Бег в мегаполисе: Москва vs Нью-Йорк

История девушки из Нью-Йорка, которая прилетела в Москву для того, чтобы пробежать Московский марафон.

В солнечные и прохладные осенние выходные блогер, студентка, будущий программист (!) Даша Центер прилетела из Нью-Йорка для того, чтобы принять участие в одном из самых знаковых мероприятий бегового сезона — Московском марафоне. Нам удалось пообщаться с ней на тему осознанного выбора города для жизни, правилах ведения блога, подготовке к своей первой дистанции и мотивации.

Фото: Nike

— Даша, расскажи, почему Нью-Йорк?

— Я понимала, что хочу получить максимально эффективное образование, и мои родители разделяли эту цель. Вообще, год поступления был очень сложным, я много выбирала, много всего сдавала.

— Ты рассматривала только Нью-Йорк как город для поступления?

— Я в принципе задумывалась ещё о ближней Европе. Но так получилось, что лет в 11 я попала в Нью-Йорк и увидела там абсолютно другое отношение ко всему, в том числе и к образованию, меня это очень зацепило. В Америке образование — это фактически бизнес, они вкладывают в это очень много средств. Всё ради результата, поэтому есть желание учиться.

— Многое зависит от менталитета. Если говорить об отношении к спорту, насколько сильно ритм жизни Америки отличается от Москвы и Минска?

— Вообще, Америка очень большая, и Нью-Йорк — это скорее не Америка, равно как Москва — это не Россия (улыбается). Моя сестра живёт в Бостоне, и, даже приезжая туда, я ощущаю большую разницу, хотя это тоже западное побережье и это очень близко. Нью-Йорк — город с бешеным темпом, здесь на улицах постоянно кто-то бегает, что-то делает, занимается спортом, в Бостоне уже не всё так хорошо, я часто замечаю людей с избыточным весом. Несмотря на то что-то Нью-Йорк для многих это город для амбициозных людей, которые строят свою карьеру, жизнь таких ребят обычно идёт рука об руку со здоровым образом жизни, поэтому со спортом здесь всё в порядке.

Фото: Nike

— Как развивается спортивная индустрия в таком большом городе?

— Ты знаешь, очень много вещей, которые берут своё начало именно оттуда. Например, формат маленьких студий вместо больших фитнес-клубов, сайкл-студии, которые сейчас очень популярны. Я вот очень люблю йогу, чувствую, что мне не хватает как раз такой нагрузки, которая даётся на йога-тренировках: растяжка, баланс. И чувствую ещё, что мне постоянно не хватает терпения и преданности какой-то одной студии и одному гуру для занятий. Но стоит понимать, что это всё недёшево. Одно занятие обойдётся в 35-40 долларов, что абсолютно не бюджетный вариант для регулярных тренировок.

— Неужели нет никаких лайфхаков и фитнес в Нью-Йорке это действительно небюджетная история?

— Сейчас расскажу (улыбается). Иногда я хожу в donation студию — это студия такого формата, где ты платишь столько, сколько посчитаешь нужным, сколько у тебя есть возможность оставить. Можешь оставить 10 долларов или, например, улыбку. Это всё подводит к тому, что вариантов масса, на любой вкус и бюджет. Постоянно открываются какие-то нереальные студии с разными концепциями и стилями, но по большей своей части они все, конечно, не бюджетные. Зато всегда есть бег, бегать — это бесплатно (улыбается).

— Расскажи, как ты пришла к бегу?

— Моя история довольно проста: в какой-то момент я чётко осознала, что мне нужна какая-то активность, но меня всё время преследовали дурацкие отговорки в стиле «зал далеко», «абонемент дорогой», «мне не с кем начать ходить» или «у меня нет специальной одежды»… а бег — это же так просто: вышел, побежал и больше ничего не надо. С точки зрения студента я считаю, что это идеальный спорт. Многие говорят, что бег — это травмоопасно, можно себе навредить. Вот я программист и знаю, что, сидя целый день за компьютером, можно навредить себе гораздо сильнее.

Фото: Nike

— Сколько времени ты уже бегаешь?

