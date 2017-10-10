Depth Perception: вся суть сноубординга в одном фильме

Новый проект от лучших райдеров со свежим взглядом на бэккантри-сноубординг.

В самый разгар зимы безграничные горы Британской Колумбии дарят миру одни из лучших мест для катания, и за каждым поворотом открываются новые удивительные феномены дикой природы. Quiksilver с гордостью представляет Depth Perception – новое детище известного райдера Трэвиса Райса, в котором помимо самого маэстро можно увидеть невероятное катание его коллег по команде, Брайана Фокса, Остина Суитина и сноубордистки команды Roxy Робин Ван Джин.

Видео можно посмотреть на официальном канале Quiksilver в YouTube.

Снятый в удивительной природной зоне, которая считается самым удалённым от побережья тропическим лесом в мире, проект Depth Perception возвращается к истокам сноубординга и показывает связи между природой и райдерами. Этот фильм перенесёт вас в загадочную сказку и покажет лучшее катание в бэккантри, которое можно найти на планете Земля.

Quiksilver приглашает на российскую премьеру нового сноубордического фильма – Depth Perception. Сам Трэвис Райс и все главные герои фильма специально прилетят в Москву и произнесут вступительное слово на показе, который состоится 25 октября в кинотеатре «Дом Кино».

По стилю Depth Perception напоминает фильмы Уеса Андерсона и не похож ни на какие другие сноуборд-проекты. Он заглядывает глубоко в суть сноубординга и опережает время. Мы увидим, что привело Трэвиса, Остина, Робин и Брайана к тому, кем они являются сейчас, и узнаем, как появилась и веками развивалась космическая природа Британской Колумбии.



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