Редакция пробует. Китайская гимнастика цигун на страже вашего здоровья

Повышаем продуктивность. Цигун — утренняя практика, которая разбудит и настроит на день.

Китайская гимнастика Цигун уже давно зарекомендовала себя как эффективный способ для поддержания жизненного тонуса и укрепления здоровья. Но в отличие от уже привычной нам йоги найти цигун в расписании студий и фитнес-клубов довольно сложно. Одной из причин, на мой взгляд, является тот факт, что сама китайская гимнастика представляет собой нечто очень личное, камерное и представить, что за стенкой во время цигун-практики десяток девчонок занимаются аэробикой под бодрую музыку, очень сложно.

Фото: Мария Тягунова, «Чемпионат»

Но, как говорится, тот, кто ищет, всегда найдёт! Так что недолго думая, одним ранним утром пятницы мы отправились на поиски своего духовного “Я” в маленькую и очень уютную студию Mind Body Studio by World Class на Чистых прудах.

Что такое цигун?

Цигун — это не просто гимнастика, это многовековые традиции, которые легли в основу современных практик. Выражаясь языком научным, подобная тренировка — это целостная система, направленная на сохранение здоровья. Методика включает в себя не только саму гимнастику, но и дыхательные упражнения, а также медитацию.

Фото: Мария Тягунова, «Чемпионат»

Само слово «цигун» складывается из двух составляющих: «Ци» — поток энергии, жизненной силы, фундамент, на котором строится вся китайская философия и «Гун» — работа, достижение. Выходит, что Цигун можно перевести как «работа с вашим потоком энергии, вашей жизненной силой».

Историческая справка



Система Цигун выросла из китайской народной медицины и сформировалась под влиянием различных религиозных направлений, включая даосизм и конфуцианство. Со временем акцент в практике сдвинулся с традиционной философии и культуры на преимущества для здоровья, применение в медицине и боевых искусствах.

Тонкости. Каким бывает Цигун?

Внешний Цигун можно разделить на два направления:



— Статический Цигун — сохранение неподвижных поз, в которых человек расслабляется, медитирует, выполняет дыхательные упражнения.



— Динамический Цигун — это упражнения и элементы самомассажа.

Совет: в книге «Цигун. История, теория, практика», написанной мастером цигуна Ма Цзижень и востоковедом Маем Богачихиным, раскрываются особенности философии, гимнастики и дыхательных упражнений. Книга будет полезна и новичкам, и опытным практикующим.

Фото: Мария Тягунова, «Чемпионат»

Кому подойдёт Цигун? Рекомендации к действию

Тренировка Цигун — это своеобразная медитация, которая позволяет успокоить мысли, расслабить мышцы и избавиться от стресса, что, в свою очередь, положительно сказывается на настроении и здоровье человека. Главное и, пожалуй, наиболее интересное новичку отличие гимнастики Цигун от йоги в том, что у вас нет необходимости обладать хорошей растяжкой. Выполнять элементы китайской гимнастики могут даже люди с ограничениями в опорно-двигательном аппарате. Цигун практически не имеет противопоказаний и подойдёт для:



Развития концентрации. Постоянная концентрация на движениях отражается на работе мозга, приучая его к вниманию и осознанности.



Выравнивания осанки. За счёт подъёмов рук происходит вытяжение позвоночника. Повороты из стороны в сторону и наклоны развивают гибкость спины и поясничного отдела в частности.

Фото: Мария Тягунова, «Чемпионат»

Снятия напряжения и эмоциональной усталости. Во время занятий большое внимание уделяется медитации. Вам нужно полностью сосредоточиться на практике, а при возникновении сторонних мыслей сделать перерыв, успокоить их, и только потом продолжать.



Восстановления после травмы. Движения цигуна плавные и лёгкие, можно использовать как “разгрузочный день” в перерывах между интенсивными тренировками.

Тренировки с утра

Сама идея утренних практик, да что уж там, если говорить чуть менее философски, даже обычных утренних тренировок проста и тем самым гениальна. При этом ничего особого от вас не требует. Вру, конечно требует, огромной силой воли и искреннего желания повысить свою продуктивность в течение дня. Многие тренировки в студии на Чистых Прудах начинаются рано утром. Например, цигун, йогу или пилатес посетить можно в обычный будний день, начиная с 8 часов. Ощущение того, что день только начался, а вы уже столько всего сделали для своего тела и здоровья — бесценно!



Марат Калмурзаев, управляющий Студии Mind Body Studio by World Class, врач травматолог-ортопед: “В нашей студии есть много тренировок, которые привязаны к какому-то конкретному времени. Например, Цигун эффективно делать по утрам. Утренние тренировки должны зарядить бодростью на целый день, поэтому они у нас более мотивирующие, вечером акцент сделан на расслабление.”

Преимущества студийного формата

Вряд ли среди наших читателей есть люди, которые прочитав материал, осознанно решат купить годовой абонемент в зал, исключительно ради Цигун-практик. Действительно, китайская гимнастика — это то, что нужно распробовать: наладить контакт с тренером, проникнуться философией и атмосферой, как минимум, записаться на занятие и понять, подходит ли вам это направление. В этом плане студийный формат очень удобен: вам не нужно покупать дорогостоящий абонемент и накладывать на себя тем самым ряд обязательств, у вас есть уникальная возможность присоединиться к любой тренировке формата Mind Body и заплатить исключительно за то занятие, которое вы посетите. Это отличная возможность для того, чтобы воспринимать утреннюю тренировку, как награду, как способ разгрузить своё тело после тяжёлой рабочей недели или интенсивных силовых в зале.



Марат Калмурзаев, управляющий Студии Mind Body Studio by World Class, врач травматолог-ортопед: “Многие занимаются у нас 2-3 раза в неделю, кто-то чаще, кто-то реже. Все программы Mind Body — это некое обучение тела. Всё дело в том, какого эффекта вы хотите. Вы же сами понимаете, что если мы хотим выучить иностранный язык, то нам нужно заниматься регулярно, тоже самое происходит и с нашим телом. По аналогии со школой или институтом, чем чаще мы будем ходить на тренировки, тем скорее сможем обучить своё тело осознанности и новым движениям.”

Фото: Мария Тягунова, «Чемпионат»

Чеклист экипировки перед тренировкой

— Кроссовки брать не обязательно, так как занятие проводится босиком;



— Если вы боитесь замёрзнуть, то можете взять с собой лёгкие носочки с прорезиненной, нескользящей подошвой;



— Сланцы или тапочки для того, чтобы добраться из раздевалки в зал;



— Удобная футболка;



— Спортивное бра (для девушек);



— Шорты, лосины или спортивные брюки на выбор (экипировка должна быть удобной и не стеснять движения).

Сложность: 2 из 5

Вывод: вы не обязаны полюбить Цигун, но вы должны его попробовать. Это не сложно, это интересно. Советую начинать исследовать Цигун в компании тренера, так как только он сможет посмотреть на вас со стороны и вовремя указать на возможные ошибки. Что касается эффекта, то после занятия меня действительно накатило приливом положительной энергии и, как мне показалось, я стала чуть лучше понимать китайских бизнесменов, которые уже давно используют эту практику вместо привычной нам утренней зарядки.



Записаться на тренировку можно здесь.