Светлана Кузнецова: телу нужен спорт, это лучшее лекарство от всего

Из чего состоит тренировочный график восьмой ракетки мира: Светлана Кузнецова на корте и в зале.

В преддверии Кубка Кремля “Чемпионат” встретился с восьмой ракеткой мирой, первой ракеткой России, двухкратной обладательницей “Большого шлема” в одиночном разряде и просто очаровательной девушкой Светланой Кузнецовой. Из-за плотного тренировочного графика спортсменки наше интервью состоялось где-то между парой подходов на пресс и пробежкой на дорожке. Подробнее о тренировках, подготовке к турнирам, любви к доскам, танцах и восстановлении после изнурительных тренировок читайте в материале.

— Светлана, расскажите, как вы поддерживаете форму в перерывах между турнирами?

— Мне очень нравится заниматься, я бы тренировалась хоть каждый день. Но так или иначе столько лет профессионального спорта дают о себе знать, после игр у меня болит всё тело. Поэтому в перерывах между соревнованиями мне нужно выделить некоторое время на отдых и восстановление. Поддержать форму помогает фитнес, в Москве я часто посещаю тренировки в World Class: занимаюсь с тренером или пробую что-то что сильно отличается от моих обычных тренировок, это очень интересно.

Фото: «Чемпионат»

— Что уже удалось попробовать?

— Недавно посетила групповое занятие Body Pump. После этой тренировки я ходила три дня как пингвин (смеётся), потому что у меня болело всё тело. Вообще я стараюсь не экспериментировать, чтобы лишний раз не получить травму. Поэтому в фитнесе всё просто: изнуряющей тренировке я предпочту урок по боксу или занятие по танцам.

Главное для меня — это чувство комфорта, я стараюсь прислушиваться к своему телу.

— Чем вас привлекают танцевальные тренировки?

— Я хожу на хип-хоп, dancehall, вообще в принципе на любые танцы. На занятиях бывает довольно сложно, потому что я спортсмен и мне привычны более механические движения, заученные в течение долгих лет. Танец же развивает в моём теле свободу и пластичность. После этого я гораздо лучше ощущаю себя на корте. Так что танцы — это хорошая дополнительная тренировка на координацию и выносливость.

— Вы тренируетесь каждый день даже в межсезонье?

— Да, если говорить про мой обычный день, когда нет сложных тренировок, я стараюсь выполнить элементарный набор упражнений: 15-20 минут на элипсе, несколько подходов на коврике, растяжка. Главное для меня — это чувство комфорта, я стараюсь прислушиваться к своему телу. Стараюсь приучить себя к йоге, но в ней слишком много статики для меня.

Фото: «Чемпионат»

— Сейчас очень модно разделять свои тренировки на разные дни: “день ног”, “день рук” и т.д. А какой подход в тренировочном процессе используете вы?

— Я считаю, что каждый должен найти для себя свой подход. Как чувствуете, так и нужно делать, значит так правильно для вашего организма. У меня есть несколько видов тренировок. Конечно, само собой, это теннисные тренировки. Если я вхожу в форму, если я давно не играла, то начинаю более мягко. Помимо тренировок на корте есть ещё дни, когда я уделяю внимание физической подготовке: обязательно день бега и день в зале. А вообще у меня настолько плотный теннисный график, что, например, обычная разминка до тренировки длится порядка 40-45 минут.

Дмитрий Ганжа, фитнес-менеджер клуба World Class Павлово:



“Теннисисты сами по себе очень выносливы. Поэтому выражение “мягкий фитнес” для них совершенно точно не подходит. В основу подготовки в этом виде спорта ложится функциональный тренинг — это то разнообразие упражнений, которое можно реализовать на базе фитнес-клуба с дополнительным отягощением или за счёт работы с собственным весом. Цель подобной тренировки — подготовка спортсмена к матчу, повышение выносливости и работоспособности. Для любителей и новичков в зале функциональный тренинг также применим, он станет хорошим фундаментом для улучшения общей физической подготовки.”

— Что происходит на финишной черте при подготовке к матчу?

— Непосредственно перед соревнованиями интенсивность тренировок конечно уменьшается, за дня четыре перед матчем начинаешь тренироваться мягче. На соревнования мы приезжаем за 3-4 дня в зависимости от континента, где они проходят. Уже на турнире мои тренировки длятся порядка двух-трёх часов в день — это включая и разминку, и игру на корте, и какие-то функциональные упражнения. А до игр всё сводится к часовым-полуторочасовым.

