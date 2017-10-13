Александра Шевченко: прыжок из гимнастики в паркур

История успеха: российская спортсменка выиграла международный турнир по паркуру и фрирану.

На днях петербурженка, мастер спорта по спортивной гимнастике Александра Шевченко стала первой среди женщин на самых крупных соревнованиях по паркуру и фрирану Red Bull Art of Motion 2017. В интервью с ней мы решили разобраться, с чего началось увлечение девушки паркуром, что же такое фриран и из чего состоят её ежедневные тренировки.

— Саша, расскажи, как ты начала заниматься паркуром. Как произошёл этот выбор?

— Сначала я долго и профессионально занималась гимнастикой, потом закончила свою спортивную карьеру и устроилась работать тренером по общей физической подготовке у теннисистов. В какой-то момент решила поискать ещё одну работу и пошла устраиваться в спортивный клуб тренером по акробатике. Там я увидела, что ребята прыгают и делают какие-то необычные элементы. Это выглядело круто! То есть вроде и акробатика, а вроде и нет, что-то необычное, новое. С первого дня меня это настолько захватило, что я потом каждый день пропадала в зале.



— Каким бы ты была тренером, если бы тогда не увидела паркур?

— Я пришла устраиваться на работу, чтобы учить людей обычной, классической акробатике. А в центре клуба оказался паркур-парк. И первое, что я увидела, это как ребята забираются на кубы, делают сальто, перемещаются по ним, прыгают в поролоновую яму. Тогда я первый раз увидела другую акробатику, и мне это очень понравилось.

С первого дня меня это настолько захватило, что я потом каждый день пропадала в зале.

— Как появились паркур и фриран?

— Вообще, изначально был придуман паркур. У ребят, которые им занимались (известная команда “Ямакаси”), была своя философия. Она заключалась в том, что паркур — это даже и не спорт, а искусство передвижения: мы двигаемся, красиво и быстро преодолеваем препятствия на площадке и в жизни, тем самым воспитываем свой дух. Потом что-то случилось, они разошлись, и Дэвид Бэлль остался связан со словом “паркур”, а Себастьян Фукан назвал своё направление фриран.

Фото: www.redbullcontentpool.com

— На соревнованиях, которые прошли недавно, ты выступала в дисциплине фриран. Расскажи подробнее, что она собой представляет?

— Это тот же паркур, те же прыжки, но с добавлением элементов из акробатики. Чтобы было понятнее, паркур — это перемещение из точки A в точку B наиболее эффективным способом, тебе нужно как можно быстрее прийти к финишу, а фриран — это перемещения по определённой площадке, ты делаешь трюки, прыжки, добавляешь акробатические элементы. Он более зрелищный и красивый.



— Из чего собирается фриран-программа для соревнований? Есть какие-то базовые обязательные элементы?

— Конечно, есть элементы, которые наиболее часто повторяются, есть и элементы из обычного паркура. Например, ты забираешься на стену с помощью классического “вол рана”, но потом спрыгиваешь оттуда уже через сальто. Ещё в программу очень часто включаются классические гимнастические винты, но в целом ты можешь креативить и сам продумывать свою программу, потому что твоя задача на соревнованиях — это удивить зрителей и судей. Сейчас вообще идёт такая гонка по трюкам, придумать что-то новое, такое, чего никто не видел.

Посмотреть видео можно на официальном канале Team Farang в YouTube.

— Как ты тренируешься?

— Я всегда и всем говорю, что без ОФП вообще никуда. Потому что если не будешь тренировать свои мышцы, тело будет не готово и даже при банальном приземлении можно будет получить серьёзную травму. Вообще, я стараюсь не прыгать на голый асфальт, но, например, на Санторини других вариантов не было. Так что ОФП, растяжка, акробатика, классический паркур — это то, что всегда есть в моём тренировочном графике.



— Я знаю, что за пару недель до соревнований ты принимала участие в кроссфит-лагере. Расскажи, что тебе даёт кроссфит? Почему именно этот вид фитнеса?

— Да, за пару недель до соревнований я действительно поехала в кроссфит-лагерь и целую неделю занималась функциональным тренингом, не делала никакую акробатику, а подготавливала свой организм с точки зрения выносливости.

Фото: www.redbullcontentpool.com

— Тебе это помогло в подготовке к соревнованиям?

— На самом деле да. Если раньше я спускалась пару раз вниз и потом поднималась наверх, то чувствовала, как у меня начинают болеть мышцы. В этот раз такого не было и с помощью выносливости я вытащила всё.



— Важен ли в паркуре и фриране баланс?

— У нас такой спорт, что чуть-чуть расслабишься, и тебе тут же прилетит травма. Голова обязательно всегда должна работать, всегда нужно быть собранным. И если чувствуешь, что очень сильно устал и никак не можешь сконцентрироваться, то лучше прекратить тренировку и пойти отдохнуть.

Фото: www.redbullcontentpool.com

— Расскажи, как прошли соревнования, в которых ты недавно приняла участие?

— Red Bull Art of Motions — это вообще самые крупные соревнования по паркуру и фрирану. Отбор проходит в несколько этапов. В финал обязательно проходят шесть финалистов предыдущего года, потом ещё 4 мальчика и 3 девочки проходят через онлайн-отбор. И даже если ты не проходишь через этот этап, то у тебя всегда есть шанс приехать на Санторини и за три дня отобраться на месте.

Вообще, всё было грандиозно, и вокруг царила такая сумасшедшая атмосфера. В этом году были очень сильные отборочные, не хуже финала.

Фото: www.redbullcontentpool.com

— Какие планы у тебя сейчас?

— Моя цель сейчас — это соревнования, как можно больше успеть, поучаствовать везде. И, конечно, очень серьёзно настроена на Кубок мира в следующем году.