Видеть глубже: Трэвис Райс переворачивает представление о сноубординге

Легенда мирового сноубординга Трэвис Райс — о своей новой киноработе «Depth Perception», её уникальности и значимости для сноуборд-культуры.

Подобно Джордану на баскетбольном поле, Роналду в мировом футболе, Трэвису Райсу нет равных на склоне. Трэвис — живая легенда сноубординга. В идеальном мире всё должно быть так: вы берёте в руки сноуборд, и в вашу голову автоматически попадает тизер одного из фильмов Райса. Четыре медали X-Games, первый дабл-корк на соревнованиях, первый дабл на Чэдс Гэп, призовое место на каждом 6-звездном Международном туре по сноубордингу TTR, фильмы, которые коренным образом изменили наше отношение к сноубордингу как к культуре — это далеко не весь список его заслуг.

Фото: Артём Виндриевский

В одном из своих интервью на вопрос “В чём его главное отличие от не менее известного райдера Шона Уайта?” Трэвис Райс с улыбкой ответил: “Шон хочет быть рок-звездой, а я просто хочу отрастить бороду и отрываться на природе”. В этом весь Райс, его величие — в простоте, его легендарность кроется не в титулах и наградах, а в умении жить в гармонии с природой, чувствовать её как никто другой, будь то заснеженные горы или сопки Камчатки.

Катайся, как Трэвис. Видео можно посмотреть на официальном канале Jackson Hole в YouTube.

Этой осенью Трэвис и его команда снова посетили Москву с очередной премьерой. Год назад совместно с компанией Quiksilver Трэвис Райс с успехом презентовал блокбастер “The Fourth Phase”. В этом году не менее долгожданным релизом стал фильм “Depth Perception”. Накануне открытых показов, которые состоялись в Доме кино, нам удалось встретиться и пообщаться с Трэвисом, чтобы понять всю глубину и фактурность нового фильма, снятого в девственных, нетронутых человеком, лесах Британской Колумбии.

Трейлер нового фильма можно посмотреть на официальном канале Quiksilver в YouTube.

Для того чтобы вы прониклись атмосферой не меньше, чем я, в интервью будут маленькие вставки-сноски, цитаты из фильма ”Depth Perception”, которые органично вписались в материал.

Вы когда-нибудь слышали о парне по имени Трэвис Райс? Поговаривают, что он сёрфил на горящем астероиде в Млечном пути и приземлился на этой планете. Его почтение к тайнам природы лежит настолько глубоко, что даже животные молчат в его присутствии.

— Трэвис, привет! В прошлом году примерно в это же время ты приезжал в Россию с премьерой фильма “The Fourth Phase”. Один год = один фильм. Тебе не кажется, что это становится хорошей традицией?

— Хороший вопрос… до этих двух премьер был большой перерыв. Честно говоря, сейчас у нас нет каких-то съёмочных планов на следующий год, но они точно могут возникнуть. Идея съёмок “Depth Perception” в прошлом году появилась примерно в это же время. Так что продолжаем ждать зиму, и может в ближайшем будущем, если появится вдохновение, получится снять ещё одно художественное, но при этом честное кино.

Фото: redbullcontentpool.com

— Что делает “Depth Perception” непохожим на “The Fourth Phase”?

— В фильме “Depth Perception” мы сосредоточились на одной локации, потому что хотели раскрыть её как можно глубже. Показать это место через симбиоз настоящих отношений внутри, передать всю космическую суть происхождения вещей, краски леса, уникальные геологические особенности этой местности.



— На название предыдущего фильма тебя вдохновила теория биофизика Джейми Поллока, а что на счёт названия новой работы? Как оно появилось?

— Само название нового фильма “Depth Perception” на английском означает возможность видеть глубже, воспринимать глубину, это всё равно что рассматривать обычные вещи через бинокль. Знаешь, бывает, ты видишь какие-то вещи вблизи в первый раз: ты пытаешься разобраться, зачем они здесь, даёшь им название. В фильме нам хотелось разобраться в сути вещей, понять, что происходило здесь, в этой местности, много лет назад, наладить связь между природой, историей и человеком.

Тизер фильма The Fourth Phase можно посмотреть на официальном канале Red Bull в YouTube.

— Как много времени занимают съёмки и продюсирование фильма?

— Для того чтобы произвести фильм, необходимо выделить пару месяцев на исследование того места, куда мы отправимся. После этого мы приступаем к съёмкам, это длится всего лишь шесть недель. Затем наступает самый непростой период: монтаж, продакшн и всё такое.



— Что было для тебя самым непростым в период съёмок?

— Первое — это продумать логистику того, как каждый день перевозить всех наверх и возвращать обратно безопасным способом. При этом нужно же захватить с собой всё необходимое оборудование и просто вещи, которые могут нам понадобиться в лесу. Но, наверное, ещё более трудная вещь — это придумать идею и довести её до конца, реализовать её с командой. Это непростой путь — создавать проект всем вместе. Ведь фильм — это не только съёмки и идея, это ещё и моушн-графика, закадровый текст, правильный монтаж, музыка. Важно не потерять идею, не отойти от первоначального замысла.

