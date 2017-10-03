Честный обзор. Обновлённая GoPro 6: что внутри?

Существенные изменения внутри камеры. Кому стоит приобрести новинку?

Компания GoPro уже давно закрепилась на рынке экшн-камер и по праву может считаться одним из главных флагманов по производству самых продвинутых гаджетов для экстремальной съёмки. Помимо этого развивается и процветает популярное направление #GoPro4Life, развенчивая миф о том, что если вы не стоите на доске, не снимаете видео профессионально или не занимаетесь бейсджампингом, то эта камера не для вас.

Идеальным решением для новичков в монтаже и съёмке станет популярное приложение QuickStories. Оно позволит вам без труда перекинуть видео на телефон. Затем ваши материалы автоматически выгрузятся в приложение GoPro и преобразуются в видеоролик для социальных сетей.

Видео можно посмотреть на официальном канале GoPro в YouTube.

Совсем недавно весь мир увидел обновлённую версию легендарной камеры — GoPro 6. Попробуем разобраться, стоит ли приобретать новую модель или разницу с предшествующей пятёркой или четвёркой всё-таки сложно назвать колоссальной.

Для того чтобы обзор получился максимально компетентным, мы связались с блогером и сёрфером Дмитрием Евсеевым, который живёт на Маврикии, ведёт свой канал в YouTube и уже разобрался с новыми опциями камеры в деле.

Видео можно посмотреть на официальном канале GoPro в YouTube.

На языке цифр

Для начала поговорим о цене вопроса. В целом хорошая экшн-камера линейки GoPro обойдётся вам от 12 000 до 35 000 рублей. Новинка рекомендована к продаже в России по цене 38 990 рублей. Это нормальная цена, учитывая ту начинку, которую предлагают производители. Более того, сейчас одним из глобальных трендов среди популярных блогеров и простых обывателей стал отказ от профессиональных тяжёлых фотокамер в пользу миниатюрных и мобильных. Ведь если вы стараетесь ничего не упустить из своей повседневной жизни, то камера всегда должна быть при себе.

Но перед тем как отправляться в магазин за новым гаджетом, стоит разобраться в преимуществах GoPro 6 и узнать, что нового обещают разработчики.

Начинка новой камеры: 5 главных отличий

На первый взгляд, новая камера ничем не отличается от предыдущей модели: внешний вид тот же, габариты те же, кнопки управления такие же, вес практически такой же (меньше всего на 1 грамм), но вот внутренности новинки претерпели серьёзные изменения. Вот лишь некоторые из них:



1. Улучшилась стабилизация. И хотя она по-прежнему не оптическая, а цифровая, HERO6 снимает заметно плавнее своей предшественницы.



2. Новый процессор GP1 — самостоятельная уникальная разработка GoPro в этой области. Повысилось качество изображения, цветопередача, динамическая настройка автоэкспозиции, что особенно важно в условиях съёмки при слабом и часто меняющемся освещении. Это действительно большой шаг вперёд. Лично я, как человек не особо разбирающийся в настройках ISO, постоянно переживала, что при плохом освещении снимок получается очень блёклым и его в любом случае будет необходимо корректировать в какой-то программе. В новой обновлённой версии камеры можно включить автонастройку, в этом без труда сможет разобраться даже новичок.

Видео можно посмотреть на официальном канале GoPro в YouTube.

3. Появилась команда включения камеры. Говоришь «GoPro Wake Up» — и она просыпается и становится в режим ожидания на 8 часов.



Дмитрий Евсеев: “Идеально работает. На воде я её не использую, предпочитая кнопки — мне так привычнее, да и не всегда можно что-то внятное сказать под водой или рядом с обрушивающимися волнами (улыбается), но при съёмках на берегу постоянно в деле. Что может быть проще: “GoPro, сними видео!”



4. Усовершенствовались возможности компьютерного зрения и машинного обучения, что позволило HERO6 лучше понимать динамику движения и и заранее ставить ключевые моменты (highlights) в зависимости от того, что происходит в кадре.



