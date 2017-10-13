Всемирный день сквоша. День открытых дверей

Рассказываем, где в Москве бесплатно попробовать поиграть в сквош уже в эти выходные. Вход свободный.

Ежегодно в середине октября во всём мире отмечают Всемирный день сквоша. В 2017 году праздник выпал на 14 октября.

Фото: «Чемпионат»

Что же такое сквош? Сквош – это спортивная игра, в которую играют два человека специальными ракетками и маленьким (4 см в диаметре) резиновым мячом, который при ударе о стену буквально расплющивается. Отсюда и название игры: по-английски «squash» — расплющивать. Игра проходит на специальном закрытом корте и все четыре стены являются игровыми. Родилась эта игра в середине XIX века в Англии, и с тех пор её популярность шагнула далеко за пределы Европы. В России сквош пока не имеет широкой массовой известности, хотя он является поистине международным видом спорта и переживает настоящий бум по всему миру.

Национальный сквош-центр проводит День открытых дверей в рамках празднования Всемирного дня сквоша и приглашает всех желающих на свои корты.

Когда? 14 октября с 11:00 и до 20:00 гостей Национального сквош-центра ждёт насыщенная программа мероприятий, которая позволит:

— познакомиться со спортивной игрой сквош;

— увидеть показательные матчи с участием профессионалов;

— попробовать сыграть в сквош под руководством опытных тренеров;

— провести одиночную, парную или групповую тренировку;

— принять участие в весёлых спортивных конкурсах и мастер-классе по декорированию имбирного печенья, имеющего форму ракетки;

— и самое главное – принять участие в розыгрыше сертификатов на бесплатные тренировки!



Это важно: для тех, кто захочет сыграть в сквош, наличие кроссовок со светлой чистой подошвой – обязательно.

Фото: «Чемпионат»

5 фактов о сквоше, которые вы точно не знали

Факт # 1. В сквош играют в 153 странах, более 50 миллионов человек, более чем на 60 тысячах кортов.

Факт # 2. Сквош является одним из самых вероятных претендентов на включение в официальную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Факт # 3. Сквош занимает лидирующую позицию среди многих видов спорта по эффективности тренировки – за час интенсивной игры сжигается более 1000 калорий.

Факт # 4. Во время игры в сквош развивается сила, ловкость, тренируется координация.

Факт # 5. Профессиональный игрок в сквош имеет скорость спринтера, выносливость марафонца, координацию фехтовальщика, мышление шахматиста.