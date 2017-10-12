Работа над ошибками. Советы из «Инстаграма», которые не работают

История о том, как диетолог посмотрел «инстаграм» и помог разобраться, действительно ли ты сидишь на диете.

В нашей постоянной рубрике разбираемся, можно ли слепо доверять всем установкам и советам, найденным на просторах Сети. Равно как и к подбору правильной фитнес-программы, с должным вниманием нужно отнестись выбору своего рациона.

Опасный фитнес. Упражнения из сети, которые нас убивают и не делают сильнее Почему я никогда не буду слушать фитоняшек? Разбираем инстаграм-аккаунты вместе с профессиональным тренером.

>>> Опасный фитнес. Упражнения из сети, которые нас убивают и не делают сильнее

Быть красивым, сильным и здоровым совсем не сложно. Основной фактор, влияющий на композицию вашего тела (то есть соотношение мышечной и жировой массы в нем), — это питание. Главное найти правильный ориентир, который поможет вам разобраться в море недостоверной информации о фитнесе и диетах. Сегодня нашим гостем стала Маргарита Королёва — диетолог, кандидат медицинских наук, основатель компании «Королевский рацион». Вместе с ней мы проанализировали несколько постов из «Инстаграма» и разобрали типичные ошибки. Задумайтесь, быть может, вы и не сидите на диете, а всего лишь бессмысленно и абсолютно неверно ограничиваете свой организм?

Стресс-диета: рацион на 700 кКал

Маргарита Королёва: «700 кКал в день гораздо ниже основного обмена веществ любого человека. Если продолжать питаться в таком режиме длительное время, можно не только резко замедлить метаболизм за счёт потери мышечной массы, но и серьёзно навредить здоровью. Из сочетания сосисок и яиц мы получим только вредные жиры и некоторое количество белка. Организму, даже при отсутствии физических нагрузок, нужна энергия. Правильным путем мы может получить её только из углеводов, которых в таком скудном рационе нет вообще».

Всё очень индивидуально

«Такой способ имеет под собой правильное начало, так как действительно способен быстро ограничить потребление пищи до нормальных пределов. Однако подойдёт он не всем, так как телосложение и уровень физической подготовки людей разный, а соответственно и количество потребляемых калорий не может быть одинаковым. При таком способе определения порций можно точно сказать, что рацион будет достаточным, чтобы удовлетворить потребности основного обмена».

«Догоняемся» сладостями

«Ужин может состоять из творога небольшого процента жирности, однако добавлять сладкие продукты, такие как фрукты или мёд, туда уже не следует. А вот съесть вприкуску некоторое количество зелени или сделать лёгкий зелёный салат очень правильно. Ещё отличным вариантом на ужин будет рыба со свежим или термически обработанным овощным гарниром.



В 100 граммах зефира содержится 304 кКал, что является весьма внушительной цифрой, более того, все они состоят из простых углеводов, большая часть которых сразу отправится в запас. Примерный вес одной зефирки – 30 грамм, что составляет около 100 кКал. Это также много для вечернего приёма».

Перекус для спортсменов

«Набор веса, так же как и его снижение, требует индивидуального подхода. Однако такой перекус для тренированного человека, имеющего хорошую силовую подготовку и занимающегося постоянно, является абсолютной нормой. В особенности если он сделан в первой половине дня».

Совсем скоро в Москве состоится первый и единственный мастер-класс диетолога Маргариты Королёвой «Лёгкий пусть к стройности». Он пройдёт 5 декабря 2017 года в историческом демонстрационном зале ГУМа на Красной площади. Помимо получения правильной мотивации и настроя на здоровый образ жизни каждый желающий сможет задать интересующие вопросы звёздному диетологу. Присоединяйтесь

Привычка, зависимость, необходимость

«Человек на диете больше всего нуждается в том, в чём он привык нуждаться до неё. Кому-то может не хватать жирных продуктов, например стейка на гриле или шашлыка. А кто-то очень любил пиво, в связи с чем образовался большой пивной живот, и пришлось пересматривать режим питания. Другие люди — и, стоит сказать, таких действительно большинство — не могут длительно продержаться без сладкого.



Ощущение нехватки сладостей в рационе может быть обусловлено разными факторами, среди которых невосприимчивость к некоторым гормонам, некорректная работа поджелудочной железы, пищевые привычки, тяжёлая физическая работа, нервное перенапряжение и хроническая усталость».

Ни шагу назад, за нами лишние килограммы

«Всё зависит от силы воли человека. Ведь бывают люди, которые могут голодать, не потребляя вообще никакой пищи в течение нескольких недель. Но для правильного снижения веса такой рацион в корне неверен. Он приведёт к быстрому видимому эффекту, но в будущем, по возвращении к привычному рациону, вес резко вернётся. Срыв же на таком питании произойдёт у большинства людей, так как очевидно, что будет беспокоить серьёзное чувство голода, а возможно и слабость с резкими переменами настроения».