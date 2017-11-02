Вопрос дня. Влияет ли завтрак на продуктивность в течение дня?

Может ли завтрак зарядить вас энергией на целый день? Отвечает диетолог Маргарита Королёва.

В новой для нашего раздела рубрике “Вопрос дня” эксперты, звёздные гости и профессиональные атлеты отвечают на простые и злободневные вопросы наших читателей.

Фото: из личного архива Маргариты Королёвой

Наш сегодняшний гость — Маргарита Королёва, звёздный диетолог, основатель компании SOLO («Королевский рацион»). Вместе с Маргаритой мы решили разобраться, насколько действительно полезен утренний приём пищи, может ли завтрак зарядить нас силами на целый день и каких продуктов с утра лучше избегать.

Завтрак, который помогает проснуться

Маргарита Королёва: «Завтрак по праву можно называть самым важным приёмом пищи в течение дня. Ведь именно от него зависит, какое самочувствие будет у нас в дальнейшем. При правильном завтраке мы всегда будем энергичными, жизнерадостными и заряженными на новые идеи. А при утреннем употреблении бутербродов с колбасой и кофе или иных вредных и пустых продуктов нас ждет только сонливость, раздражительность и ранняя усталость».

Продукты, которые обязательно должны быть в вашем завтраке

«Лучший завтрак, который зарядит нас энергией в течение дня, должен включать сложные углеводы в виде каш: гречневой, пшенной, овсяной — приготовленных на воде. К кашам можно добавить ягоды или фрукты, которые сделают их более вкусными, а также обогатят витаминами. Кроме того, несколько раз в неделю можно делать белковые варианты завтраков, например омлет или творог, к которым можно также добавить мёд, ягоды, фрукты или овощи и зелень».

Исключаем из утреннего приёма пищи

«Утром необходимо избегать сладостей. Такое питание придаст сил лишь на короткий промежуток времени. Это происходит из-за быстрой степени усвоения сахаросодержащих продуктов, из-за чего вся энергия поступает разом и в большом количестве, поэтому часть из неё организм направит про запас – в жиры. Кроме того, стоит оградить завтрак от избыточного количества свежих овощей, мяса и грибов. Такие продукты сложно перевариваются, и желудку с ещё не восстановившейся после сна перистальтикой приходится непросто».

Когда принимать витамины? До, после или во время завтрака

«Все витаминные комплексы при нормальной работе желудочно-кишечного тракта лучше принимать с утра натощак. При наличии сниженной кислотности желудка приём витаминов лучше перенести. Организм нуждается в дополнительных компонентах именно днем, так как в это время максимально активно работают все органы и системы. Поэтому утренний приём витаминов вполне оправдан. Исключением могут быть витаминные добавки, специально разделённые по микроэлементам, являющимся антагонистами и мешающим усвоению друг друга».

Стакан воды с утра — лучшее лекарство для желудка

«Утренний стакан воды позволяет быстро запустить лимфатическую систему, что способствует своевременному выводу шлаков и токсинов из организма, накопившихся за ночь. Кроме того, вода натощак активирует пищеварительные соки и ферменты, что в дальнейшем приводит к более качественному перевариванию и усвоению компонентов завтрака. Для того чтобы встать рано и чувствовать себя при этом хорошо, необходимо стараться ложиться спать в одно и то же время. Этот банальный совет является единственным, который поможет наладить режим всем активным людям. Не отдохнувший организм будет находится в постоянном стрессе, на фоне чего ухудшатся самочувствие и замедлятся обменные процессы. Помимо этого, крайне нежелательно что-то есть перед самым сном. В этом случае отдых будет поверхностным, а утренний подъём очень сложным».

Чай, кофе или фреш?

«Через 20-30 минут после завтрака лучше употребить свежевыжатый фруктово-овощной сок, разбавленный обычной чистой водой. Если выбирать между чаем и кофе, то предпочтение лучше отдать первому напитку. Цитрусовый фреш утром заряжает организм витаминами и энергией, которые так нужны днём. Лучше всего такой сок разбавлять водой в соотношении 1:1. С осторожностью необходимо употреблять такой напиток людям с воспалительными заболеваниями желудка и проблемами углеводного обмена».