— Турниры проходят по всему миру. Как вы справляетесь с акклиматизацией?

— Конечно когда мы едем, например, в Австралию, стараемся приехать гораздо раньше, чем на европейские соревнования из-за смены часовых поясов и климата. Я предпочитаю сразу после самолёта пойти и позаниматься спортом. Для меня это лучшее восстановление после длительного перелёта. Мне кажется, что это ошибочно идти отдыхать в номер. Телу нужен спорт, это самое лучшее лекарство от всего.

Мне очень приятно видеть спортивных людей вокруг, потому что не спортивные люди, как правило, на теннис не приходят.

— Меняется ли как-то ваш рацион питания перед соревнованиями?

— Я за правильное питание всегда, за то, чтобы не наедаться и не переедать. Вечером — сбалансированный ужин с рыбой или мясом и овощами. Утром — овсянка. А так… многие наверное знают, что теннисисты едят много макарон до матча, просто чтобы получить энергию. Ещё стараюсь пить как можно больше воды и включаю в свой рацион спортивные напитки во время матча, до и после него.

— Как вы восстанавливаетесь после интенсивных тренировок?

— Хожу в баню, чтобы хорошо отпарили. А на самом деле гораздо больше даже люблю хамам. Мы часто с друзьями собираемся вместе и ходим в спа, чтобы отдохнуть. Из любимых мест в Москве, где часто бываю, мне очень нравится в спа World Class Жуковка, там всегда тихо, спокойно и атмосфера располагает для релакса. Когда живёшь в большом городе и у тебя такой напряжённый график, много встреч, много дел, спа идеально подходит для того, чтобы привести мысли в порядок и восстановиться.

Фото: «Чемпионат»

— Вы много жили и тренировались не в России. Отличается ли отношение к спорту и здоровому образу жизни в разных странах?

—Везде всё конечно по-разному. В Америке, например, очень много людей, которые фанатеют от спорта, от всяких добавок, таблеток и специального питания. Они там все такие “на мускулах”, но видно, что всё это не естественно, а остальная часть населения ест гамбургеры в Макдональдс. В Австралии местные очень любят спорт в любых его проявлениях, в Испании очень популярен “Паддл” — это такой теннис на маленьком корте. Сложно сравнить, но мне очень нравится, когда люди занимаются какими-то физическими активностями. Плюс мне очень приятно видеть спортивных людей вокруг, потому что не спортивные люди, как правило, на теннис не приходят(улыбается).

— А где вам комфортнее всего тренироваться?

— На самом деле, здесь, в Москве, мне лучше всего, но для работы на результат лучше всего подходят тренировочные сборы, когда ты уезжаешь куда-то далеко и для тебя существуют только теннис и физическая подготовка.

Дмитрий Ганжа, фитнес-менеджер клуба World Class Павлово:



“Сегодняшнюю тренировку со Светланой мы условно разбили на три сегмента: разминка на развитие скорости, упражнения на реакцию и функционально-силовой блок для того, чтобы крупные и средние мышцы подготовить к долгому матчу. Если говорить в общем, то в тренировке с теннисистами, как правило, акцент делается на нижнюю часть корпуса, на работу мышц ног и также на работу мышц кора.”

— Не так давно вы рассказали, что очень полюбили вейкборд. Есть ли какие-то места, где больше всего нравится кататься?

— У меня не хватает времени для того, чтобы появились любимые места (улыбается). Вот в прошлом году в ноябре была с родителями на Мальдивах и там был вейкборд, я им с радостью разнообразила свой тренировочный процесс. Стараюсь осторожно, потому что для профессионального спортсмена очень опасно заниматься какими-то другими видами спорта, ведь они развивают и забивают другие группы мышц. Поэтому катаюсь редко, но получаю огромное удовольствие!

Фото: «Чемпионат»

— А как вы относитесь к сноуборду?

— Мне очень нравятся доски в любом их проявлении. Ещё когда я жила маленькая в Питере, мама возила меня на горку и мне там очень нравилось кататься на сноуборде. Я помню, что отбивала себе копчик, но это не остановило (улыбается). Летом каталась на скейтборде, затем появился лонгборд, потом лонгборд на пульте управления. Мне нравится всё пробовать, я меломан.

— За каким спортом помимо тенниса вам интересно наблюдать?

— Я люблю ходить на матчи NBA в Америке и смотреть американский футбол. В России я слежу за нашей баскетбольной сборной. Ну и конечно когда, например, проходит Олимпиада проходит, невозможно быть в стороне, смотришь абсолютно всё и очень переживаешь.