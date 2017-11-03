“Я не умею худеть”: диета Дюкана-Лебедева, на которой можно есть всё

Худеем по Лебедеву. Часть первая: о том, как бизнесмен адаптировал известную диету Дюкана и похудел на 20 кг.

Известный бизнесмен, дизайнер Артемий Лебедев не так давно презентовал подписчикам свою собственную диету. Это не первая попытка Лебедева прийти в форму, ранее он худел с помощью диеты Дюкана, самостоятельно адаптированной под российские реалии. В нашем первом материале из серии “Худеем по Лебедеву” мы расскажем о том, как известный дизайнер модернизировал диету французского диетолога и скинул 20 кг за 5 месяцев, не отказываясь от любимого красного вина и стейков.

По словам самого Артемия, ключевой принцип, который лёг в основу диеты Дюкана-Лебедева, держится на трёх китах: “меньше жрать сахара, меньше жрать булок, не жрать всё, что во всех других диетах запрещено”.

Первый этап — “Атака”.

Цель: скинуть пару килограмм, объяснить организму, что мы сидим на диете.



Можно: только белки (омлет, обезжиренный кефир, обезжиренный йогурт, обезжиренное молоко, курица, рыба, мясо и морепродукты).



Нельзя на этом этапе: овощи, масло.



Важно: пьём не менее 1,5 литра воды в день.

Второй этап — вводим овощи и употребляем их через день.

Артемий Лебедев: Соответственно за пару месяцев наш организм привыкает к тому, что зелёный салат — это праздник души, пир и подарок. Теперь дни, состоящие только из белков, будут казаться слегка унылыми, но поскольку мы худеем, то мы готовы на эту страшную жертву.



Можно: алкоголь. Бокальчик красненького за ужином — фишка диеты Лебедева.



Нельзя: картофель, бобы, макароны, рис.



Диета Лебедева оказалась такой популярной в Интернете, что сам Пьер Дюкан (создатель диеты Дюкана) прокомментировал её в своём видеообращении: “Во-первых, хочу сказать, что вы очень точно излагаете суть моего метода. Худеть нелегко, это требует силы воли и чёткого следования системе. Что касается бокала вина, прекрасно, что вам удалось похудеть, не исключая его из рациона. Тем лучше для вас! Но здесь важно отметить, что мужчины худеют легче, нежели женщины. Рисковать не стоит, поэтому всё же советую подождать третьей фазы диеты, чтобы ввести его в рацион. Два месяца диеты пролетят незаметно.”

Совет №1. Диетическое питание вы должны дополнять физической активностью. В этом случае смягчается табу на алкоголь (к примеру, можно позволить себе бокал красного вина к ужину).

Главное достоинство диеты в том, что то, что можно есть всё, можно есть хоть целый день без остановки. Голодный? Съешь курицу. Опять голодный? Съешь ещё одну курицу.

Третий этап диеты — “Закрепление”

Мы добавляем один раз в неделю макароны. Раз в неделю устраиваем себе “пир” — это значит, что в этот день мы можем съесть вообще всё, что угодно.

Совет №2. Ешьте, сколько пожелаете. Но только те продукты, что вам позволены. Артемий Лебедев утверждает, что с помощью этой диеты вы никогда не будете истязать себя голодом. Если вам можно мясо, яйца либо другой продукт, вы можете есть его сколько вам угодно, если проголодаетесь.

Четвёртый этап — “Пожизненный”

Один раз в неделю едим только белки. Этим мы напоминаем себе, что подобная диета существовала в нашей жизни.