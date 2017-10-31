Возьми за правИло. Древнеславянский тренажёр на страже здоровья

О том, как древнеславянской тренажёр вновь появился в современной России, расскажет его создатель Алексей Владимиров.

На V Международном фестивале спорта и здорового образа жизни SN Pro 2017 можно было найти много интересного: от соревнований по пауэрлифтингу, бодибилдингу, мас-рестлингу, воркауту, боксу до спортивной одежды и питания. На фестивале можно было встретить многих известных спортсменов. Среди них Фёдор Емельяненко, актёр и пауэрлифтер Хафтор Бьёрнссон, бодибилдер и персональный тренер Улиссес Уильямс, Адам Абакаров, Сергей Бадюк, Денис Гусев и другие знаменные атлеты.

Помимо многочисленных соревнований и конференций, на SN Pro 2017 были размещены стенды со спортивными товарами: одежда, еда, тренажёры. Одним из самых необычных стендов, который привлёк внимание гостей и участников фестиваля, можно назвать мастерскую — «Команда Владимирова» с тренажёром «ПравИло». «Команда Владимирова» существует с 2010 года, с момента изготовления первого тренажёра. По словам создателя её современной версии Алексея Владимирова, тренажёр существует ещё с древних времен. Древние воители пользовались им, благодаря чему выигрывали войны, держали себя в форме и достигали успехов на поле битвы.



— Алексей, расскажите, как появился этот тренажёр? Он действительно древнеславянский?

— Это дар наших предков. Это древнеславянский тренажёр по подготовке воинов. Он прибыл к нам из глубины веков. Мы лишь воплотили его. Семь лет назад я изготовил первый тренажёр, и сегодня это апофеоз конструкторской мысли.



— Ваш девиз — «исцеляет тело и дух». Что тренажёр исцеляет? Чему способствует?

— Есть выражение — в здоровом теле, здоровый дух. Тренажёр «ПравИло» — это секрет для сохранения и поддержания тела. Самых сильных и здоровых мужчин на Руси называли «араксами», они достигали свою силу благодаря этому тренажёру. Сегодня тренажёр неоправданно забыт, но раньше о нём знал каждый воин. Мы лишь возобновляем его историю.

— Можно ли неподготовленному человеку заниматься на нём?

— Этот вопрос очень важный. Мы всем говорим, что надо заниматься без фанатизма. Есть разные ступени занятий. Первый уровень — растягивание. Это самое простое, без лишних нагрузок. Человек растягивается, организм только привыкает, расслабляются мышцы. Дальше уже сложнее.



— Почему такое название — «ПравИло»?

— «ПравИло» от слова «править», тренажёр правит тело и дух!

Любой желающий мог потренироваться на тренажёре во время фестиваля. Мы спросили у одного из добровольцев после занятия, насколько трудно ей далась первая тренировка.



Кристина: «Я впервые тренировалась на этом тренажёре. Довольно хорошо растягивает спину и поясницу. Это абсолютно не больно, как может показаться на первый взгляд. Правда, у людей, которые пришли неподготовленными, может немножечко заболеть запястье. Я сама занимаюсь спортом, поэтому для меня это было не очень сложно. Мне понравилось!»

Несколько интересных фактов о тренажёре. Какого эффекта ждать от тренировок?

— Занятия на тренажёре — это самое быстрое средство для выстраивания всего опорно-двигательного аппарата за счёт выправления сухожильно-мышечного каркаса.



— Внутренние органы встают на свои места, таз и грудной отдел разворачиваются в правильное относительно друг друга положение.



— Выстраивание своей базовой структуры даёт значительный скачек в остальных практиках, в том числе и духовных.



— Правило издревле считалось уникальным средством для выправления структуры тела, высвобождения запертой напряжениями жизненной силы.