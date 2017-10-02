На финише сезона: новый забег от команды Московского марафона

Закрытие бегового сезона в Битцевском лесу. Принять участие.

7 октября 2017 года состоится новый забег от команды Промсвязьбанк Московского марафона — кросс «Лисья гора». Название нового старта выбрано не случайно, оно связано с историей места проведения кросса — забег пройдёт на суходольном лугу в Битцевском лесу, где ранее водились лисы.

Зрелищная трасса

Начиная с этого года помимо массовых шоссейных забегов организаторы будут устраивать два кросса — осенью и весной. Кросс — это бег по пересечённой местности. Трасса кроссовых забегов пролегает по траве или грунту и может включать различные препятствия. Это делает кроссовые забеги более зрелищными и ограничивает возможное число участников.

Фото: pixabay.com

Выбор дистанции

Трасса кросса «Лисья гора» пролегает по грунтовому покрытию. Участники смогут проверить свои силы в зависимости от возраста на дистанциях от 2 км до 8 км. Старты разделены на женские и мужские и проходят отдельно в зависимости от возрастной категории. В каждой категории пройдёт награждение победителей. Разделение по полу и возрасту — обычная мировая практика в кроссовом беге. Тройку лидеров каждой дистанции ожидают призы и денежное вознаграждение.

Расписание стартов:

8:00. Открытие регистрации, раздевалок и камеры хранения

10:00. Старт девушек 18-19 лет на 2 км

10:20. Старт юношей 18-19 лет на 4 км

11:00. Старт женщин 35 лет и старше на 4 км

11:40. Старт мужчин 35 лет и старше на 6 км

12:40. Старт женщин 20-22 года и 23-34 года на 6 км

13:40. Старт мужчин 20-22 года и 23-34 года на 8 км

15:00. Окончание соревнования.

Смотреть дополнительную информацию и схемы проезда смотрите на официальном сайте кросса «Лисья Гора».

О том, как правильно одеться на дистанции, читайте в нашем материале о подборе правильной экипировки.