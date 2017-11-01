Ким плывёт. Легендарный заплыв с белыми акулами

История Кимберли Чемберс, которая стала первой женщиной, сумевшей проплыть 48 км от Фараллоновых островов до Сан-Франциско.

8 августа 2015 года Кимберли Чемберс стала первой девушкой, которая проплыла 48 километров за 17 часов и 12 минут. До Ким это смогли сделать лишь четверо, и они были мужчинами. Марафонский заплыв от Фараллоновых островов до моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско по праву считает одним из самых сложных и опасных в мире. Заплыв, который прошла Чемберс, проходит через «красный треугольник» в Северной Калифорнии. Эта зона известна во всем мире из-за высокого процента нападения акул.

Когда Ким должна была совершить заплыв, её предупредили, что белые акулы, которые обитают в «красной зоне», вернулись раньше времени. Пловчиху попросили отказаться от своего рискованного челенджа, но она этого не сделала. Чемберс всё же проплыла всю дистанцию и стала первой девушкой в мире, которая смогла это сделать. Ким считает, что именно страх помог ей преодолеть все трудности до и во время заплыва:



«Каждый из моих заплывов — неповторимое путешествие. Но этот был очень рискованным, пугающим, и именно поэтому я и должна была проплыть его. Я боялась акул, боялась провала, но смогла подтолкнуть себя и проплыла марафон. Ведь я должна была понять, на что способна. Я люблю свою жизнь и чувствую, что живу полной жизнью, когда испытываю такие страшные моменты. Все боятся, но именно когда вы перешагиваете через страх, то понимаете, на что на самом деле способны».

В октябре 2017 года вышел документальный фильм «Ким плывёт», который рассказывает правдивую историю Кимберли Чемберс — первой женщины, проплывшей 48 километров через опасные и холодные воды. Как призналась пловчиха, она даже не могла себе представить, что про неё могут снять фильм.

Фото: Из личного архива Ким

«Плавание научило меня быть в настоящем. Чувствую себя космонавтом моря. В среде, где нет людей и меня сопровождают лишь дельфины. Там я нахожусь настолько близко к морским львам и тюленям, что могу видеть их ресницы. Если бы кто-то сказал мне 10 лет назад, что я сделаю такое, то назвала бы его сумасшедшим. Я нашла то, что заставляет моё сердце трепетать».

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Ким начала плавать с 2009 года, тогда плавание помогло ей начать новую жизнь. Ей было всего 30, когда она упала с лестницы и получила тяжёлую травму ноги. В результате женщина перенесла несколько операций и два года проходила физиотерапию. Прогнозы врачей были неутешительные — всего 1 процент вероятности, что она сможет ходить без посторонней помощи, ведь травма чуть не привела к ампутации ноги.



«Никогда не подумаешь, что падение может стать решающим моментом в твоей жизни, скорее, автокатастрофа или что-то подобное. Но именно тогда я осознала, из чего сделана».

Вскоре, чтобы восстановиться, она стала заниматься плаванием. После этого Ким проплыла много сложных марафонов, в том числе в Гибралтарском проливе и на Гавайях.

В 2011 году Ким хотела одна совершить заплыв через Английский канал, но была плохо подготовлена и закончила марафон на полпути.



«Я была оскорблена, смущена и зла, но я не была готова. Я вернулась туда в сентябре 2013 года, чтобы сделать это снова».



Она плыла в тяжёлых условиях, через холодные воды, преодолевая физическую и психологическую усталость. Плыла в опасных заливах, где полно медуз и акул, но никогда не сдавалась. Сейчас Ким почти 40 лет, и она намерена продолжить плавать в экстремальных условиях.



«Я люблю чувство ожидания, которое появляется от огромного страшного события на горизонте. На самом деле, именно в такие моменты я чувствую вкус к жизни. Прямо сейчас я в поисках нового вызова!».