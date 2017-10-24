Забег без границ: бежим в поддержку паралимпийцев

В Москве пройдёт единственный в России официальный забег в поддержку спортсменов-инвалидов страны «Паралимпийский сезон».

29 октября в парке «Сокольники» сотни людей выйдут на старт забега «Паралимпийский сезон». В этот день каждый спортсмен протянет руку человеку с ограниченными возможностями здоровья и скажет: «Мы вместе, и мы едины!»

В забеге принимают участие спортсмены-любители и параатлеты с любой группой инвалидности. Все спортсмены-инвалиды принимают участие в соревнованиях абсолютно бесплатно. А помогать им на трассе вместе со всеми любителями бега будут известные спортсмены и звёзды шоу-бизнеса, такие как двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, призёры Олимпийских игр по плаванию и биатлону Станислава Комарова и Николай Круглов, профессиональный боец ММА Ринат Фахретдинов, член Общественного совета при Министерстве спорта РФ параатлет Станислав Бураков, параатлет и телеведущий Дмитрий Игнатов.

Сотни людей, десятки волонтёров, уникальные медали финишёров, футболки участников, подарки от партнёров всем и призы победителям, детские забеги на 500 м и 1 км, взрослые дистанции на 5, 10 и 21 км, старт на 3 км для СМИ. Принять участие — www.rusmarathon.ru.

Артур Шачнев, генеральный директор компании «Российский марафон»:

«Это не благотворительный забег, это социальных проект, созданный, чтобы полностью решить огромную проблему в современном российском любительском спорте. Это проект, который в будущем позволит инвестировать участие наших спортсменов-инвалидов в различных любительских международных и российских соревнованиях. С каждым годом традиционно осенью этот старт будет расти в своих видах спорта, дистанциях и локациях. Сегодня мы гордимся тем, что своими силами взялись не просто оказать помощь, а решить целую проблему. Мы призываем всех стать частью нашей команды».

Все, у кого не получится присутствовать на старте 29 октября лично, смогут зарегистрироваться на сайте www.rusmarathon.ru на онлайн-забег, пробежать желаемую дистанцию в своём городе и получить уникальные футболку и медаль финишёра забега в поддержку спортсменов-инвалидов. Каждая медаль будет иметь персональную гравировку с именем, дистанцией и временем. Есть такие медали, которые абсолютно бесценны. Эта – одна из таких. Изменим мир к лучшему вместе!