Как выглядит фитнес-клуб будущего?

“Чемпионат” посетил открытие авторского проекта Эмина Агаларова Crocus Fitness.

А вы когда-нибудь задумывались: как будет выглядеть фитнес-клуб будущего? Роботы и инновационные гаджеты или, быть может, на первое место выйдут простота и функциональность?

Фото: “Чемпионат”

10 октября мы решили приблизиться к ответу на этот вопрос и отправились в Vegas City Hall, где состоялось торжественное открытие фитнес-клуба нового поколения Crocus Fitness Первый.

Что такое Crocus Fitness?

Crocus Fitness – это личный проект Эмина Агаларова и первый инновационный фитнес-клуб сети Crocus Fitness, сочетающий полный набор фитнес- и wellness-услуг. Эмин лично провёл для гостей экскурсию по клубу.

Фото: “Чемпионат”

“Это очень разносторонняя история. Мы постарались сделать максимум для всех видов спорта, которые как-либо пересекаются с фитнесом. Закупили самые последние линейки тренажёров, продумали инновационный сайклинг-класс на 25 велосипедов, бойцовский клуб с зонами для бокса, единоборств, клеткой для боёв без правил. И конечно спа, хамамы, джакузи для восстановления после интенсивных тренировок “, — рассказал “Чемпионату” создатель клуба Эмин Агаларов.

Что расположилось внутри? Факты в цифрах

Территория: более 4000 кв. метров.

Бассейн: 50-метровый бассейн.

Тренажёры: инновационное спортивное оборудование от ведущего мирового бренда Life Fitness.

Фото: “Чемпионат”

Outdor-зона: в клубе расположена отдельная зона функционального тренинга — 400 кв. метров, в которой представлен полный ассортимент необходимого оборудования. Основное место занимает многофункциональная рама, которая сочетает в себе возможность проводить различные занятия со штангой, на TRX-тренажерах, а также занятия с собственным весом в виде гимнастических упражнений на турниках, брусьях и рукоходах. Во время использования рамы может одновременно заниматься группа до 15 человек.

Это вас удивит

Инновационные тренажёры протестировали и поделились впечатлениями двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарипов, чемпион и рекордсмен мира и Европы по плаванию Евгений Коротышкин, а также актер кино и театра Никита Кукушкин.



Бассейн с противотоком: уникальный бассейн, в котором любой посетитель может установить свою силу противотока и плыть или бежать, оставаясь при этом на месте.

Дорожка-симулятор: тренажёрный зал оборудован инновационными тренажерами, впервые представленных в России. Беговые дорожки последнего поколения, позволяют выбирать любые 3D маршруты и дают возможность членам клуба осуществлять пробежку даже в Центральном парке Нью-Йорка, имитируя настоящие трассы.

Во время пробежки вы сможете видеть всех зарегистрированных пользователей, которые также бегут по данному маршруту и даже провести небольшое соревнование. Также дорожки оснащены функцией GPS-тренировки – возможностью загружать видео трассы собственной пробежки в реальных местах.

Фото: “Чемпионат”

Ровно в 10 часов вечера Эмин Агаларов запустил начало нового фитнес-поколения. И будущее началось.