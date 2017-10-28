Редакция пробует: шахматы на корте. Его Величество сквош

Играем в сквош, чтобы похудеть, поступить на бюджет в Гарвард и получить эмоциональную разгрузку.

Сквош — любимый спорт британской королевской семьи. Англичане учатся играть в него с детства на уроках физкультуры в школе. Для того, чтобы понять, почему этот вид спорта так популярен зарубежом, я отправилась на тренировку в Национальный сквош центр.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Подобная моей тренировка в Европе длится всего лишь 40 минут, именно поэтому многие называют этот вид спорта “игрой для тех, у кого нет времени”. Сквош с лёгкостью заменит фитнес — за час игры вы сожжёте более 1 000 калорий.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

В ходе игры я задавала множество вопросов своему тренеру, мне было важно понять, что же такое сквош, как он появился, какие группы мышц активно задействуются в ходе тренировочного процесса и кому же подойдут подобные виды нагрузок.

— Так откуда же появился сквош?

— Владислав Титов, тренер Национального сквош-центра: Есть несколько версий. По одной, менее романтичной, политзаключённые играли в тюрьмах картошкой. По второй версии, в школе Гарроу теннисисты разминались перед выходом на корт и набивали мяч в стену. Постепенно поняли, что это неудобно делать теннисной ракеткой, благодаря этому со временем появились ракетки для сквоша и специальные мячи.

— Правда ли что с помощью сквоша можно поступить на бюджет в некоторые престижные учебные заведения?

— Сейчас эта тенденция очень распространена в Америке. У меня даже есть знакомые, которые поступали в Гарвард как раз за счёт сквоша. То есть поступали, получали бюджетирование на обучение и проживание благодаря тому, что они играли за команду на хорошем уровне.

Алексей Северинов, первая ракетка России по сквошу, руководитель Национального сквош центра: “Так исторически сложилось, что сквош и академическая гребля зародились у истоков английских школ. Я в своей жизни встречал много иностранцев и экспатов, которые отлично играли в сквош, при этом они никогда не занимались им профессионально. Просто за время обучения в школе и университете они приобрели навык и вышли на довольно хороший уровень.”

Владислав Титов Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

— Какие качества поможет развить сквош?

— Ловкость, координация, скорость, скорость старта, взрывная скорость. Многие называют сквош “шахматами на корте”. У нас, как и в шахматах, есть довольно много комбинаций, которые мы используем в ходе игры. Постоянно нужно думать, выбирать и при этом делать это достаточно быстро. Сквош — это отличная кардиотренировка, по нагрузке очень похоже на сайкл.

Алексей Северинов: “Сквош — это сочетание кардио тренировки и эмоциональной разгрузки, потому что в первую очередь это игра. Преимущество сквоша в том, что это ракеточная игра, и он достаточно простой для понимания. Изначально, быть может, вы смотрите со стороны и не понимаете правила. Хотя одного занятия в принципе достаточно для того, чтобы начать разбираться и играть в сквош с партнёром”.

— Как часто стоит тренироваться? Нужно ли делать перерыв между тренировками?

— Сквош — это спорт. Если говорить о профессиональных спортсменах, то конечно они тренируются каждый день. Если говорить о любителях, то играть два-три раза в неделю достаточно для того, чтобы получать необходимую нагрузку и успевать восстанавливаться. Всё-таки в сквоше очень много скоростных моментов.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Алексей Северинов: “Этот спорт очень любят бизнесмены, потому что за короткий промежуток времени тратится очень много энергии. Вообще, возможно вы замечали, что когда нужно выплеснуть большое количество энергии, хочется что-то ударить. В сквоше ты бьёшь мяч об стену со всей силы, именно в этот момент тебе кажется, что ты выплёскиваешь весь негатив”.

— Все площадки для сквоша закрытые или есть открытые корты, как в теннисе?

— Именно открытых грунтовых площадок, как в теннисе, у нас нет. У нас есть такой корт, он называется “Глас корт”, это когда все стены стеклянные. Он создан для просмотров турниров, обычно его ставят на крупных международных турнирах. Со всех сторон на него можно смотреть, сверху его правда накрывают тентом. Каждый год такие корты ставят на фоне пирамид Гиза, в Дубае напротив Абу-Даби, на главном вокзале Нью-Йорка и проводят турниры. Сейчас подобный корт проектируют для установки на Таймс сквер.

В России насчитывается примерно 150 кортов. Из них около 40% находятся в Москве, 30% приходится на Санкт-Петербург. Для сравнения в той же Англии 5000 кортов на всю страну.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

— Как выбрать правильную экипировку?

— Самое главное, когда приходишь на первую игру/тренировку, чтобы у тебя были кроссовки со стабильной подошвой, которые хорошо фиксируют ногу. Они должны быть обязательно с белой подошвой для того, чтобы не оставлять следы на корте. Это самое важное. С любой ракеткой можно начать играть, но я бы посоветовал выбирать графитовые ракетки, с весом 140 грамм и ниже.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Чеклист экипировки перед игрой в сквош

— Лёгкие кроссовки со стабильной пяткой, которые хорошо фиксируют ногу;

— Белая подошва на кроссовках;

— Графитовая ракетка весом до 140 грамм;

— Удобная форма (футболка, шорты или лосины);

— Бутылочка с водой.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Сложность: 3 из 5

Вывод: искренне рекомендую сквош для похудения, сброса негативной энергии и вдохновляющего тимбилдинга с коллегами по работе. Эмоциональное общение в ходе игры, нешуточный накал страстей внутри корта и отличное настроение гарантировано. Проверено и одобрено редакцией “Чемпионата”.

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