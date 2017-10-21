На кону Кона: как не проиграть самому себе?

Фотоподборка с самой тяжёлой и непредсказуемой гонки на выносливость IRONMAN.

Каждый октябрь всё триатлон-сообщество замирает в ожидании старта IRONMAN. На кону не просто всё, на кону — Кона. За спиной у участников остаются бесконечные тренировки, подготовка, подбор экипировки, планирование питания на трассе. Сотни триатлетов со всего мира приезжают сюда в ожидании перевернуть свою жизнь, закалить свою силу воли, выйти на старт и победить в первую очередь себя.

Справка «Чемпионата»

Чемпионат мира IRONMAN — ежегодный чемпионат по триатлону, проходящий в Каилуа-Кона (штат Гавайи, США).

Кона — это культовая гонка в том месте, где родился этот триатлон не только как спорт, но как образ жизни.

Фото: redbullcontentpool.com

Ночь перед стартом — один из самых эмоционально непростых моментов. Иногда даже сильнейшей атлет проигрывает не силовыми и физическими показателями, а головой. Поэтому перед гонкой так важно собраться и очиститься от лишних мыслей.

Фото: redbullcontentpool.com

Первый этап гонки — плавание на открытой воде. Плавательный этап имеет протяжённость в 3.86 км. Старт всех участников происходит с берега.

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

“Я поставил себе цель — выйти за рамки возможного. К сожалению, мне не удалось переломить себя, на отметке 20 км я исчерпал запас своих сил, поэтому до финиша я добирался уже один. Да, я не выиграл соревнование, а скорее проиграл. Но проиграл в первую очередь самому себе”, — рассказал о своём участии в гонке атлет Себастьян Кинли.

Фото: redbullcontentpool.com

В общей сложности участники должны преодолеть суммарно 226 км, разделенных на этапы:

● плавательный этап — 3.86 км (2.4 мили)

● велогонка — 180.2 км (112 миль)

● беговой этап — 42.2 км (26.2 мили)

Фото: redbullcontentpool.com

“Это гонка была тяжелой из-за жары, самой тяжелой из всех, в которых я участвовала — в какой -то момент я даже подумала, что у меня началась лихорадка. Несколько раз мне казалось, что дойти до финала вообще невозможно”, — призналась в одном из своих интервью после финиша Даниэла Руф.

Фото: redbullcontentpool.com

Текущий рекорд трассы в мужском первенстве установлен в 2011 Алексадером Крейгом (Австралия) и составляет 8:03:56. В женском первенстве рекорд установлен в 2016 Даниэла Риф (Швейцария) и составляет 8:46:46.

Фото: redbullcontentpool.com

Фото: redbullcontentpool.com

IRONMAN — это гонка, в которой ты проходишь испытание наедине с собой и своими мыслями. Чтобы добраться до финиша и преодолеть себя — нужно верить в свои силы.

Фото: redbullcontentpool.com