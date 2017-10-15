Фристайл над Парижем. Ия Траоре

Как бывший игрок футбольного клуба «ПСЖ» стал одним из самых известных фристайлеров мира.

Ия Траоре – футбольный фристайлер. Если Ия не принимает участие в записи очередного шоу, то вы сможете найти его на холме Монмартр рядом с храмом Базилика Сакре-Кёр в Париже. Фристайл в исполнении Ия по праву можно назвать новым видом искусства.

Футбол – это моя страсть.

Играть в футбол Ия начал ещё в своей родной стране Гвинее. Там он выступал за один из местных клубов, в составе которого завоевал множество наград и титулов. В 2000 году Ия переехал во Францию, где сыграл за несколько клубов, в том числе за известный «Пари Сен-Жермен». Выступая за молодежную команду, его заметил известный бразильский футболист Роналдиньо, который в то время выступал за «ПСЖ». «Он сказал мне, что я замечательный, и если я приложу усилия и буду много работать, то у меня появится шанс сыграть за основную команду», — рассказал в одном из своих интервью сам Ия.

Однако профессиональная карьера футболиста не задалась, и он решил переквалифицироваться в футбольного фристайлера. Как оказалось не зря. Участие на шоу «Франция ищет таланты» и выступления на улицах Парижа принесли ему популярность по всему миру.

Его часто приглашают на различные шоу. Ия выступает по всему миру: он уже побывал более чем в 40 странах, среди которых Китай, Египет, Италия, Испания.

«Я понял, что люди смотрят на меня, и им нравятся мои выступления. Поэтому подумал, что вполне возможно сделать из хобби настоящую профессию».

Однако есть одно обстоятельство, которое может помешать Ия показать свои трюки сотням людей на площади. «Если будет слишком сильный ветер, то я не смогу выполнять свои трюки». Несмотря на многолетний опыт, даже Ия не может совладать с погодой.

Траоре также принимает участие в съёмках музыкальных клипов. Он снялся в клипе популярной певицы Шакиры на песню «La La La», которая была выпущена перед Чемпионатом мира по футболу в 2014 году.

Стать профессиональным футболистом – все ещё моя мечта.

Несмотря на популярность, Ия признается, что всё ёще мечтает стать профессиональным игроком. Это и по сей день остается главной мечтой фристайлера. Траоре подчеркивает, что сначала он футболист, а затем уже артист и шоумен.



«Большинство людей знают меня как шоумена и артиста, но я хотел бы доказать всем, что я также и отличный футболист».

Многие называют меня королём Монмартра.

Уже много лет Ия выступает перед сотнями зрителей на вершине холма Монмартр, рядом с храмом Базилика Сакре-Кё. Именно поэтому его поклонники и СМИ прозвали его «королём Монмартра». Такому прозвищу известный фристайлер, конечно же, рад.