Фотопроект. Бег по московской стройке

История о том, как в одно лето Москва превратилась в город не для бега. Или нам только так показалось?

Стройки, Собянин, переделки тротуаров, вечные пробки на Садовом и в центре — таким запомнится москвичам столичное лето 2017-го. Что уж скрывать, даже я пару раз откладывала пробежку около дома из-за демонтажа какой-то конструкции рядом с ВДНХ. Но, быть может, это всего лишь детские отмазки? И если ты хочешь бежать, то даже бег по стройке — это не досадная необходимость, а новый опыт в копилку? Попробуем взять эту ситуацию и посмотреть на неё под другим углом вместе с командой проекта Runevation.

Ты хочешь бежать. Ты ищешь возможность. Это и есть runevation

Катя Зыкова, фотограф, автор проекта вспоминает: “С идеей всё было так просто и на поверхности, что я до сих пор удивляюсь: почему никто этого не снял раньше нас? Мы же ничего не выдумали, совсем. Все бегуны этого лета, и я не исключение, надевая кроссовки, встречались с бело-зелёными заборами и оранжевыми куртками вокруг. Куда ни сунься. Каждый день. И один раз я просто внимательнее посмотрела на это и сказала: «Эй, да это отличный фон для съёмки, давайте добавим сюда немного сюра!». Так всё родилось.

Фото: Катя Зыкова

Для меня runevation — это прежде всего о поиске новых возможностей в окружающей действительности, о созидательной работе с реальностью. Вот есть полуразваленный, окружённый окопами город.

Вот есть полуразваленный, окружённый окопами город. И есть люди в нём, которые продолжают вести свою обычную жизнь: встречаться с друзьями, ходить на работу, бегать, как мы. И в этой системе координат один ругает Собянина и не выезжает лишний раз в центр, а другой пытается смотреть на всё под другим углом и генерирует: новую дорогу домой или новый беговой маршрут. Или ржёт и прыгает через щебень, а потом говорит «Так и было! Это фотопроект!». Главное — то, как ты воспринимаешь действительность, что можешь сделать прямо сейчас.”

Фото: Катя Зыкова

Саша Некрасов

30, девелопмент-менеджер

бегает с 2013 года

пробежал 3982 км

максимальная дистанция: 110 км (Grut 2017)



“Москва идеальна для бега. Я не был в миллионниках, кроме Москвы и Питера, но могу сказать, что эти города идеальны для бега. В них есть всё, что хочется: горки, парки, набережные, леса рядом. Сейчас всё так быстро развивается, что мы и не вспомним, когда Москва была не беговой.”

Фото: Катя Зыкова

Катя Свиридова

29, финансист, предприниматель

бегает с 2016 года

пробежала 2154 км

максимальная дистанция: 42,2 км (Московский марафон — 2017)



“Бежать (неважно где) возможно только от страха. Имхо. Инфраструктура, конечно же важна, эстетика взгляда — важна, безопасность — важна. И это всё можно найти и в городе, и в парке, и в лесу. Главное не зацикливаться и наслаждаться.”

Фото: Катя Зыкова

Надя Божкова

27, бренд-менеджер

бегает с 2013 года

пробежала 3950 км

максимальная дистанция: 42,2 км (Берлинский марафон — 2015)



“Москва одновременно город для бега и город не для бега. Лучшие места — те, которые нравятся вам. Нравится бегать в парке возле дома — выходите и бегайте в парке, нравится лесопарк в соседнем районе (Стрешнево или Лосиный остров, например) — почему бы в выходной не доехать туда, нравится выбегать из любимой кофейни и мчаться по своему маршруту, по набережным и бульварам — тоже очень круто. Бегать нужно там, где вам нравится, активно вписываться в городской ландшафт. К счастью, сейчас бегуны в городе уже привычное зрелище и не вызывают ни у кого такой бурной реакции, как лет пять назад.”

Фото: Катя Зыкова

Иван Шевчук

26, повар

бегает с 2017 года

пробежал 610 км

максимальная дистанция: 27 км



“Для каждой локации важна компания. Один я пробегусь в парке у дома и не стану бежать по центральным улицам. В компании друзей, наоборот, выберу пробежку по центру Москвы — так можно посмеяться, пока ждешь светофор и вместе поругаться на велосипедистов.”

Фото: Катя Зыкова

Посмотреть. Прочитать. Проникнуться проектом можно здесь.