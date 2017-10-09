5 дней, которые изменят ваше отношение к спорту

Что такое УТС, зачем вам на них срочно надо и почему после этого произойдёт тотальная перезагрузка вашего организма?

Любой спорт — и профессиональный, и любительский — требует вливания. Вам просто необходимо осознать свою цель, привыкнуть к контактным педалям велосипеда или пробежать первые 10 километров для того, чтобы понять: а нужно ли вам всё это? И чем серьёзней и амбициозней та самая цель, тем сильнее вам будет необходимо проникнуться всеми деталями того направления, которое вы решитесь освоить. Согласитесь, что можно бежать, как заправский бегун, на дорожке в фитнес-клубе, но так и не осилить свою первую десятку на забеге.

В одном из наших материалов я уже писала, что вместе с читателями “Чемпионата” пройду этот нелёгкий путь по подготовке к своему первому триатлон-старту и постараюсь как можно подробнее рассказать о всех тонкостях процесса. Именно для того, чтобы проникнуться атмосферой триатлона, в августе я присоединилась к команде Iron Babes By World Class и отправилась на первые (если не считать школьных) учебно-тренировочные сборы в своей жизни.

Где это было? Роза Хутор

Когда это было? 28 августа — 3 сентября

Вам нужно на сборы, даже если вам 30 или 60

Вопреки распространённым заблуждениям о том, что учебно-тренировочные сборы могут быть только у спортсменов-профессионалов перед соревнованиями, назвать наш интенсив в горах как-то иначе было бы неверно. Каждый из участников команды заранее получил примерное расписание тренировок. Примерное — потому что погода в горах капризна, так что всегда включается погрешность на неожиданный дождь/туман и прочие непредвиденные обстоятельства.



Делюсь с вами нашим расписанием тренировок, далее расскажу о каждом пункте подробнее:

28.08 Завтрак Подбор оборудования Обед Вело Ужин 29.08 Завтрак Бассейн Обед Функциональная тренировка Ужин 30.08 Завтрак Плавание Обед Йога Ужин Лекция о питании 31.08 Завтрак Вело Обед Пробежка Ужин 01.09 Завтрак Плавание Обед Кросс-поход Ужин Лекция о прохождении дистанции 02.09 Завтрак Вело Обед Ужин

Мысленно прибавьте к этому импровизацию в виде функциональных заминок-разминок, лёгких пробежек с утра, ранних подъёмов и не вздумайте сделать вывод, что эта программа совсем не сложная. Тут самое место для реплики нашего тренера, неподражаемой Виктории: “Ребята, если у кого-то останутся силы, я с вами лично ещё поиграю в волейбол.”

Испытание первое: новичок на шоссейном велике

Перед сборами меня спросили, умею ли я кататься на велосипеде. Естественно, я мысленно прокрутила в голове все свои поездки на городских велосипедах по Москве, улыбнулась и ответила, что “разумеется умею”. Но беда пришла оттуда, откуда её не ждали. Сразу по приезде в Роза Хутор нам вручили очень красивые, очень дорогие, очень лёгкие ШОССЕЙНЫЕ велосипеды. На таких чудо-великах, надо признаться, я не каталась ни разу в жизни.

А впереди меня уже ожидало “Испытание #2”: все шоссейники были снабжены контактными педалями. Для таких же чайников, как и я, поясню: это такие педали, которые продаются в комплекте со специальными велотуфлями. Велотуфли пристёгиваются в свою очередь к самим педалям на шоссейнике. И вот так, на свой страх и риск, с пристёгнутыми ногами, ты и мчишь на пути к своему первому IRONMAN. Учиться мне, правда, разрешили в кроссовках, но легче от этого не стало. Шоссейник сам по себе очень лёгкий, манёвренный, позволяет развивать неплохую скорость, но по сравнению с вашим привычным горным или городским “велодругом” он абсолютно другой, его важно почувствовать. Но тем и хороши сборы, что, окунувшись в реальный процесс с головой, начинаешь понимать, что путь к первому триатлон-старту — это колоссальная работа по преодолению своих “не могу” и “не хочу”. Но в первую очередь это, конечно, кайф! В связи с этим выделю два важных пункта.

Хотите подружиться с шоссейником и открутить свой триатлон-старт на максимуме? Больше практики! Тренажёры в фитнес-зале не дадут полноценного представления об ощущениях “в седле” шоссейного велосипеда.

Выбирая велотуфли, проверьте механизм стыковки туфель и контакта на педалях. У многих из ребят в нашей группе крепления были мягкими и снять ноги с педалей было несложно, а вот у моей триатлон-коллеги механизм был довольно жёсткий, и для того чтобы вынуть ногу, необходимо было приложить немало усилий.

Умный в гору не пойдёт, умный побежит в кросс-поход

Одним из пунктов в нашем расписании был “кросс-поход”. В походы я ходила, кроссы пару раз бегала, но… чтоб всё сразу и вместе… Мы бежали в среднем темпе, потому что в группе были новички (ладно, напишу честно, в группе был один новичок — это я).

Вся дорога делилась на интервалы: пробежались, прошлись, остановились, сделали упражнения, пробежались, прошлись в горку и так далее. Несколько выводов под этот пункт.

Кросс-поход в горы — отличная кардио-тренировка на выносливость.

Особое внимание при спуске уделяйте коленям. Помните, что ваши движения на спуске скорее должны напоминать свободное падение, чем постоянное торможение.

Плавание на открытой воде: всё, что вам нужно знать

Всё, что вам действительно нужно знать, — это то, что плавание на открытой воде закаляет не только тело, но и характер. А ещё, пожалуй, то, что оно кардинально отличается от тренировок, заплывов в бассейне. Свой первый заплыв на открытой воде я запомню надолго. Нашими ориентирами были буйки. То есть сначала мы все доплыли от берега до буйка, а потом начали плавать между ними.

Вообще, в свои первые сборы у меня вышло множество косяков с подбором экипировки: что-то не купила, что-то забыла дома, но здесь я допустила одну из недопустимых для новичка ошибок — приехала в Сочи, оставив гидрокостюм в Москве. Обязательно возьмите на заметку:

Гидрокостюм для триатлона и гидрокостюм для вейка/сёрфа — это не одно и то же. Ваш костюм должен быть мягким и гибким, так как иначе при постоянном сгибании рук вы ощутите сильный дискомфорт;

Триатлон-костюм нужен в первую очередь для того, чтобы помогать вашему телу поддерживать правильное положение в воде;

Никаких отмазок! Мы плавали в штормливом море под дождём. Мы живы, это реально. Не стоит отказывать себе в желании поплавать, находя отговорки, связанные с погодными условиями (в рамках разумного, конечно).

Ближайшие триатлон-сборы в компании тренера Виктории Шубиной состоятся с 25.10 по 31.10 на о. Сардиния. Узнать больше информации можно по телефону +7 (965) 315 04 57.

Восстановление: детокс для души и тела

В нашем насыщенном расписании помимо всего, что описано выше, были лектории, утренние пробежки, йога в красивейшей студии с панорамными окнами. Эти сборы помогли мне и многим ребятам ещё сильнее полюбить тот спорт, которым мы занимаемся.

Так что если вы хотите влюбиться в триатлон с первого взгляда, “прокачать” свои знания в самых разных областях, но пока не знаете как, вам срочно нужно поехать на учебно-тренировочные сборы и устроить тотальную перезагрузку своему мозгу и телу.