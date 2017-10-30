Хафтор Бьёрнссон. Слишком крутой парень, чтобы вы о нём не знали

Исполнитель роли Григора «Гора» Клигана из популярного сериала «Игры престолов» о режиме, привычках сильного человека и тренировках.

Хафтор Бьёрнссон — актёр популярного сериала «Игра престолов», стронгмен, «Самый сильный человек Европы» и «Самый сильный викинг планеты». На днях Хафтор прибыл в Москву, чтобы посетить V Международный фестиваль спорта и здорового образа жизни SN Pro 2017. Перед тем как раздать автографы и сфотографироваться со своими многочисленными фанатами, актёр пообщался с журналистами. В ходе диалога с прессой известный спортсмен и актёр успел показать фотографию дочери, поднять на руки двух девушек и, конечно, ответить на вопросы как о съёмках в известном сериале, так и о профессиональной карьере спортсмена.

Режим самого сильного человека планеты

— Хафтор, расскажите, пожалуйста, о вашем распорядке дня. Сколько часов в день вы тренируетесь?

— Давайте я вам расскажу, как это происходит, когда я у себя дома в Исландии. Встаю около 7 часов и начинаю с активного восстановления — кардиотренировки. В 8 часов — завтрак, потом сажусь за компьютер. Я весь день работаю. Я кушаю каждые два с половиной часа, это определяет мой график. В два часа у меня следующая тренировка, она продолжается около полутора часа. В течение дня могут возникнуть ещё встречи или тренировки. Я внимательно отношусь к своему здоровью, так как я профессиональный спортсмен. Поэтому вечером я иду в баню.



— Приглашали ли вас в России в баню?

— Нет ещё, я слышал про русские бани, но пока нет.



— Как вам удавалось сохранить рацион во время съёмок?

— Можно увлечься во время съёмок, ведь много всего происходит. Мне приходится ставить будильник, который звонит каждые два часа и напоминает о еде. Я не могу позволить себе отклонения от своего рациона. При моём весе в 180 килограммов если я не поем, то потеряю вес, если я начну худеть, то потеряю силу. У меня есть помощники, но следить за питанием — это моя ответственность.

— Вы курите или пьёте?

— Я не курю. Пару раз в год я могу позволить себе несколько бокалов красного вина. У меня есть предприятие по производству водки, её я пробовал. Она очень хорошо помогает уснуть, несколько рюмок — и засыпаешь как ребёнок.



— Что вас мотивирует во время тренировок?

— У меня есть план, направленный на увеличение рабочих весов каждую неделю. Так я постепенно поднимаю рабочий вес. Например, на этой неделе у меня лёгкие тренировки. Вчера я делал становую тягу — 350 килограмм, пять отходов на пять повторений. Эта неделя лёгкая, на следующей неделе будет сложнее. Но всё будет зависеть от того, как я себя чувствую, что у меня происходит в жизни. Ключа к успеху нет, нужен определённый баланс, равновесие. Иногда важно просто делать свою работу.



— Вы достаточно высокий и накаченный, наверняка это создаёт определённые неудобства. Насколько сложно вам приходится и не хотели бы вы стать меньше?

— Нет, я люблю свой размер, мне нравится быть высоким. Уже в молодости было тяжело найти ботинки и одежду. Это, может, и проблема, но мне нравится то, кем я сегодня стал. Я выбрал этот путь сам, выбрал стать огромным. Но вы правы в том, что всё проще, когда ты нормального размера. Может, в будущем, чтобы сохранить здоровье, мне нужно будет сбросить вес. Потому что когда ты большой и тяжёлый, то не всегда можешь поместить куда-нибудь. Например, дома у меня большой грузовик, но я всё равно чувствую себя в нём тесно. Но это жизнь.



— Какую музыку вы любите? Для тренировок и в свободное время?

— Тренируюсь под хэви-метал, но слушаю всё.

Я побил несколько мировых рекордов и горжусь этим. В 2015 году в Норвегии мне удалось побить рекорд, который стоял 1000 лет.

— Вы больше спортсмен или актёр?

— Я начал свою карьеру в качестве спортсмена, всю жизнь был спортсменом. Поэтому в первую очередь я атлет, а потом актёр. Моя актёрская карьера не такая долгая, я начал в «Игре престолов», а это было не так давно на самом деле. Но мне нравится и спорт, и актёрство.

— Вы много участвуете в соревнованиях. Каким титулом или достижениями в спорте вы гордитесь больше всего?

