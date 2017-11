Сёрфинг на больших волнах: как снять качественную экшн-фотографию?

Особенности сёрф-съёмки. Выбираем технику, ракурс и локацию вместе с фотографом Кириллом Умрихиным.

Фотография — это неотъемлемая часть культуры экшн-спорта. В нашей новой рубрике «В деталях» культовые экстремальные фотографы раскроют всю магию неслучайных кадров.

Наш новый герой — экстремальный фотограф Кирилл Умрихин. Его фотографии участвовали во многих выставках, вошли в число победителей фотоконкурса The Best Of Russia 2013 и 2014, попали в четвертьфинал Red Bull Illume 2012, участвовали в фотовыставке Vertmir Extreme Photo 2014, 2016. В нашем материале мы вместе с Кириллом разберём особенности фотосъёмки серфинга на больших волнах.

Категория: Big Wave Surfing. По-русски сёрфинг на больших волнах

Фотограф: Кирилл Умрихин

Кирилл Умрихин. Автопортрет

На фото: француженка Джастин Дюпонд. Честно говоря, я приехал снимать первого русского парня, кто решился покорить Назаре — Андрея Карра. Но каждый проезд по такому гиганту уникален. К моменту заката Андрея уже серьёзно замыло, и он чудом остался жив. А поскольку на воде были ещё сёрферы, я решил продолжить съёмку и был вознаграждён упорством — зимой здесь дуют пронзительные холодные ветра, от которых никуда не скрыться, и часто идёт моросящий дождь.

Джастин Дюпонд. Фото в деталях

Особенности локации

Это уникальное место, каких в мире очень мало. К мысу около португальского города Назаре приходят самые большие волны Европы, и здесь же поставлен рекорд по проезду на сёрфинге на самой большой волне (высота около 30 метров). Большие волны — это отголоски сильнейших штормов в Атлантическом океане. Когда ветер дует со скоростью более 100 км/ч, он разгоняет огромные объёмы воды. В Назаре очень интересное строение дна — через несколько сотен метров от пляжа оно резко обрывается стеной на большую глубину и уходит подводным разломом в океан. Именно в эту стену “врезается” весь тот объём воды, который принесло штормом, и он вздымается огромными волнами недалеко от берега. Место крайне опасное для катания, волны рушатся в скалы, да и просто если упасть на ней, есть вероятность не вынырнуть в течение минуты. Именно поэтому здесь серфят только самые отважные парни и девушки земли.

Когда были сделаны фотографии?

Традиционно все обращают внимание на Назаре с приходом осени и зимних штормов. Я специально следил за прогнозом и приехал сюда в январе в один из удачных дней.

Техническая сторона вопроса

Этот кадр я сделал на лучшую репортажную камеру Nikon D5. Она скорострельная, 12 кадров в секунду и даёт возможность точно поймать лучший момент. Когда волна рушится, всё происходит моментально, и важно зафиксировать идеальную позицию атлета и волны. Кроме этого, для съёмки нужен хороший телеобъектив. У меня был Nikkor 400mm f/2.8 и он позволял делать мне достаточно крупные кадры с сёрферами, но при этом такие, чтобы влезала полностью волна.

Трюк на фото

В сёрфинге на больших волнах ещё нет трюков. Можно заехать в трубу, если волна трубится, но здесь она просто рушится как дом. Важно, что райдер находится вблизи пика обрушения- это сложнее всего. В целом это чем-то похоже на удирание от лавины.

Как сделать фото идеальным. Правильный ракурс

При съёмке сёрфинга нужно точно понимать, откуда вы будете вести съёмки — с берега или с воды. В данном случае я работал на берегу. Назаре — идеальное место, чтобы фотографировать сёрфинг на больших волнах. Главное стоит озаботиться хорошим телеобъективом, а также тепло одеться, взять вещи и обувь, которую сложно промочить. В остальном я крайне советую посетить Назаре в дни, когда здесь качает океан, — это настоящее чудо природы.