Кадр из фильма Фото: пресс-служба Quiksilver

— Расскажи об уникальности локации, в которой прошли съёмки нового фильма.

— Фильм снят в районе Галена в Британской Колумбии. Это место находится очень далеко в горах, и его действительно трудно найти. Ты не сможешь доехать туда на машине или подняться пешком, добраться можно только на вертолёте. Мы отправились туда, потому что в этом районе очень необычный рельеф, окружённый древним лесом. Этот лес никогда не вырубался человеком, его не тронули пожары или другие катаклизмы. Было очень круто кататься около деревьев, возраст которых достигает почти 800 лет. Там нужно побывать, чтобы почувствовать, как чистая нетронутая природа великолепна. Это место силы.

Эта история начинается в месте, похожем на сказку. Я не шучу, возможно раньше в этих лесах жили феи. Это место называют Галена…

Брайан Фокс. Съёмки фильма «Depth Perception» Фото: пресс-служба Quiksilver

— Как ты обычно исследуешь горы и сопки, где вам придётся кататься в ходе съёмок? Сколько это обычно занимает времени и насколько это в принципе важно?

— То место, в котором мы снимали в этом году, я присматривал около трёх-четырёх лет. И наконец-то звёзды совпали, и мы получили разрешение на то, чтобы покататься в этом месте на сноубордах. Иногда поиск занимает многие годы, ты очень долго планируешь, в одну зиму выпадает недостаточно снега или становится слишком ветрено. А иногда всё наоборот происходит очень быстро — ты заходишь за угол и понимаешь, что это место идеально. Первый раз видишь какой-то склон и просто начинаешь ехать, а потом говоришь на премьере “О, это было так просто!” (улыбается).

— Сколько человек в твоей команде?

— Главными героями этого фильма стали Брайн Фокс, Остин Суитин и Робин Ван Джин. Помимо тех кого вы увидите на экране, за кадром обычно работает около восьми человек.

Это не просто фильм, это сказка о четырех ребятах: молодом даровании, ветеране, красотке и ещё одном парне.

— Как выглядит твой первый шаг перед тем, как начать производство фильма, приступать к организации поездки? С чего всё обычно начинается?

— Первый этап заключается в том, чтобы записать свою идею на бумагу. Следующий не менее важный шаг — найти людей, которые в эту идею поверят. Ты знаешь, что нас поддерживает Quksilver, и для меня это невероятно важная поддержка, поскольку такие съёмки очень небюджетные в производстве. Даже не представляю, чтобы мы делали без них. Так что перед тем, как планировать поездки, я записываю все свои мысли на бумагу, нахожу людей, которые могут вдохновиться этой историей и говорю им “Поверьте в нас, пожалуйста, поверьте в наш проект. У нас есть крутая идея и мы готовы её сделать!” (смеётся).

Фото: пресс-служба Quiksilver

— Есть ли у тебя и твоей команды в планах отправиться в российские горы в ближайшем будущем?

— Во время съёмок прошлого фильма мы провели некоторое время на Камчатке, там было очень красиво. Следующим местом скорее всего будет Сочи. Не буду загадывать, Россия ведь очень большая страна, здесь много интересных мест.



— Где ты сам любишь кататься больше всего?

— Для меня не так важно место, главное, чтобы были хорошие погодные условия и компания друзей. В прошлом году моим любимым местом для катания стало то местечко в Британской Колумбии, которое вы увидите в фильме.

Говорят, каждая линия ждет своего дня. Это работает только тогда, когда вы говорите о чём-то действительно раритетном. Оно может ждать вас годами.

— Если бы ты мог попросить одного из великих режиссёров помочь тебе в процессе съёмок, то кого бы ты выбрал?

— Думаю, что это был бы Уэс Андерсен. Мы вдохновлялись его работами, когда создавали “Depth Perception”.

— Что ты думаешь о будущем фильмов про экстремальные виды спорта? Каким оно будет?

— Я не очень уверен относительно него (улыбается). Ведь все альтернативные виды спорта — это постоянный эксперимент, здесь нет чётких правил, но при этом очень много талантливых ребят. Самое главное, если вам нравится какой-то фильм, я призываю вас купить его. Потому что за последние 20 лет люди совсем отучились платить. Мы находим то, что хотим, в Интернете, естественно бесплатно, скачиваем и радуемся. Это неправильно, если вам нравится какой-то проект или какая-то песня, поддержите автора или исполнителя, потратьте 10 долларов, но покажите, что вы верите в это. Я думаю, что это очень помогло бы развитию экстрима.

Если будете искать достаточно долго, то точно найдёте одно из чудес, которые нас окружают.

— Кино — это отлично, а есть ли у Трэвиса Райса любимая книга? Порекомендуй что-нибудь почитать.

— Я бы посоветовал книгу “A course in a miracles” (“Курс чудес”).