5. Появился новый режим съёмки 4K с соотношением сторон 4:3. В этом режиме можно снимать на широком угле (Wide) со скоростью 30/25/24 к/с. При обработке видео, снятого в этом формате, вы имеете больше возможностей для кадрирования без потери качества изображения. Теперь можно снять не только отличное видео, но и нарезать из него целый альбом для социальных сетей.

Эргономичность новинки

Дмитрий Есеев: “Внешне новинка ничем не отличается от HERO5, весь цимус в начинке. По поводу аккумулятора вопрос лично для меня вообще не стоит, я занимаюсь сёрфингом и кайтсёрфингом, где сессия длится обычно около двух часов, и я вообще не припомню таких случаев, чтобы у меня когда-либо села батарейка: ни на четвёрке, ни на пятёрке, поэтому думаю, что и на шестёрке проблем не будет”.

Разбираемся с обновлениями в настройках

Дмитрий Евсеев: “Если после пятёрки переходить на шестёрку, то всё через минуту поймёшь — изменений в настройках, приложениях немного. Но с четвёркой отличия более существенны. Помню, вначале, когда только перешёл с четвёрки на пятёрку, меня очень напрягало, что вместо привычного (и, к слову сказать, очень непростого для новичка) меню и трёх кнопок теперь только две. Но сейчас, когда уже привык, не представляю, как можно сделать ещё более удобно. Всё интуитивно понятно, и благодаря экранчику ты сразу видишь результат изменения настроек. Этого очень не хватало на четвёрке, где результат ты видел лишь после того, как снял кадры и закинул их к себе на комп или телефон. Сейчас всё просто: у тебя на экранчике все настройки, и ты двумя нажатиями можешь любую из них изменить. Чего ещё желать? Пожалуй, теперь если только голосом добавить функцию изменения настроек — это вообще была бы бомба!”

Видео можно посмотреть на официальном канале Pryde Club Mauritius.

Выбираем аксессуары к новой камере

Дмитрий Евсеев: “Если бы меня поставили к стенке и сказали, что отныне можно пользоваться только одним крепежом для GoPro, то, ни секунды не сомневаясь, я бы оставил из рюкзака всевозможных прибамбасов Grillmount от Pro Standart. Это крепёж, сформированный под зубы. Для съёмок селфи и фоллоукама сёрфинга/кайтсёрфинга/SUP и любых других водных активностей это просто незаменимая вещь, потому что она никак не увеличивает вес. Я бывал в страшнейших вайпаутах на Ванае и скажу вам, что самое надёжное место, чтобы сохранить камеру при себе, — это зубы. При этом зубы не страдают. А если бы мне позволили выбрать ещё один крепёж, то я бы взял GoPro Dome от Knekt для съёмок сёрфинга с воды. Он вне конкуренции. Можно подлавливать сёрферов прямо внутри трубы, удерживая камеру словно пистолет, а вторую руку используя для поддержания тела в вертикальном положении”.

Итоги: кому стоит покупать GoPro 6?

Я бы посоветовала приобрести новую камеру тем, кто хочет быть в тренде и готов использовать все обновления новинки. Согласитесь, ведь глупо восхищаться улучшенным процессором и качеством съёмки, когда ваша камера лежит на полке и ждёт заветного часа. Мне бы хотелось отметить, что сама GoPro — это не только ваш надёжный спутник на споте или в горах, или в кабине самолёта перед прыжком с парашютом, это ещё и отличная камера для жизни, для того чтобы ловить каждый момент нового дня, делать яркие снимки с велопрогулки или надевать водонепроницаемый чехол и отправляться в бассейн. Но даже если мысленно вы не готовы к приобретению последней новинки, не спешите отправляться на знаменитый AliExpress в поисках “альтернативы” за 2000 рублей, обратите ваше внимание на другие линейки и выберите то, что соответствует вашим запросам и ожиданиям.

Как владелец GoPro Hero 3+, скажу вам честно, что за все пять лет эксплуатации у меня ни разу и ни в одной стране мира не появилась проблема поиска зарядного шнура, сменного аккумулятора (когда я залила свой) или нового водонепроницаемого чехла. Покупая хорошую вещь мирового бренда, вы приобретаете долговечность, надёжность и качество. Думаю, что ваши путешествия этого достойны!