— Наверное, я начала года полтора назад. Именно чтоб прямо осознанно пришла к этому сама. Так у меня спортивная семья, очень активные родители. Папа с детства меня пытался как-то втянуть, но я воспринимала это скорее как необходимость, чем реально что-то чего мне хочется самой. В этом и состоит крутость бега, что когда приходишь к нему сам, то начинаешь получать от этого кайф.

— Какой была твоя первая пробежка?

— Это было интересно, но это было как-то немножко стрёмно. Не покидало ощущение, что ты всё делаешь не так, что все на тебя смотрят (смеётся). Это как когда первый раз приходишь в тренажёрный зал и хочешь не подать виду, что ты там впервые. Возникала куча вопросов в голове: «А что делать с пешеходами?», «Куда бежать?», «Я правильно бегу?».

— И как побороть эти ощущения?

— С бегом всё максимально просто — достаточно сделать лишь одну пробежку, чтобы почувствовать какой это кайф, и дальше тебе становится абсолютно всё равно, ты просто бежишь и получаешь удовольствие.

— Из чего состоит твоя тренировка?

— Бег — это же не только процесс, есть, конечно, ещё и заминка, разминка, чтобы развивать свои мышцы гармонично. Чисто бегу я обычно стараюсь посвящать минут 40, плюс 15-20 минут на растяжку.

— Ты бегаешь с музыкой или без?

— Я очень долгое время бегала только с музыкой, потом очень долгое время бегала только с подкастами. А сейчас я чередую: то музыку, то подкасты, иногда даже аудиокниги. Несмотря на то что многим может показаться, что в аудиокнигах нет никакой динамики, ты настолько увлекаешься сюжетной линией, что всё это становится неважно.

— Нью-Йорк можно назвать городом для бега?

— Если говорить про район, в котором я живу, то точно не скажу, потому что я всегда выбегаю либо максимально влево, либо максимально вправо, либо бегаю вдоль побережья. Вот там, конечно, очень комфортно. Там постоянно кто-то бегает, нет такого, чтобы я выбежала и совсем никого не встретила. А ещё многие бегуны говорят, что бегаешь постоянно по одному маршруту, постоянно один и тот же пейзаж, ничего интересного и начинает надоедать однообразие… так вот в Нью-Йорке такого точно не бывает (улыбается).

— Когда ты обычно бегаешь? С утра или вечером?

— Обычно стараюсь с утра, потому что тогда я замечаю, что мой день начинается по-другому, я чувствую себя намного продуктивнее. Вообще, бег и занятия спортом в принципе очень влияют на продуктивность и работоспособность. В моём университете я посещала курс “Мозг и поведение”, и наш профессор рассказала интересную мысль, сейчас постараюсь не соврать, но звучит примерно так: ежедневно наш мозг теряет тысячи нервных клеток безвозвратно, и научно доказано, что спорт — это единственное занятие, которое позволяет их хоть и медленно, но восстанавливать.

— Я знаю, что ты прилетела в Москву для того, чтобы принять участие в Московском марафоне. Расскажи, как появилась такая идея и как долго ты готовилась?

— Принять участие в Московском марафоне мне предложили ребята из Nike. И на самом деле если бы не они, то я ещё совсем не скоро пришла бы к участию в каких-либо забегах. Я бегала для себя и не обращала никакого внимания на результат, на темп, на время.

— Как ты готовилась?

— У меня был дистанционный тренер, который постоянно меня консультировал с помощью «Телеграма». Для меня стало большим открытием то, что подготовка к забегу — это не только каждый день бежать чуть более длинную дистанцию. А это разные интервалы, тренировки на общую физическую подготовку, специальные легкоатлетические упражнения. Даже если я не всегда понимала, что именно тренирую в данный момент, выполнение всех этих видов упражнений оказалось очень важным в подготовке к первому забегу.

— Что изменилось в твоей жизни с тех пор, как ты начала бегать?

— Для меня бег оказался этаким life changing. Мне очень нравится рассказывать в своих блогах об этом людям и получать комментарии о том, что кто-то вдохновился и решил начать следить за своим питанием или подумал, что сегодня отличный день, чтобы выйти на пробежку. В такие моменты я понимаю, что многое делаю не зря.