Тест Купера. Проверяем состояние вашего организма

Проанализируйте свои спортивные и медицинские показатели, не выходя из дома.

В 1968 году известный американский врач-практик Кеннет Купер разработал целый ряд тестов для оценки физической формы и состояния организма человека. Тесты Купера просты и удобны, они прошли проверку на тысячах энтузиастов и могут быть рекомендованы людям различного возраста и физической подготовленности.

Широкую известность получили два из них: первый тест состоит из 12-минутного бега/плавания или езды на велосипеде с фиксацией дистанции и последующим анализом спортивных и медицинских показателей. По пройденному расстоянию судят об уровне физической подготовки человека. Важно, что результаты тестирования привязаны к возрасту, это исключает влияние возрастных изменений на уровень оценки результатов тестирования.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале ХК «Торпедо».

Второй тест Купера — это комплекс упражнений, которые выполняются на время. Этот комплекс не только позволит проверить ваш уровень физической подготовки, но и даст достаточно серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для того чтобы пройти тест в домашних условиях, вам понадобится секундомер (или таймер на телефоне) и гимнастический коврик, так как некоторые упражнения выполняются из положения лёжа на спине. Вам предстоит проделать четыре круга, в каждом из которых — четыре упражнения, по 10 повторений каждое.

Из чего состоит один круг?

● 10 отжиманий. Остаёмся в упоре лёжа.

● 10 прыжков из предыдущего исходного положения. После выполнения останьтесь на спине.

● 10 подъёмов туловища или отведения ног за голову.

● 10 приседаний, или выпрыгиваний, или разножек (не обязательно в прыжке).

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Кузница Спорта.

Суть теста в том, что все круги нужно пройти за небольшой временной промежуток.

Ваш результат. Система оценивания: три минуты и меньше — отлично, 3 минуты 30 секунд — хорошо, 4 минуты и больше — удовлетворительно.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Игоря Ковтуна.