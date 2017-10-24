Завтрак, который не даст тебе заснуть: 5 простых и полезных идей

Разбираемся, какие продукты в вашем рационе с утра помогут взбодриться и повысить продуктивность.

Все уже давно привыкли к тому, что осень — это время закутаться в тёплый шарф, нехотя проснуться под будильник и хоть на пару дней подхватить какую-нибудь простуду.

Лучшее время для завтрака – спустя полчаса после пробуждения. Был доказан тот факт, что лучше всего завтракать с 7 до 9 утра.

Именно поэтому осенью так важно пересмотреть свой рацион, включить в него как можно больше полезных продуктов, насыщенных аминокислотами, витаминами и минералами, начать соблюдать питьевой режим.

Разбираемся, с чего именно лучше начать день, чтобы утро обязательно оказалось добрым.

Что есть?

Чтобы быть бодрым, весёлым и продуктивным весь день, нужно готовить лёгкие и питательные завтраки. Ведь если аппетита нет с самого утра, это ещё не значит, что организм не нуждается в белках и углеводах. Именно эти два компонента нашего завтрака отвечают за дополнительную энергию и чувство насыщения.

Каша

Время приготовления: 10 -15 минут.

Обычная овсянка на воде или молоке и все классически вариации на тему. С утра можно даже позволить себе немного сладкого, но для того, чтобы не взвинчивать гликемический индекс при пробуждении до небес, замените шоколад на арахисовую пасту или свежие ягоды и фрукты.

Из любого правила есть исключения. В нашем случае это каши быстрого приготовления. Но будьте осторожны: они запросто могут испортить вашу фигуру из-за содержания большого количества сахаров.

Салат из овощей с яйцом

Время приготовления: 10 минут.

Салат из авокадо с яйцом – питательное и полезное блюдо, которое можно предложить домашним на завтрак или ужин. Такой приём пищи быстро утоляет голод и благоприятно сказывается на здоровье.

Яйца пашот, скрэмбл и классическая яичница

Время приготовления: 10 минут.

Суперфуды. Семена чиа и миндальное молоко

Время приготовления: до 5 минут.

Семена чиа богаты микроэлементами и витаминами, а также антиоксидантами, тут их концентрация даже больше, чем в свежей голубике и чернике. Чиа впитывают в 12 раз больше своего веса, когда смешиваются с водой/молоком или попадают в желудок. Это даёт ощущение сытости.

Что есть, если на утро намечена тренировка?

Начнём с главной рекомендации: обязательно поешьте. Завтрак должен быть лёгким, ведь никому не хочется заниматься с тяжестью в желудке. Иногда профессиональные спортсмены заменяют полноценный ранний завтрак приёмом гелей. Новичкам вряд ли эта идея придётся по вкусу, так что хорошей альтернативой вполне может стать самый обычный банан или энергетический батончик. Эффект от перекуса можно усилить вкусным смузи.

Даже если с утра очень сильно хочется взбодриться, перед тренировкой не рекомендуется пить кофе. Замените чашечку американо на стакан чая, фреш или смузи.

Осторожно! Чего избегать?

Хлопья и сухие завтраки

Почему? Помимо полезной клетчатки в хлопьях из супермаркета содержится очень много глюкозы и фруктозы. Легкоусвояемые углеводы дают лишь краткосрочное насыщение, а значит, что через несколько часов вы снова испытаете чувство голода. Также в сухих завтраках содержатся разнообразные вредные ароматизированные добавки.

Ни мяса, ни рыбы

Нельзя завтракать жирными, острыми и солёными блюдами – копчености, свинина, куриные крылышки, жареное мясо, соленая рыба, домашние соленья и блюда с острыми приправами категорически не подходят для утреннего приёма пищи.

Сладости

Вызывают слишком резкий гликемический скачок. Такой завтрак неэффективен, так как после него очень быстро пропадает чувство насыщения.