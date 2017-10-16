Какие выбрать кроссовки для фитнеса, бега и кроссфита?

Как правильно подобрать обувь для своей тренировки, на что стоит обратить внимание и о чём необходимо спросить продавца?
Многие наверняка скажут, что тут всё просто. Хочешь заниматься спортом? Обувай, что есть и беги в зал. Но если вы серьёзно относитесь к своему здоровью и хотите минимизировать риск получения травмы, очень важно подойти к выбору кроссовок для занятий спортом со всей ответственностью. Более того, правильно подобранная модель обуви может значительно улучшить ваши спортивные показатели.
Правильно зафиксированная нога в кроссовках для силовых тренировок в зале позволит вам как следует сосредоточиться на упражнениях и не испытывать дискомфорт от нестабильного положения ноги. Беговые кроссовки с утолщённой пяткой снизят нагрузку на стопу даже в том случае, если ваша техника бега далека от идеальной. Подобный список можно продолжать до бесконечности, но давайте рассмотрим каждое из направлений более детально.
Кроссовки для кроссфита
Кроссфит — это экстремальная система общей физической подготовки, основанная на чередующихся, иногда случайным образом, базовых движениях выполняемых с высокой интенсивностью.
Особенности выбора обуви для кроссфита:
— Устойчивая подошва. Во время выполнения силовых упражнений важна стабильность и надёжная фиксация стопы. Именно поэтому кроссовки с подошвой из пены или геля не подходят для кроссфита.
— Сцепление. Упражнения из силового экстрима требуют хорошего сцепления с поверхностью.
— Воздухопроницаемость. Чтобы во время суперинтенсивных комплексов ноги не потели, обувь должна иметь сетчатый верх и хорошо пропускать воздух.
Кроссовки для фитнеса
Существует огромное количество видов фитнеса и постоянно появляются новые. Сходство всех этих направлений в том, что они включают аэробную нагрузку, быстрые движения, вращения, прыжки, выполняемые в интенсивном темпе.
Особенности выбора кроссовок для фитнеса:
— Лёгкость. Чем легче кроссовки, тем удобнее в них передвигаться, прыгать, подниматься на степ или выполнять упражнения на баланс.
— Воздухопроницаемость. Обычно кроссовки для фитнеса имеют сетчатый верх, так как это не только снижает вес обуви, но и позволяет ногам дышать.
— Гибкая и мягкая подошва. Пластичная подошва позволяет стопе двигаться максимально естественно. Кроссовкам для фитнеса не нужна большая амортизация, поскольку ударная нагрузка на занятиях сведена к минимуму. Однако некоторая мягкость подошвы не повредит. В таких кроссовках вам будет гораздо комфортнее.
Кроссовки для бега
Здесь стоит различать, что сколько видов бега, столько и кроссовок. И кроссовки для трейл-ранинга в горах кардинально отличаются от кроссовок для зала или облегчённых марафонок. Но всё же все они имеют ряд некоторых схожих особенностей, о которых мы поговорим ниже.
Особенности выбора кроссовок для бега на дорожке или ровной поверхности:
— Амортизация. Беговые кроссовки (за исключением некоторых специальных моделей) обязательно имеют амортизацию. Она должна быть в пяточной части подошвы, так же бывает и в носке. Все производители качественной беговой обуви указывают на наличие и положение амортизационных вставок.
— Мягкость и гибкость. Подошва и верх кроссовка обязательно должны быть гибкими и мягкими в передней его части.
— О материале. Кроссовки для бега никогда не делаются из кожи или других плохо дышащих материалов.
— Лёгкость. Вес пары кроссовок не должен превышать 400 гр.
Но это еще не все. То, что кроссовки в принципе подходят для бега, не значит, что они хороши именно для вас. Существует несколько факторов, которые следует учитывать.