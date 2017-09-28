Просто огонь. Кроссфит от пожарных из Нью-Йорка

Как пожарные используют подручные средства, чтобы провести тренировку.

В документальной короткометражке от New York Times снялись обычные пожарные из отдела охраны штата Нью-Джерси. Их ежедневный распорядок дня обязательно включает в себя тренировку по кроссфиту, которая основывается на функциональных фитнес-упражнениях. В ход идут все подручные средства: лестницы, шланги и даже сама пожарная машина.

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Подобные примеры сильно вдохновляют, потому что вы начинаете понимать, что всё, что находится вокруг, можно использовать в свою пользу. Для того чтобы привести себя в форму, не всегда нужно какое-то специальное оборудование и дорогостоящие снаряды. Если вы решите самостоятельно составить для себя кроссфит-план тренировок, то вам следует учесть несколько правил:

● Старайтесь как можно быстрее переходить от выполнения одного упражнения к следующему, изюминка хорошего функционального тренинга в его интенсивности.

● Не пейте воду за 30 минут до начала тренировки, во время тренировки и сразу после тренировки.

● Комплекс упражнений должен прорабатывать все группы мышц, но при этом быть сбалансированным, вы можете составить свою собственную программу из базовых кроссфит-упражнений (бёрпи, планка, приседания и тд.)

● Классические схемы построения тренировок: 3+1 — то есть спортсмен три дня подряд тренируется, а один — отдыхает.