Сноубординг в деталях. Основы экшн-фотографии

Особенности экстремальной съёмки. Выбираем технику, райдера, ракурс и локацию с фотографом Дашей Носовой.

Фотография — это неотъемлемая часть культуры экшн-спорта. В нашей новой рубрике «В деталях» культовые экстремальные фотографы раскроют всю магию не случайных кадров.

Увидеть больше работ от гуру экшн-съёмки из мира серфинга, сноубординга и скейтбординга сможет любой желающий на выставке S-Fest в период с 10 по 19 ноября. Помимо фоторабот авторов с мировыми именами, посетителей выставки ждут видеопремьеры мастер-классы и открытые лектории.

Часто, увидев необычный снимок на выставке, нам интересно узнать больше о том, как он создавался. В рубрике «В деталях» мы собрали для вас ответы на все главные вопросы. Лучшие мировые фотографы сдают координаты локаций, ракурсы и самые фотогеничные трюки.

Категория: сноубординг

Фотограф: Даша Носова

Фотограф Даша Носова. Автопортрет Фото: Из личного архива Даши Носовой

На фото: райдера зовут Себбе де Бак. Он родом из Бельгии. На самом деле, съемка была с командой Monster Energy, где также были американец Сейдж Коценбург (золотой медалист ОИ-2014) и шведы Свен Торген, Тор Лундсторм и Кевин Бексторм. А это фото стало моим любимым из-за света и удачных погодных условий, которые менялись буквально каждую минуту и Себбе посчастливилось прыгнуть в нужное «окно».

Себбе де Бак Фото: Даша Носова

Особенности локации

Это Норвегия, Фолгефонна. Особенность этой локации в том, что это ледник и кататься там можно с середины мая. Плюс ко всему, этот курорт расположен во фьордах, что дает возможность не только насладиться невероятной картинкой по дороге в горы, но и сделать запоминающиеся снимки на фоне всей этой красоты. Погодные условия тоже очень приятные для катания, можно кататься в одной толстовке, а при желании можно пойти позагорать и поплавать в одном из озер.

Когда были сделаны фотографии?

Эти фотографии были сделаны во второй половине июня 2016 года. Как я уже говорила, кататься там можно только летом, если точнее, то с середины мая до середины сентября. В зимнее время там очень холодно и туда даже не пробраться из-за снега. На мой взгляд, самое благоприятное время для съемок — конец мая/начало июня. Снег еще белый, и дождей еще нет. Тем летом я там была два раза, в конце мая была хорошая погода все дни, а во второй раз (как раз когда был сделан этот снимок) из 7 дней у нас было всего 2 солнечных дня.

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Техническая сторона вопроса

Камера и оптика — Canon, свет — Elinchrom. Я бы подчеркнула другие особенности данного кадра — он был сделан около 11-12 ночи. Это примерное время заката, ради которого мы, кстати, и собрались там, но из-за туч его толком не было видно, но свет все равно получился бомбический.

Трюк на фото

Трюк далеко не самый сложный, но стильный — это Backside 180. Однако, его сложно делать на больших трамплинах, так как вращение короткое и его надо уметь красиво «растянуть» на время пролета. Лично у меня много любимых трюков для фотографий, в основном это небольшие вращения в пределах 720 градусов с разными грэбами, на которые я и акцентирую внимание.

Как сделать фото идеальным. Правильный ракурс

Старайтесь не делать фотографий в стиле «guy in the sky», когда не видно, откуда райдер прыгает и куда он летит. Это портит не только вашу репутацию, но и также может унизить райдера. Представьте, например, что кто-то в хафпайпе вылетает вверх на 10 метров или прыгает 50-метровый трамплин, а на фотографии видно просто силуэт на фоне неба, никто и не догадается о длине пролета или амплитуде вылета. И всегда разговаривайте с райдерами, чтобы знать, какие трюки они хотят делать, чтобы правильнее выбрать ракурс, и откуда они будут стартовать и куда приземляться, чтобы случайно не помешать им и не оказаться под ногами.