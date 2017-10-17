Воркаут в межсезонье. 5 причин не делать перерыв

Совместно с Datsun мы подготовили для вас обзор альтернатив классическим воркаут-тренировкам в межсезонье.

Многие совершенно ошибочно предполагают, что воркаут — это спорт, который имеет определенную сезонность. Действительно, как только с деревьев опадают первые листья и температура начинает стремительно приближаться к нулю, воркаут-площадки пустеют. Там уже редко можно встретить ребят, которые занимаются в режиме 24/7. Но при этом предполагать, что зимой все воркаутеры делают большой перерыв, не совсем верно. Рассмотрим 5 основных причин не отказываться от тренировки на свежем воздухе:

Видео можно посмотреть на официальном канале тренера Евгения Исупова на YouTube.

Закаляем организм и повышаем выносливость

Тренировки на свежем воздухе поздней осенью и зимой — это прекрасная возможность сделать себя выносливее. Если вы каждый день будете тренироваться на улице, ваш организм привыкнет и самостоятельно на и за счёт этого становиться ещё сильнее.

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Следим за прогрессом

Если вы не будете прекращать свои тренировки зимой, то, соответственно вы не будете останавливаться на достигнутом прогрессе. Конечно, зимние тренировки не предполагают выполнение сложных элементов на брусьях, но в то же время вы без проблем сможете выполнять базовые связки упражнений. Например: подтягивания на турнике, отжимания от пола, отжимания на брусьях, упражнения на пресс, упражнения с отягощением и прочее.

Тренируем силу воли

Встать морозным зимним утром и выбежать на спортивную площадку — это действительно большое достижение. Начиная день с такого бодрящего комплекса, вы сможете не только закалить организм, укрепить свою силу воли, но и выработать правильный режим дня.

Совет. Завершайте каждую тренировку лёгкой пробежкой до дома, не задерживаясь на площадке, чтобы не «остыть» и не простудиться. Более статичный и спокойный завершающий комплекс на растяжку лучше проводить в помещении (дома).

Стоит учитывать, что далеко не всем воркаутерам придутся по душе занятия на свежем воздухе. А это значит, что для того, чтобы не растерять форму за межсезонье, такие ребята обязательно займутся поиском альтернативы. Вот наш топ-3 тренировок, которые не дадут заскучать любителям турников в период между новогодними праздниками и первой оттепелью.

Подвесной тренинг. TRX

TRX — это вид спортивного оборудования для занятий с весом собственного тела. Он представляет собой две стропы, которые объединены между собой и закреплены на определенной высоте. Как это работает? Вы крепите тренажёр к прочной основе, вставляете в петли руки или ноги и выполняете упражнения в подвешенном состоянии.



Преимущества: такая тренировка развивает и прорабатывает почти все основные мышцы, высокоэффективность процесса достигается за счёт работы с собственным весом. К тому же TRX-петли стоят совсем недорого, а занятия легко можно проводить даже в домашних условиях.

Посмотреть видео можно на канале Your Body Mind на YouTube.

Мини-воркаут площадка на вашем балконе

Одной из наиболее выгодных альтернатив тренажерному залу и абонементу в фитнес центру может стать турник-брусья-пресс. Турник — самый простой спортивный снаряд, благодаря ему можно только под действием своего собственного веса накачать мышцы груди, бицепсы, трицепсы, спины, пресс. Это компактный тренажер, который очень просто разместить даже в небольшой квартире или на балконе.



Преимущества: домашний турник и возможность тренироваться в любое время.

Акробатика на турнике

Акробатика на турнике — наиболее близкий к классическому воркауту вид спорта, которым можно заниматься даже в межсезонье. Достаточно найти подходящую секцию и присоединиться к групповым тренировкам в крытом манеже.



Преимущества: возможность изучить акробатическую базу, выучить новые элементы и органично включить их в свою воркаут-программу.

Посмотреть видео можно на канале на YouTube-канале eldar bal.