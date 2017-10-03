Тренд на ЗОЖ. Как спланировать активный отдых?

Соревнования, которые не дадут заскучать во время отпуска. Обзор любительских стартов.

Последнее время всё более популярным способом времяпрепровождения становится активный отдых. Благодаря массовому тренду на ЗОЖ теперь модно не только приехать и полежать на берегу моря, но и принять участие в каком-нибудь соревновании: будь то забег на символические 5 километров или велогонка. В нашей подборке мы собрали несколько интересных возможностей для активного отдыха этой осенью:

Блю Холл: заплыв на открытой воде

В Москве уже окончательно установилась осень, а в Дахабе – разгар спортивного осеннего сезона. В октябре-ноябре самые комфортные условия для тренировок и соревнований по плаванию на открытой воде. Старт марафона проходит в одном из самых известных и живописных уголков подводного мира на планете – Блю Холле (около Дахаба).

Дистанции: 3 км, 5 км

Место проведения: Дахаб (Египет)

Дата соревнований: 6 ноября 2017 г.

Стартовый сбор: € 20

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Rosa OCR: гонка с препятствиями на Олимпийской трассе

Сама гонка Rosa OCR — это уникальное событие для нашей страны, потому что она проводится у нас впервые, в настоящих горах, на хорошей высоте, и нехватка кислорода — это тоже своего рода одно из препятствий для участников. Дистанция будет проходить по олимпийским горнолыжным трассам.



Дистанции: 7км, 13 км

Место проведения: Сочи, Роза Хутор

Дата соревнований: 14 октября

Стартовый сбор: 1800-2500 рублей

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Полумарафон “Моя столица”

Полумарафон «Моя столица» завершает серию «Бегом по «Золотому кольцу-2017». Стартовый городок будет развёрнут на Университетской площади перед зданием МГУ им. Ломоносова. Дистанции непростые, но интересные. По традиции на завершающем этапе будут вручены медали «За приверженность бегу» тем спортсменам, которые пробежали 7 и более стартов серии.



Дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м, 300 м.

Место проведения: г. Москва

Дата соревнований: 15 октября

Стартовый сбор: 500-1800 рублей

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