— Да, я побил несколько мировых рекордов и горжусь этим. В 2015 году в Норвегии мне удалось побить рекорд, который стоял 1000 лет. Деревянное бревно весило более 750 килограммов, я его поднял на плечи, сделал с ним пять шагов. Мой предшественник сделал три шага, и у него сломалось спина, к сожалению, он скончался. Мне удалось сделать пять шагов, и моя спина в порядке.



— Были ли у вас сложные травмы в вашей карьере?

— Да, были. Больно бывает всем на протяжении всей карьеры. У меня была травма квадрицепса перед чемпионатом мира, но я никому не сказал об этом. Были у меня сложности, но я этим не горжусь и не хвастаюсь. Я получил травму за две с половиной недели до соревнований. В финале у нас было задание на приседания, мне не удалось хорошо выступить из-за травмы, но я никому не сказал об этом.

Про участие в сериале «Игра престолов»

— Возникают ли у вас сложности с совмещением карьеры актёра и профессионального спортсмена?

— Иногда это очень сложно, потому что съёмки сериала «Игра Престолов» занимают 12 часов в день. День иногда может быть очень длинным. Мне параллельно нужно обеспечивать свой рацион, то есть сохранять диету и тренироваться, поэтому тренировками мне приходится заниматься уже после съёмок. После такого долгого дня, конечно, тяжело найти в себе мотивацию и пойти тренироваться. У меня есть конкретная цель — я хочу быть лучшим в спорте. Именно из-за этого я не могу расслабиться и каждый день иду на тренировку.



— Опишите ваши эмоции, когда вам предложили роль в «Игре престолов».

— Я вообще в это не поверил, думал, меня кто-то разыгрывает. Когда мне прислали сообщение по почте, даже не ответил на него. Это было просто невероятно, так как я был спортсменом и поклонником сериала. Когда осознал, что всё происходит на самом деле, очень волновался. Думал, что сниматься в самом популярном сериале мира — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. У меня не было актёрского опыта тогда, поэтому я очень нервничал. Эмоции зашкаливали.

— Что вас роднит с вашим персонажем из «Игры престолов»?

— Мы сильные, очень высокие, оба со сложным характером. Это всё, что у нас общего.



— Какая сцена была для вас самой запоминающейся в процессе съёмок «Игры престолов»?

— Определённо самый запоминающийся момент во время съёмок — это битва, которая была у меня в 4-м сезоне сериала.

У меня есть конкретная цель — я хочу быть лучшим в спорте. Именно из-за этого я не могу расслабиться и каждый день иду на тренировку.

— Какой у вас любимый персонаж в «Игре престолов» и кто, по вашему мнению, достоин престола?

— Это лёгкий вопрос: Серсея и Серсея.



— Продолжаете ли вы практиковаться в фехтовании на мечах?

— Да, я продолжаю сниматься в сериале, поэтому в будущем мне придётся использовать меч. Я буду больше тренироваться в фехтовании на мячах.



— Расскажите, в каких ещё проектах вы бы хотели принять участие?

— Моё расписание определено до конца года. 2018 год также расписан, в том числе съёмками в «Игре престолов». Я бы хотел сняться ещё в одном фильме в 2018 году, но пока не готов объявить его название.

Рассуждения о России

— Кого из российских пауэрлифтеров вы можете выделить?

— Я вчера занимался с вашим чемпионом и рекордсменом по жиму лёжа Кириллом Сарычевым. У вас много замечательных спортсменов, например Михаил Кокляев.



— Смотрите ли вы фильмы? Может быть, смотрели какой-нибудь российский фильм?

— Я всё время в разъездах, поэтому времени на фильмы нет. Мне больше нравятся сериалы, потому что их можно успеть посмотреть, пока не заснёшь. Я большой поклонник сериала «Клан Сопрано», сейчас я его смотрю. И, конечно, «Викинги».



— Скажите, поступали ли вам предложения о съёмках из России и согласились ли вы сниматься тут?

— Нет, я не получал предложений о съёмках в России, но с удовольствием согласился бы. Мне очень нравятся страна и люди.



— Что вы успели посетить в Москве?

— Вчера я успел посмотреть Кремль и Красную площадь. Было очень приятно погулять, но пока всё.

— Что поразило вас в России?

— Я люблю Россию, я думаю, это прекрасная страна. Пока сложно сказать, что именно меня тут впечатлило, так как я недолго тут нахожусь.



— Ваше впечатление о русских людях?

— Положительное. Все очень вежливые, я обязательно вернусь сюда. Хотел бы, чтобы у меня была возможность приехать сюда ещё раз и остаться на несколько недель!