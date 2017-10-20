Битва фигур. Почему быть сильной лучше, чем худой?

Силовые показатели против моды на худобу. 5 девчонок из «Инстаграма» с красивым и здоровым телом.

В одном из исследований Калифорнийского университета было отмечено: “Девушки постоянно худеют, у этого явления нет фактора сезонности и отсылки к временному периоду”. И с этим действительно очень сложно поспорить.

Мода на осиную талию уже спровоцировала появление таких болезней, как анорексия и булимия. И это бич далеко не XXI века — одной из самых распространённых проблем в светской России XVIII-XIX веков были обмороки, спровоцированные слишком сильной утяжкой корсета. Если подойти к рассмотрению вопроса с чисто биологической стороны, то многие типы фигур, данные нам от рождения, просто не предусматривают чётко выраженной линии талии.

Эктоморф, мезоморф, эндоморф. К какому типу принадлежишь ты? Важная часть тренировочного процесса — узнать тип своего тела. Это поможет повысить эффективность тренировки и быстрее прийти к цели.

И вся эта гонка становится бессмысленным преследованием недосягаемого идеала. Вечные изнуряющие диеты, плохое самочувствие и настроение из-за постоянных ограничений (не только в еде) — мы разрушаем не только своё тело, но и свою психику, подрываем нервную систему.

Но не стоит пугаться, это не призыв есть всё подряд и идти на поводу у своих желаний и лени. Новый тренд в мире ЗОЖ — быть не худым, а стройным и сильным.



В нашей подборке мы собрали аккаунты пяти красоток, которые в гонке за осиной талией сделали ставку на своё здоровье. Все эти девушки грамотно совмещают аэробные и силовые нагрузки, следят за своим питанием, а не мучают организм изнурительными диетами.

Модель Анна Чери — @anacheri

Девиз девушки очень прост: “Хочешь — съешь пончик, хочешь — мороженое, но вечером обязательно встречаемся в зале и всё это отрабатываем.” Такой подход заманчив, но, конечно, всем подписчикам ясно, что подобные “читмилы” Анна смогла себе позволить уже тогда, когда основной путь по достижению своей формы был пройден.

В своих постах модель признаётся, что чувствует себя очень гармонично в том теле, в котором находится и не готова жертвовать своими аппетитными формами ради того, чтобы стрелка весов показала чуть меньше.

Фитнес-тренер Кайла Итсинес — @kayla_itsines

Аккаунт Кайлы состоит не только из полезных видео с тренировочными рутинами, но и из подборок мотивирующих фото “до/после” с девушками, которые уже занимаются по её программам. Силовые и функциональные тренировки лежат в основе фитнес-подхода известного тренера.

Все программы Кайлы подразумевают переход на правильное, регулярное питание. Никаких изнуряющих диет, исключить придётся лишь самое вредное, но ведь это стоит того, правда?

Модель Клауди Аленде — @claudiaalende

Бразильянка Аленде собрала на своей страничке уже более 10 млн поклонников своих форм.

В своих постах девушка рассказывает, как важно восстановление после тренировок, часто пробует детокс-программы и модные средства для поддержания кожи в тонусе. Сложно судить об объективности отзывов, зная, что модель зарабатывает на своих аккаунтах в социальных сетях, поэтому мы рекомендуем использовать её фото исключительно для мотивации перед походом в зал.

Фитнес-тренер, танцовщица, инстамама Соня Некс — @sonya_neks_

Наш ответ бойким американкам — очаровательная Соня Некс. Те, кто уже давно следит за её аккаунтом, знают, что раньше Соня преподавала танцы и участвовала в танцевальных телешоу, после чего с головой ушла в фитнес и вот уже несколько лет вдохновляет своих подписчиц мотивационными постами о правильном питании, питьевом режиме и тренировках.

А ещё не так давно миниатюрная красотка стала мамой и активно делится в своём профиле информацией по поводу восстановления после рождения ребёнка.

Фитоняшка из Казани Анастасия Аникина — @anastasiyaanikina

Девиз всех успешных людей — “Сделай себя сам”. И он абсолютно точно возникает в голове при просмотре профиля Насти. Фитнес-модель, а с недавнего времени ещё и создатель популярной линейки нижнего белья и купальников действительно сочетает в себя два главных принципа своего бренда — простота и сексуальность.

Сама девушка с удовольствием делится своим рецептом достижения цели, рассказывает о тренировках, выкладывает видео, рекомендации по поводу выбора ухаживающей косметики.

Сильные и красивые девчонки заряжают и мотивируют на то, чтобы уже сегодня купить себе абонемент в зал или выйти на пробежку. Быть здоровым — это значит быть продуктивным и счастливым. Давно пора взять на заметку, что здоровье гораздо важнее пресловутых стандартов красоты. Прислушивайтесь к своему телу и мотивируйтесь красотками со всего мира из нашей подборки.

А какой тип фигуры больше нравится вам?