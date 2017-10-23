Идеальное кардио: 5 причин заняться сайклингом

Чем полезен сайклинг? Тренировка на развитие всех мышц.

Как узнать человека, который уже давно не был в фитнес-зале? Он всё ещё считает, что заниматься на велосипеде — это очень скучно. Популярные сайкл-тренировки проходят на знакомых нам велотренажёрах, но подобное занятие — это не просто монотонная езда на время или скорость, а целый ряд интенсивных упражнений, которые выполняются под чутким руководством тренера и громкую музыку.

Что же такое сайклинг?

Сама тренировка включает в себя имитацию настоящих заездов по склонам, горам и прочим рельефным поверхностям. Первооткрывателем и разработчиком этого направления стал американец Джон Голдберг. Сами тренировки всегда были групповыми и проводились в закрытом помещении. Хотя сегодня не составит труда приобрести велотренажёр и разместить его у себя дома, так что заниматься можно и по индивидуальной программе.

Продолжительность тренировки: от 40 до 60 минут;



Сложность: различные программы для разных уровней подготовки;



Экипировка: велосипедные шорты, перчатки, бутылочка с водой, полотенце.

По ту сторону океана и в Европе сайклинг уже давно находится в тренде. В одном из своих номеров газета Independent написала, что «сегодня сайклинг стал ещё мощнее, чем прежде, и возникающие по всей стране как грибы студии подтверждают эту мысль. Сайклинг – не просто класс групповых занятий на велотренажёрах, это почти духовный опыт, сопровождающийся мотивирующими возгласами инструкторов и дружной поддержкой со стороны ликующих велосипедистов».

5 причин в пользу сайкл-тренировки

Подходит практически всем. Если у вас есть противопоказания к силовым нагрузкам и занятиям в зале из-за проблем со спиной или болей в поясничном отделе, то занятия на велотренажёре помогут вам не растерять спортивную форму. Нагрузка на поясницу и спину в процессе занятий сайклингом практически отсутствует.



Крутим педали и худеем. Сайкл-тренировки — эффективный метод для похудения. За одно занятие можно сжечь около 500-700 калорий, а это немало.

Работаем в комплексе. В ходе занятий задействованы практически все группы мышц: икры, бёдра, ягодицы, пресс и даже руки. Подобные нагрузки способны улучшить фигуру всесторонне.



Сильные сердцем. Занятие на велосипеде — это интенсивная кардиотренировка, которая позволяет укрепить сердце и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, нормализуется дыхание, а также ускоряются обменные процессы.



Это весело. Групповые занятия под музыку или просмотр фильма, тренер, заряжающий эмоциями, и бесконечные возгласы “держим темп” — всё это лежит в основе сайкл-культуры и делает каждую тренировку неповторимой.

Где в Москве заняться сайклингом?

Cycle Studio by World Class — https://worldclass.studio/cycle-studio

Велобит — https://velobeat.ru



В качестве бонуса: первая тренировка бесплатно.

Rock the Cycle — https://rockthecycle.ru