Шейпинг. В идеальном мире хотелось бы, чтобы поработала средняя ягодичная мышца, а в таком варианте работает другая мышца, из-за которой появляются боли в спине и коленях.



И финал. Упражнение на косые мышцы живота. Из всех трёх, пожалуй, “самое адекватное”, но опять же это упражнение не сделает вашу талию меньше и не уберёт лишние сантиметры вокруг проблемных зон.”

Упражнения на скейтах

“Здесь очень много огрехов в технике. И я не о спортивных показателях, а о здоровье. В упражнениях много упора на руки, при этом лопатки “торчат”, а это означает, что они не стабильны, таким образом перегружается шейный отдел, плечевой и локтевой суставы. Как результат: в будущем сильные болевые ощущения в этих регионах при постоянных тренировках."



Вывод: в целом из подобного комплекса упражнений можно создать некоторое подобие тренировки, главное — следить за техникой.

Упражнение с резинкой

“Тело – стройное это большой плюс (улыбается). Минусы, как обычно, в технике, потому что её просто нет. Посмотрите на выпирающие мышцы на бедре спереди и сбоку – это наша любимая мышца из первого видео – НАПРЯГАТЕЛЬ ШИРОКОЙ ФАСЦИИ БЕДРА и само переднее бедро. Они, хоть и не должны, опять находятся в активной работе. При правильно выполненном упражнении должна включиться средняя ягодичная мышца и тогда это был бы неплохой комплекс для разминки или ОФП при занятиях бегом."

Запрыгивания на лестницу

“Ну, это вообще ужас. Вот от таких горе-тренировок у меня всегда будет много работы, в последние лет пять я активно занимаюсь «восстановлением людей». Упражнение-то хорошее, но мало кто его делает правильно. А выполнение упражнения, как на видео, однозначно приведёт к травмам: от “ой, болит спина и колено!” до “помогите, не могу разогнуться и в ногу стреляет”. А ещё, как написал автор поста, “ушки” – это не мышца – это следствие слабости и дисфункции большой ягодичной мышцы."



Вывод: вообще, если выполнять правильно, то подобное упражнение можно добавлять в тренировки. Только зачем лестница, не понимаю. Сразу хочется наложить музыку из игры “Супер Марио”.

Гимнастки на турнике

“Чистый фан. Крутые девчонки. Отличные гимнастки! Цель упражнения – веселье. Если у кого-то получится, то запишите и выложите в сеть. Про смысл даже говорить не буду, ибо его нет.”

TRX: упражнения с собственным весом

“Отличное упражнение, ужасное исполнение. Для кого оно? Оно подойдёт очень подготовленному человеку, тому, кто знает такие понятия, как: стабилизаторы поясницы и таза, разгибание в тазобедренном суставе, контроль ротации через синкретическое включение косых систем или же слингов. Если слова для вас дикие, то, скорее всего, вы сделаете упражнение неправильно, прямо как на видео. В ролике мы видим полное отсутствие контроля поясницы, мы видим, как активно двигается поясничный отдел, посмотрите на майку. Это означает то, что ягодица не работает, а спина умирает (см. первое описание с девушкой на диване).”



Вывод: в идеальном мире это отличное упражнение для мышц брюшного пресса и ягодиц.

Держим баланс

“Смысл упражнения – скорее попасть к травматологу? Тогда автор видео выбрал идеальную активность. Могу понять её только в том случае, если девушка играет в регби или американский футбол, либо пытается получить подписчиков на свой аккаунт.”

Подтягивания на штанге

“На самом деле упражнения, выполненные на турнике, очень круто прорабатывают всю верхнюю часть тела. Ради фана девушка сделала это на грифе. Но если проделать всё то же самое на турнике, это будет отличной тренировкой для вашего пресса. Прям очень круто! Ведь по факту в таких упражнениях работает всё тело. Включаются руки и спина и, как я уже сказал, пресс. Только следите за техникой!”

Переворот шины

“Посмотрел всё видео и мне стало смешно и жалко автора. Вот после таких клоунов понимание функционального тренинга сводится к тому, что нужно что-то поделать, а самое главное – делать нужно всё подряд. Переворот шины – отличное упражнение. В идеальном мире работает всё тело: ягодицы, задняя поверхность бедер, мышцы кора, разгибатели спины, руки, широчайшая мышца спины, мышцы груди и плеч. В данном варианте опасное выполнение, у ребят округляется поясница, рывок происходит за счёт поясничного отдела, да и много других важных деталей. А потом вообще понеслась родная … что, зачем и почему? На это нужно смотреть."



Вывод: вопрос не в количестве и объёме упражнений, сложности, координации, а в том, как качественно выполняется то или иное движение! Что запускает движение? Хороший тренер понимает все эти механизмы, знает, как их исправить и поменять, а не просто даёт стандартную тренировку, добавляя объём.

Вашему телу нужен умный фитнес

“Друзья, давайте вернём в моду культуру движения. Найдите хорошего тренера, который будет не продавать вам исключительно тренировки и “попокач”, а научит тело двигаться, укажет, с чем вам нужно поработать. При правильном подходе со временем вы всё сможете делать сами.

Положительным плюсом станет красивое и подтянутое тело. И совсем не обязательно изнурять и наказывать себя фитнесом, он должен приносить удовольствие. Всем культуры и радости движения!”