Скейтбординг: как поймать правильную фазу трюка на фото?

Основы экшн-съёмки. Снимаем скейтборд-трюки вместе с фотографом Даниилом Колодиным.

Каждое фото — это произведение искусства, каждое экшн-фото — это искусство момента. В нашей новой рубрике «В деталях» культовые экстремальные фотографы продолжают раскрывать магию неслучайных кадров, а также не устают давать советы и помогать подбирать правильное оборудование под каждую съёмку.

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Увидеть больше работ от гуру экшн-съёмки из мира сёрфинга, сноубординга и скейтбординга сможет любой желающий на выставке S-Fest в период с 10 по 19 ноября. Помимо фоторабот авторов с мировыми именами посетителей выставки ждут видеопремьеры, мастер-классы и открытые лектории.

Снимок, который мы сегодня рассмотрим в нашей рубрике “В деталях”, — это результат работы тандема экстремального фотографа Даниила Колодина и райдера команды Red Bull Максима Круглова.



Категория: скейтбординг



Фотограф: Даниил Колодин, супергерой агентства Fun’Da’Mental, амбассадор F-Stop, Profoto, Manfrotto.

Фото: Даниил Колодин

Место: Россия, Москва, выход из станции метро «Строгино» .



На фото: Макс Круглов. Райдера для этой фото я не выбирал, само как-то всё сложилось. Мы с Максимом довольно давно работаем, практически всё время, что он в команде RedBull. Часто встречаю его на летних и зимних мероприятиях, а в тот день я просто гулял с дочкой. Макс позвонил мне, сказал что есть спот и хорошая идея для фото. Мы с Алисой примчали в Строгино через несколько часов и быстренько сделали дело. Мне вообще нравится работать с Максимом, он сильный, креативный райдер, мы совпадаем с ним в подходе к работе, а ещё он любит брать сложные трюки с первого раза.

Фото: Даниил Колодин

Когда были сделаны фотографии?

Эта фотография была сделана летом, в июле. Скейт в основном летний вид спорта. Зимой райдеры катаются в закрытых парках. Летом, как видите по фото, локаций для катания и съёмок гораздо больше.

Техническая сторона вопроса

Использую технику и оборудование брендов с которыми сотрудничаю: камеры и линзы Nikon, рюкзаки F-Stop, вспышки ProFoto, штативы и стойки Manfrotto. Особенности безусловно есть у каждой съемки. В этот раз я не видел спот заранее и не знал, к чему конкретно нужно быть готовым. При съёмках скейта я частенько люблю использовать свет (внешние вспышки), чтобы выделить райдера или правильно расставить акценты в снимке, поэтому взял на съёмку с собой свой дежурный ProFoto B1. Правда, в этот раз он не понадобился, потому что ставить свет на крышу было бы сложно и долго, к тому же день был солнечный, и крыша, по которой ехал Макс, отражала свет и прекрасно подсветила его лицо.

Трюк на фото

Kick flip. Это один из базовых трюков скейтбордига, но в этой фотографии скорее важно место, ГДЕ Макс его делает. В этом и есть вся сложность именно этого конкретного kickflip'а для райдера и зрелищность фотографии. Как такового любимого трюка у меня нет. Скажу в целом, что скейтбординг не самая простая дисциплина для съемок. Это довольно «быстрый» вид спорта в плане фото. Нужно уметь ловить правильный момент, чтоб по одной фотографии было видно вращение доски в нескольких плоскостях сразу.

Как сделать фото идеальным. Правильный ракурс

Главные ошибки — это не заряженные аккумуляторы и забытые флешки, как правило (улыбается). Шучу, попробую отметить несколько, вернее, лучше даже дам пару советов, как эти ошибки избежать. Разговаривайте с райдером. Фотография — ваш с ним совместный «продукт», поэтому обсуждайте, как хотите снять и что думает по этому поводу спортсмен. Готовьтесь к съёмке. Посмотрите фото коллег, что снимали другие фотографы до вас. Важно уметь ловить правильный момент, правильную фазу трюка, будь то скейт, сноуборд или другая дисциплина экстремального спорта. Локейшен чек. Посмотрите место, где будете снимать, заранее, если есть такая возможность. Тогда во время съёмки будет легче сориентироваться на местности, особенно это важно, если съёмка происходит без разрешения, времени иногда бывает совсем мало.



Видеоуроки по экшн-фотографии от Даниила Колодина можно посмотреть в нашем материале.